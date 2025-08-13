Heroický výkon bez gólů. Plzeň si na podzim zahraje „pouze“ Evropskou ligu
Burcování trenéra Miroslava Koubka na předzápasové tiskové konferenci se zjevně vyplatilo, jelikož plzeňští ničili skotský celek od začátku zápasu. 1. gól byl na spadnutí 40 minut, až to tam západočechům konečně spadlo. Karel Spáčil po faulu chytře rozehrál dlouhým balónem na Amara Memiče za obranou, který s míčem pelášil do vápna a předložil Durosinmimu do prázdné brány.
Ani ve 2. poločase plzeňská aktivita a úžasný pressing nepolevovaly. Bohužel pro český fotbal Rangers v 60. minutě srovnali jejich druhou a také poslední střelou na bránu v utkání. Bezchybným zakončením z voleje se prezentoval záložník Lyall Cameron po přihrávce Danila Pereiry. Vzhledem k tomu že se tak obětavý a heroický výkon nedá udržet 90 minut, tak se začaly množit nepřesnosti a ukvapená rozhodnutí.
Maličkou naději vykřesal po centru žolíka Kabonga stoper Markovič nechytatelnou hlavičkou. Ovšem stav 2:1 se i přes obrovskou snahu červeno-modrých do konce zápasu nezměnil a hráči se za skvělé podpory domácích fanoušků loučili s letošním ročníkem Ligy Mistrů UEFA.
Rangers se v následujících 14 dnech poperou o skupinovou část LM s belgickým Club Bruggy a Viktoria Plzeň se stala po Slavii naším 2. jistým účastníkem v evropských pohárech na podzim.
Lukáš Matějka
