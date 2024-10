Drama před galavečerem Ballon d’or, co se stalo?

Dlouho se spekulovalo, kdo letos vyhraje Zlatý míč a největšími favority byli rozhodně Vinícius Júnior a Rodrigo Hernández. V poslední době v mediích a u fanoušků vedl Brazilec, ovšem v den předávání se věci nečekaně zamotaly.

(Celý článek je založen na údajných informacích nepotvrzených ani jednou zúčastněnou stranou)

V odpoledních hodinách se objevily informace, že se Vinícius nedostaví do Paříže společně se svými spoluhráči, prezidentem klubu Florentinem Pérezem, trenérem Ancelottim a jinými osobnostmi z Realu Madrid. Důvodem bylo zjištění o údajné Rodriho výhře tohoto ocenění. O tomto rozhodnutí Realu Madrid informoval veřejnost Fabrizio Romano a několik dalších zdrojů.

Španělský klub věří, že podle daných kritérií by měl být jasným vítězem hráč Bílého Baletu a v případě že ne on, tak by stále měl být výhercem hráč z madridských řad, a to Daniel Carvajal.

Další ze zdrojů (španělské Relevo) tvrdí, že když se Rodri poprvé dozvěděl o svém triumfu, tak tomu nevěřil a myslel si, že si z něho někdo střílí. Záložník Manchesteru City se také nechal před ceremoniálem slyšet, že kontaktován nikým nebyl a nezná výsledky

Samotné předávaní ještě ani nezačalo a už je okolo prestižního ocenění rušno. Zajímavé bude, jestli se prokáže, že zdroje Realu nebo Viníciuse nebyly pravdivé a nikdo by se nedostavil pro trofej.