Další velký talent míří do Saudské Arábie. Aston Villa přichází o útočníka.

Blíží se konec zimního přestupového období a saudskoarabská liga hlásí další přestupovou bombu. Na blízký východ se z Britských ostrovů stěhuje kolumbijský hrotový útočník Jhon Durán. Bude hrát po boku Ronalda v Al-Nassr.

V posledních dnech kolovaly zvěsti o příchodu dalšího útočníka do rijádského týmu a největšími kandidáty na transfer byli Nigerijec Victor Boniface z Bayeru Leverkusen a právě Durán. Zprvu to vypadalo že dres bude měnit Boniface, ale jednání s Duránem a potažmo s Aston Villou bylo jednodušší a rychlejší, a tak dres mění právě on.

Jednadvacetiletý forvard si v letošní sezoně připsal 12 gólů v 29 zápasech. V Premier League jich vstřelil 7, v Lize Mistrů 3 a v Carabao Cup 2. Z těchto branek dal 4 zpoza vápna, což vypovídá o Duránově neuveřitelné levačce.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách byl přestup oficiálně oznámen na sociálních sítích Al-Nassr. Jhon Durán bude hrát s číslem 9 na zádech a doplní útočnou dvojici Ronaldo a Mané.