Příběh štíří lásky - Díl 2
,,Nastoupím do armády,“ šeptem pronesl Štěpán, když ležel spolu s Jitkou v posteli,po nedělním obědě.
Chvíli bylo ticho...pak Jitka zvedla hlavu a zeptala se:,, Proč?“
,,Nebaví mě chodit makat do fabriky, víš že to není nic pro mě.“
,,A blbnout se samopalem na buzerplace jo?“neodpustila si jízlivě Jitka.
,,Nech toho, myslel sem si, že mě podpoříš.“
,,Já bych tě i podpořila,ale moc se mi ta myšlenka nelíbí.Co když se ti něco stane?!“
,,Co by se mi asi tak mohlo stát, nebuď jak moje máma, prosím tě.“
,,A co tam chceš přesně dělat?“
,,K výsadkářům.Tam bych chtěl.Myslím i na tu finanční stránku věci,byli bychom za vodou.“
Jitka si sedla na kraj postele a koukala na ornamenty prošlapaného koberce.
Myslí na budoucnost,jejich společnou,to je fajn...pomyslela si.
,,Ty a k výsadkářům? Vždyť se bojíš výšek! Posledně se ti dělalo šoufl sotva jsme vylezli v Zoo na rozhlednu!“ neodpustila si.
,,To sem nepleť,zase tak strašné to nebylo,“ durdil se Štěpán.
,,Táta mi to sice rozmlouvá taky, stejně jako máma,ale já to vidím jinak.Prostě mě nikdo nepřesvědčí,ani ty ne,“ uzavřel debatu Štěpán.
Jitka už radši neříkala nic i když si myslela svoje.Štěpána milovala a měla jen strach, že o něj přijde.Měl na to být vojákem z povolání – sportoval, udržoval se v kondici,vypadal prostě dobře a blbec taky nebyl.
Sevřela ji úzkost.Jeho modré oči ji od první chvíle uhranuly a jeho černé havraní vlasy tvořily příjemný kontrast.Občas si říkala, že na takového kluka nemá, že ona sama není dost dokonalá.Dokonalá pro něj.A tak radši mlčela a lehla si k němu zpět.Nebude ho přece zbytečně dráždit.Podpoří ho, znamená pro ni všechno.
O pár dní později...
,,Nebudeš s ním žít a už vůbec u nich bydlet!Ty ses snad zbláznila?!Támhle ses vykašlala na Martina a teď polezeš za prvním blbečkem co se ti připlete do cesty?A jeho rodiče to schvalují?!Co je to sakra za lidi!Vrátíš se k Martinovi!To ti říkám!Dokud studuješ a živím tě,tak mi budeš zobat z ruky holčičko a poslouchat!“ řvala brunátná vzteky, Jitčina máma, když jí Jitka sdělila, že má nového přítele, jezdí za ním během školy a už o tom nechce lhát,chce odejít k němu a jeho rodičům bydlet, protože jí to sami nabídli, aby nemusela být na internátě než odmaturuje.Jejího bývalého přítele si máma natolik oblíbila během tří let jejich vztahu, že ho brala jako syna a nedala na něj dopustit.Proto tak vyváděla.
Jitka s lehkým nádechem odpověděla:,,Pamatuješ si co jsi mi řekla a není to tak dlouho?Ano,dokud studuji a živíš mě,budu poslouchat.Ale taky si vzpomeň jak si řekla, že až mi bude osmnáct,ať klidně táhnu z baráku.Obě víme moc dobře, že po rozvodu s tátou dřeš bídu s nouzí, já chodím na brigádu a větší část výdajů si hradím sama, nemusíš se o mě starat,postarám se sama.Vždyť ty už mi platíš akorát internát!“
Prásk!Jitce přistála na tváři facka.
Zatnula zuby a rukou si přejela přes červenou šmouhu.Nikdy neměly ukázkový vztah matky s dcerou.
,,Můžeš mě mlátit klidně od rána do večera.K Martinovi se nevrátím a Štěpána miluju.Jak udělám maturitu,odejdu.Nesnaž se mě zastavit!“zasyčela nenávistně Jitka na mámu.
Už to vypadalo na facku druhou,ale máma jen přimhouřila oči a obě dvě se měřily pohledem.
,, Dobře, dělej jak myslíš.Ale nečekej ode mě, že ti pomůžu, až budeš mít problémy nebo ti nějak ublíží ten tvůj Štěpán.“
,, Neublíží,taky mě miluje.A jednou mu budeš říkat zeťáku!“ škodolibě dodala Jitka.Trochu předbíhala,ale dělalo jí dobře, když mohla mámě oplatit její jedovatá slova stejnou měrou.
Štěpán šel k odvodu,na fyzické testy, zdravotní prohlídku a když Jitka mohla, doprovázela ho, čekala na něj v jejich prvním autě, které si mezitím pořídili.Byla to sice jen felicie,ale v té době a tuningové úpravě, to bylo terno.
Na základní výcvik ve Vyškově,trvající v té době 12 týdnů, odešel dva měsíce před její maturitou.Věděla, že ho nebude smět kontaktovat celý první měsíc, měli to zakázané.Ani mobil nesměli používat,pouze omezeně a pouze po deváté večer.Jet za ním také nemohla, nešlo to.
A tak si užívali všeho co mohli, než odjede.
Výlety, diskotéky,kino,sport a hlavně sex.Toho měli požehnaně, že na to ostatní vlastně skoro nezbyl čas.
,, Něco pro tebe mám.Vím, že nejseš žádná puritánka,tak mi to neomlátíš o hlavu,“řekl večer před odjezdem Štěpán Jitce, když spolu leželi a mazlili se.Vytáhl zpod polštáře krabičku podlouhlého tvaru a sledoval Jitčinu reakci, když ji otevřela.
Bylo v ní gelové růžové dildo... zkušeným okem ho Jitka přeměřila a prohlédla tvar.
,, Vypadá přesně jako tvůj penis,“ usmála se a trochu zčervenala, protože ji vzrušilo už jen to, že na ni Štěpán s očekáváním kouká.
,, Nechceš ho vyzkoušet?“ zeptal se Štěpán a přitom mu svítili oči chtíčem.
,,Sama?“ skousnula si spodní ret Jitka.
,,Nejdřív sama a pak se uvidí,“ usmál se Štěpán a pohodlně se opřel o pelest postele.
Co na tom může být složitého?Pomyslela si.
Nejdříve zkusila dildo olíznout,aby ho navlhčila.Neuniklo jí,jak Štěpán polknul a napnuly se mu boxerky.Udělala to ještě párkrát,shrnula tanga stranou a přejela si svoje záhyby mokrou špičkou.Podívala se Štěpánovi do očí a zajela dildem dovnitř.S dalšími mokrými pohyby a pohledy z očí do očí, měl Štěpán co dělat,aby tohle divadlo vydržel.Oba dva tohle dělali poprvé.
,,Koupil sem ti ho,abys to beze mě vydržela.Až tu nebudu,chci aby ses s ním projížděla vždycky, když budeš mít chuť.Ať tě nenapadne si někoho mezitím najít,to ti neradím,“ procedil mezi zuby Štěpán ve chvíli,kdy už Jitka spěla k vrcholu.
Vrhnul se na ni a dildo vyměnil za sebe.Dával jí do těla jak jen mohl,zacpával jí dlaní ústav,aby nekřičela slastí na celé sídliště a snažil se jí vypálit do mysli na hodně dlouho.S posledními přírazy dospěli oba k orgasmu a padli vysílením.
Jejich na dlouhou dobu poslední sex.
Druhý den ho spolu s jeho rodiči odvezli do Vyškova,kde se s ním celá ubrečená loučila,jako kdyby to bylo naposledy,co ho vidí.Sebou mu vyrobila album s jejich fotkami,aby je měl u sebe v těžkých chvílích, slíbila mu, že mu bude věrná a miluje ho tak moc, že by radši zemřela, než aby to byla lež.Pak se za ním zavřely dveře vrátnice a byl pryč.
Během prvního měsíce výcviku...
Jitka se opravdu odstěhovala k jeho rodičům s předstihem a dokončovala školu.Maturita se blížila.Její máma se s ní odmítala bavit a řešila s ní pouze provozní záležitosti týkající se školy.Písemně!
Ale Jitce to nevadilo.Hodně se sblížili se Štěpánovými rodiči, pomáhala jim s chodem domácnosti, nákupy, vařila a s jeho mámou si rozuměla více, jak s kdejakou kamarádkou.
Kolikrát se snažila večer v prázdné Štěpánově posteli nebrečet stezkem po něm,chodila k němu do skříně s oblečením přivonět si a v kalendáři postupně odškrtávala dny do konce měsíce a také do maturity.Co po ní chtěl a co mu slíbila,to dodržela.Masturbace s dildem však nebyla tak uspokojivá jak doufala.Štěpána jí prostě kus silikonu nenahradilo.Občas jí přišla od něj zpráva, že na ni myslí, že je to některé dny příšerné a děsná dřina,ale že to zvládne, že nebude jako někteří,co to vzdali.Na delší zprávy nebyl čas.
I za ty drobečky byla Jitka ráda a těšila se na poslední den a pak ten následující týden.
Štěpán si dokázal u velitele zajistit její krátkou návštěvu, aspoň na vrátnici.
A tak po vyučování sedla Jitka na vlak a rozjela se za ním do Vyškova.
Neměli na sebe moc času a tak na útvar z nádraží přímo doběhla.
,, Štěpáne, máš tu nějakou kočku, čeká na tebe ve vestibulu,tak se chovej slušně vole!“ zahulákal nějaký chlapík z vránice do útrob budovy.
Pak ho uviděla a podlomily se jí kolena.Strašně mu to v maskáčíš seklo!Nebyla schopna slova.Štěpán už naučeným krokem a postojem kráčel k ní,ve tváři výraz Terminátora.Avšak jak prošel vrátnicí,rozlil se mu po tváři úsměv,chytil Jitku do náruče, zatočil se s ní a bez jediného slova jí vpálil polibek, takže tam zůstali stát pěkně dlouhou dobu, dokud je někdo neokřikl, ať aspoň zalezou za automat na kávu.
Dobrá rada nad zlato, zřejmě hojně využívaný kout pro podobné návštěvy.Hned za automatem ve vestibulu bylo hluché místo kam nebylo vidět.Štěpán tam Jitku vmáčknul a začal jí vyhrnovat sukni,aby se dostal aspoň blíž ke kalhotkám.Třel se o ni rozkrokem a sténal jí tlumeně do úst.
,, Bože,tys mi chyběla!“ zašeptal mezi rychlými polibky.
,,Ty mě taky,“ šeptla Jitka.
,,Kdyby to šlo a neměl bych z toho průser,tak tě tady ojedu,ale nebudu riskovat, promiň Jituš.Dělala sis to s dildem?“ a zajel do ní dvěma prsty.Jitka mu s roztřesenými stehny, potichu sténala do ucha :,,Ano,hodněkrát,ale nebylo to ono,chci tebe.“Vycházela mu vstříc proti pohybům prstů a cítila jak začíná ztrácet půdu pod nohama.
,,Udělej se pro mě lásko, ať mám na co myslet než se zase uvidíme,“přikázal jí Štěpán a Jitka se nenechala dlouho přemlouvat.S posledními pohyby dospěla do chtěného bodu, zakousla se mu do krku a snažila se být zticha.Když otevřela oči, viděla co zuby způsobila,začala se omlouvat.
,,To je dobrý Jituš.Tady trpím víc než si myslíš,a tohle je bolest co za to stála,“olízl si mokré prsty a šibalsky se usmál.Jitka zrudla rozpaky,ale když viděla, že se Štěpán pořád usmívá s takovým tím ohníčkem v očích,nechala rozpaky za sebou.
,, Doufám, že nás nikdo neslyšel?“ dodala jen pro efekt, když se nenápadně vynořili zpoza automatu.Rychle zkontrolovala situaci pohledem na vrátnici,ale kolegové vojáci spolu tlachali a jich si nevšímali.
,,Asi za tři týdny nás pustí na jeden víkend domů,pak už to jen vydržet do přísahy a bude to za námi,“ řekl Štěpán a přitom držel Jitku stále v náručí.Čichal jí k vlasům, voněly sladce mangem.
Musím to ještě vydržet,pak budeme zase spolu,pomyslel si.
,,Štěpo, musím zpátky na vlak,jede mi poslední,pak už nic.A ráno píšeme test, musím se ještě učit.Budu muset jít, ať ten vlak stihnu.“ zašeptala Jitka a s hlubokým povzdechem od něj poodstoupila.
,,Tu ruku si nebudu mýt,“ pousmál se Štěpán a Jitka ho pleskla po paži.
,,Zvrhlíku,“usmála se už smutně, pro změnu Jitka.
Naposledy se hladově políbili a Jitka utíkala zpět na nádraží.
Pokračování příště...
Lucie Vokounová
Příběh štíří lásky - Díl 1
Vztah dvou Štírů je extrémně intenzivní, plný hlubokých emocí a vášně. Na jedné straně tvoří nerozlučné a loajální pouto s vynikající chemií, na straně druhé hrozí riziko manipulace, žárlivosti a snahy ovládat toho druhého.
