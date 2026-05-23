Příběh štíří lásky - Díl 1
Jitka se Štěpánem se poznali na lide.cz, když to ještě fungovalo úplně normálně a svět nebyl tak zvrácený, tudíž spousta lidí se za nikoho nevydávala a fake profily neexistovaly.
Jitce bylo 19 a Štěpánovi 20,oba dva štíři, rozuměli si velice... jediná nevýhoda byla, že si byli myšlením podobní jako vejce vejci a to vedlo později k rozepřím,kdy ani štíři v poušti nejsou tak agresivní a jedovatí.
Jitka tou dobou studovala poslední ročník střední školy s maturitou a jezdila za ním potají každý druhý den vlakem do vedlejšího města,protože byla na internátě a máma ji nemohla kontrolovat (její máma jí totiž všemožně ,,radila,, s kým má chodit). Jitka vychovateli vždy nakecala, že jede domů a zase se druhý den ráno vrátí tak,aby nezameškala školu.Kupodivu jí to procházelo.
Jejich poprvé proběhlo bouřlivě.Ne proto, že by si společné chvíle tolik užívali,ale kvůli tomu,co se dělo v pozadí.
Štěpán si totiž Jitku přivezl k sobě domů.Ale v té době bydlel ještě s rodiči.
,,A nebude někdo doma?“ ostýchavě se zeptala Jitka.
,,Kdepak, máma jela za bráchou do Prahy a táta šel na noční,“ odpověděl Štěpán.
A tak se dlouho nerozmýšleli.
Hned za dveřmi panelového bytu 3+1 se na Jitku vrhnul a začal ji vášnivě líbat.
Bohužel si nevšimli, že bunda,boty a klíče Štěpánova táty,byly na svém místě.
,, Štěpáne, počkej,“ hlesla vzrušeně Jitka a začala se svlékat.Oba odkopli tenisky,zahodili bundy,mikiny,kalhoty a mezi osaháváním a líbáním pomalu spěli k jeho pokoji.
Tam padli na postel. Štěpán zkušeně zajel rukama Jitce pod tričko, jedním rychlým pohybem jí ho svlékl a jal se dráždit Jitčiny pahorky s takovou vervou, že se její krajková podprsenka div nerozložila na vlákna.
Jitka vzdychala rozkoší a Štěpán si užíval její slast.Pak jí zajel pod kalhotky a dráždil štírku na jejím vrcholku.To už Jitka nepoznávala ani sama sebe,s jejím bývalým přítelem a také jejím prvním milencem takové vzrušení nezažila.
Oddávala se hbitým prstům Štěpánovým a nebála se ujmout se aktivity ani ona sama.
A tak Štěpán pro změnu vzdychal zase on.
Leč jak už tomu bývá, panel snese hodně,nikoli však hlasité zvuky.
Když dospěli k bodu spojení a prožívali vzájemnou extázi,ozvalo se bušení do zdi na druhé straně pokoje.
Do obou jako když uhodil blesk!
,,Co to sakra bylo!?“ vyjekla vylekaně Jitka.
,,Do prdele,“ hořekoval Štěpán, „ to vypadá, že táta do práce nešel!“
Odskočili od sebe a Jitka se začala se slzami v očích, spěšně oblékat.
,,Co blbneš Jituš,nic se neděje.“
,,Ale jo, děje!“ začala Jitka vzlykat.
,, Vždyť je to neskutečný trapas!“
Štěpán se rychle oblékl a naštvaně vyběhl z pokoje.
A z vedlejší místní se začala ozývat hádka otce se synem.
,,Co to má být?Tady není žádný hodinový hotel!“ozvalo se dost zřetelně a to už se Jitka opravdu propadala hanbou,obouvala tenisky a ještě než stihla otevřít dveře bytu,stál za ní rozzlobený Štěpán s otcem v patách.
,, Slečno, že se nestydíte,ani se nepředstavíte a já abych poslouchal to, o co nestojím a potřebuji se vyspat!“vybafl na Jitku otec a mračil se jak kakabus.
,,Táto!To už fakt přeháníš!“ vyjel na něj Štěpán, který se ve spěchu rovněž oblékl i obul a ještě dodal, ,, nemysli si, že to tak nechám!“
Jitka jen vyjeveně koukala,neschopna slova potom co slyšela na svou adresu a nechala se za ruku odtáhnout Štěpánem z bytu.
Dveře s hlasitým prásknutím zabouchl a přivolal výtah.
,, Neboj,to bude dobrý lásko,“ pohladil ji po uplakané tváři, políbil a objal.
,,Co chceš dělat? Přece se kvůli mě nebudeš hádat s tátou?!“ špitla Jitka.
,, Zavolám mámě,“ opáčil a už sjížděli výtahem do přízemí.Tam vytočil mámino číslo a barvitě, možná i přehnaně, začal líčit do telefonu předešlý výstup v bytě.
Jitka jen potichu poslouchala a cítila se hrozně.
,,Jo, dobře.Tak mi potom zavolej,“ ukončil hovor Štěpán a usmál se.
,,Teď uvidíš,kdo u nás doma opravdu velí a je generál!“
Jitka moc nechápala souvislosti,tak jen pokrčila rameny a přemýšlela nad tím,zda se ještě bude chtít někdy před jeho otcem ukázat.
Po krátké procházce parkem,kterou si posléze naordinovali,rozzezvučel se očekávaný telefonát.
,, Děti moje, můžete se bez obav vrátit, já už sem ho srovnala.Takhle se chovat nebude!“ slyšela utlumený a naštvaný hlas mámy a nechápavě zírala na Štěpána.
,,Já sem ti totiž neřekl jednu věc.Můj táta je bývalý voják,major,a někdy mu to ještě pořád leze na mozek!“
Teď už souvislosti jasné byly a tak se mohli vrátit bez dalšího zbytečného faux pas.
Štěpánův otec už čekal a kál se jak malý uličník co dostal přes prsty.
,, Slečno,moc se omlouvám.Bylo to ode mě neurvalé.Major Malina ve výslužbě,k vašim službám,“představil se.
Jitka si myslela, že si postarší pán dělá legraci a tak s jistou nonšalancí odpověděla: ,,Omluva se přijímá,Jitka jméno mé,ale kráva fakt nejsem.“
To už Štěpán nevydržel a začal se smát, protože pro změnu nechápavě na oba dva,zíral zase táta.
,,To nic,Jitka má jen ráda film Na samotě u lesa,“dodal na vysvětlenou.
A tak se ti dva zase odebrali zpět do pokoje a pokračovali tam,kde přestali.
A táta?Ten si dal špunty do uší a zalehl na kavalec bez zbytečných řečí jako správný voják!
...pokračování příště...
Chci psát o běžných věcech,ale i těch co vyprodukuje moje fantazie.