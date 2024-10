Vzít někomu život

Je potřeba žít to tady bez těch přešlapů. Máš jen vymezený úsek času a rychle to utíká. Víc už člověk nedostane.

Přátelé, širší rodina - každý reagoval na mé členství odlišně. Někteří na mě neustále křičeli, že jsem magor. Jiní si to pravděpodobně také mysleli, ale rozhodli se nechat si to pro sebe.

,,Lucie, vždyť ti to říkám. Tys byla úplnej magor! Nedalo se s tebou vůbec mluvit.” odvětila stroze, aniž by brala nějaký velký ohled na moje city. Vzpomněla jsem si, že jsem to na ní měla vlastně docela ráda.

Velké sousto

,,Promiň, já tohle asi nemůžu. Nezvládnu to. Je toho na mě moc.” řekl mi potichu a nepřestával nervózně přešlapovat. Byl to přesně týden, co jsem mu to konečně řekla.