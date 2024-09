Nová šance

Je potřeba žít to tady bez těch průserů. Máš jen vymezený úsek času a rychle to utíká. Víc už člověk nedostane.

Seděla jsem uprostřed prázdného bytu a snažila se v sobě najít ten pocit štěstí, který mi sliboval. Byl to právě rok, kdy jsem se vrátila do jeho péče a splnila tak mámino tajné přání. Konečně jsem podle ní nebyla beznadějný případ a otevřela se přede mnou nová životní cesta. Já sama jsem v to chtěla věřit. Připadala jsem si jako zavržený odpadlík, který dostává svou druhou šanci. Možná jsem se tak měla cítit. Možná to byl účel, aby se mnou mohl lépe manipulovat. Věděla jsem, že cesta, kterou jsem si zprvu sice nevybrala, ale nakonec na ní přistoupila, nebude lehká a bude vyžadovat hodně změn a obětí. Měla jsem ale pocit, že jinou možnost už nemám. Žádná z předchozích cest mi nepřinesla lásku ani přijetí, po kterých jsem tolik toužila. Žádná z předchozích cest mi nedala pocit, že konečně vím, proč žiju, k čemu tu jsem. Nedala mi odpovědi. A najednou jsem byla tady. Člověk, o kterém byla půlka mojí rodiny přesvědčená, že je víc než bůh, se rozhodl mě vést. To byla nabídka, která se neodmítá.

Při našich sezeních už mě neurážel ani mi nenadával. Urážky vystřídal motivačním vyprávěním a různými životními moudry. Často opakoval věty jako:

Je potřeba žít to tady bez těch průserů. Máš jen vymezený úsek času a rychle to utíká. Víc už člověk nedostane.

Musíš tu samotu přijmout. Vědět o ní. Pojmenovat to. Když bude vědomá, nebude si tě takhle vodit.

Přestože jsem ho v té době znala už mnoho let, tady moje cesta u něj v jistém smyslu teprve začala.