Dva kvítečky ve skleníku. Život Putinových synů

Váněčka a Vovčík, oficiálně Ivan Vladimirovič Kabajev-Putin a Vladimir Vladimirovič Kabajev-Putin, jsou synové ruského prezidenta Vladimira Putina a olympijské vítězky Aliny Kabajevové.

Narodili se v letech 2015 a 2019 a vyrůstají v nejtajemnější ruské rodině, společně se svými rodiči, kteří mají na jejich výchovu občas opačné názory.

Ani narození vytoužených synů, o nějž léta usiloval, ale ruského vůdce neodlákalo od jeho posedlosti ruskou historií a vlastním odkazem, které ho přivedly k rozpoutání velké války, v níž umírají děti cizí…

Matka chlapců Alina Maratovna Kabajevová (*1983) je historicky nejúspěšnější moderní gymnastkou Ruska (včetně éry Sovětského svazu), která vybojovala dvě medaile z olympijských her, 18 z mistrovství světa a 25 z mistrovství Evropy.

Narodila se v Uzbekistánu muslimskému otci tatarského původu a ruské matce. Její otec byl profesionální fotbalista, matka basketbalistka. Byla vychována jako muslimka, ale má se za to, že v pozdějších letech konvertovala k pravoslaví.

Dva kluci

Ve vládních databázích je nelze najít, od kojeneckého věku mají krycí doklady, které se většinou vyrábějí pro špiony a osoby pod státní ochranou. Přesná data jejich narození znají pouze jejich nejbližší příbuzní.

Nelétají běžnými lety, mají samostatná letadla. Nechodí do školek ani do škol, mají najaté chůvy, vychovatelky, vlastní učitele jazyků a hudby i sportovní trenéry.

Žijí v rezidencích střežených FSO, plaví se na jachtách a jezdí obrněnými vlaky, s vrstevníky se stýkají jen málo a otce vidí ještě méně.

„Když začala válka, internet se hemžil zprávami, že spolu mají tři nebo čtyři děti. Všechna média se mýlila, kromě švýcarských novin. Mají dva kluky,“ říká zdroj ruského opozičního webu Dossier Center. S prezidentovou rodinou se denně stýkají desítky lidí: řidiči, ochranka, učitelé, kuchaři, piloti, trenéři, číšníci, asistenti a mnoho dalších. Zdroj je jedním z nich. Bydlí v rezidenci, děti vídá často.

Spojení Putin-Kabajevová je stejně jako celý osobní život prezidenta jedním z nejpřísnějších státních tajemství. Oficiálně se Vladimir Putin v roce 1983 oženil s letuškou Ljudmilou, která mu porodila dvě dcery.

Starší dcera Putinových Marija (*1985) je lékařka a vědkyně v oblasti hormonálních poruch, mladší Jekatěrina (*1986) je matematička a tanečnice. Putin je také několikanásobným dědečkem. O téměř 30 let později se pár rozvedl.

„Veškerá moje činnost, moje práce je spojena s publicitou, s absolutní publicitou. Někomu se to líbí, někomu ne. Jsou i lidé, kteří to nemůžou vystát. Tady Ljudmila Alexandrovna si už vydržela svoje,“ řekl tehdy Putin.

Pár se společně na veřejnosti objevoval čím dál méně, ale v červnu 2013 navštívili balet „Esmeralda“ a po představení poskytli rozhovor televiznímu kanálu Rusko 24.

S mírně zmateným úsměvem Ljudmila Putinová tehdy potvrdila: „Ano, naše manželství skončilo skutečně kvůli tomu, že se téměř nevídáme. Vladimir Vladimirovič je zcela ponořen do práce. Naše děti už vyrostly. Každý z nich žije svůj vlastní život. Celkově to tak dopadlo, že každý z nás má svůj vlastní život.“

Jak Putin, tak Ljudmila měli během manželství milenky a milence, a Putin zplodil přinejmenším jedno další dítě, dceru Jelizavetu „Luizu“ Vladimirovnu, kterou v roce 2003 porodila někdejší uklízečka Světlana Krivonogichová.

Ljudmila už v průběhu manželství žila s výrazně mladším milencem Arturem Očeretným, což Putin schvaloval, alespoň soudě dle toho, že jim nechal pořídit rezidenci. Po rozvodu se Ljudmila za Očeretného vdala a Putin se dál o oba staral.

Není přesně známo, kdy si Putin začal s Kabajevovou, ale již v březnu 2008 přišla Kabajevová do pořadu Sto otázek dospělému, řekla, že už potkala svého ideálního muže, aniž by ho jmenovala, a nečekaně podrobně odpověděla na otázku, zda by dokázala odloudit něčího manžela: „Když jsou v rodině problémy a muž se už zajímá o jinou ženu a komunikuje s jinou ženou, ne se svou manželkou, tak je pozdě. Pak už se v rodině nemůže stát nic dobrého.“

O dva měsíce později letěla Kabajevová do Soči služebním letadlem prezidentova přítele Gennadije Timčenka. Minimálně od roku 2011 pak neskrývala zásnubní prsten, zhruba ve stejné době začala ona sama, její matka, sestra a babička dostávat jako dary od přátel hlavy státu drahé nemovitosti.

Porody

Alina s dětmi nikdy nežila trvale ve Švýcarsku, jak se tradovalo, pouze zde porodila první z dětí, a švýcarský personál pomohl i s porodem druhého syna – tentokrát již v Moskvě. V roce 2014 cestovala Kabajevová ze Soči do Lugana třikrát. Na poslední cestě, v říjnu, ji doprovázela její matka Ljubov Kabajevová a její přítelkyně Jelizaveta Molčanovová a Jelena Griněvičová s manželem, podnikatelem Vitalijem Maščickým.

Na palubě s nimi byla i Natalia Thiebaudová – gynekoložka ze švýcarské kliniky svaté Anny v Luganu. V této nemocnici Kabajevová na jaře 2015 porodila syna Ivana Vladimiroviče. V roce 2018 odletěla do Švýcarska znovu, pravděpodobně na kontrolu v průběhu těhotenství, a na jaře 2019 přijela Thiebaudová do Moskvy, aby Kabajevové pomohla s porodem druhého dítěte, rovněž chlapce.

Gynekoložka Thiebaudová před více než 30 lety emigrovala do Švýcarska, přijala manželovo příjmení a získala občanství. „S Putinem si však zachovala důvěrný vztah,“ tvrdí zdroj. Thiebaudová zemřela 24. února 2023. V nekrologu, který zveřejnil její partner, právník Giorgio Grandini, se uvádí, že se narodila v roce 1959 v Petrohradě a její dívčí jméno bylo Natalija Kondratěvová.

V obou případech o tom, kde se porod uskuteční, rozhodl sám prezident. V roce 2015 se zdálo, že porod ve Švýcarsku pomůže skrýt dítě před zvědavým národem.

O čtyři roky později si byl Putin jistý, že patřičnou úroveň utajení lze zajistit pouze v Moskvě. A přestože se v obou případech o příchodu dětí na svět nakonec dozvěděl tisk, ruský vůdce to nijak nekomentoval.

Život v izolaci

„Rodina žije v izolaci,“ stojí v inzerátu na internetových stránkách agentury English Nanny. Společnost nabírá cizojazyčný personál pro bohaté rodiny z Ruska. Mezi klienty patří jak majitelé malých firem, tak oligarchové z ruského seznamu Forbesu.

Tento konkrétní inzerát však nabízí práci pro velmi speciální rodinu – prezidentskou rodinu. K Vladimiru Putinovi se tak můžete dostat doslova z ulice: volné místo je na webu, reagovat může kdokoli. Na začátku roku 2024 hledala rodina učitele angličtiny pro dva chlapce – čtyřletého a osmiletého. Jedná se o práci na pět dní v týdnu v celkovém rozsahu 60 hodin.

K povinnostem patří „výuka dalších předmětů“ a doprovod na výlety. Plat činí 7 700 eur měsíčně, k tomu ubytování a strava. Agentura upřesňuje, že s touto rodinou dlouhodobě spolupracuje a našla pro ni již několik učitelů jazyků.

To, co tento inzerát odlišuje od běžných náborových inzerátů na stránkách English Nanny, není jen více než štědrá odměna.

Upřednostňováni jsou kandidáti s jihoafrickým pasem. Potenciální zaměstnanci musejí být ochotni podstoupit lékařské testy během prvních dvou týdnů zaměstnání. Je zakázáno opustit oblast, kde rodina žije.

Inzerát byl z webu několikrát stažen a poté znovu umístěn, měnil se pouze věk dětí. Rodina neustále potřebuje nové učitele a velká fluktuace zaměstnanců je způsobena tím, že s rodinou není právě snadné vyjít, říká zdroj z personálu.

Navíc trh s cizinci ochotnými pracovat v Rusku, zejména po vypuknutí války, není tak velký, a k tomu přísné podmínky izolace. V rodině už pracovalo mnoho guvernantek a konkrétně učitelé angličtiny se nyní rekrutují zejména z Jihoafrické republiky. Důvod této volby je geopolitický: k cizincům se přistupuje opatrně a Jihoafrická republika je vnímána jako země přátelská k Rusku.

Bez ohledu na to, jak se uchazeč o volném místu dozví, zda prostřednictvím známých, nebo agentury, je hlavní fází výběru videorozhovor s rodinným asistentem. Následuje důkladná lékařská prohlídka a dvoutýdenní karanténa, která probíhá v letovisku Igora v Leningradské oblasti nebo bezprostředně v Putinových rezidencích ve Valdaji či Soči.

Zlatá klec

„Ty moderní animáky západní produkce, kde se pořád střílí, skáče, běhá, za půl hodiny z toho člověku upadne hlava. Jak to můžou ty děti vydržet? Naše sovětské kreslené filmy mají úplně jinou kvalitu: emocionální i estetický dopad, pochopitelně na formujícího se člověka působí úplně jinak,“ řekl Putin v lednu 2024.

Své děti se mu však před tímto vlivem uchránit nepodařilo. Jeho syn Ivan má rád Disneyho pohádky a k nelibosti rodičů si hraje a předstírá, že je jejich hrdinou. Hrát si děti musí většinou sami nebo společně s dospělými, kteří jsou jim neustále nablízku. S rodiči se vídají jen večer a s vrstevníky většinou o prázdninách.

Jak ve Valdaji, tak na cestách bydlí děti i personál nedaleko sebe. Synové – v hlavním domě společně se svými rodiči, vychovatelky a trenéři – v samostatných budovách, pro výuku jsou vyčleněny další budovy a všechna tato zařízení se nacházejí v docházkové vzdálenosti. Nikdo tu však nechodí pěšky: bratři mají vlastní auta s řidiči, učitelé a služebnictvo mají samostatné vozy.

Děti jsou přiváděny k učitelům a chůvám v 8-9 hodin ráno, pak všichni společně snídají. Ještě před několika lety se o nejmladší dítě staraly pouze chůvy, ale nyní se i k němu přiřazují vychovatelky.

Chůvy jsou vždy čtyři, některé z nich dříve pracovaly jako uklízečky v prezidentské rezidenci ve Valdaji, a ubytování mají v nedaleké vesnici. Pracují po dvojicích, vždy čtrnáct dní v měsíci, po tuto dobu žijí s rodinou, pak odjíždějí domů a jsou nahrazeny dalšími dvěma chůvami. Během dne se střídají po 12 hodinách.

Není divu, že když nejmladší dítě povyrostlo, chůvy postupně přenesly své povinnosti na vychovatelky, a ty se tak staraly vždy o dvě děti.

Po snídani následuje vždy 30-45 minut vyučování, po něm hry. Děti mají ve Valdaji k dispozici dva poníky, králíky a bernardýna, o kterého se starají kynologové z FSO. Pes však není služební a žije s rodinou Putinových.

Mezi hračkami mají rozsáhlé sbírky stavebnice Lego a iPady – nejen na hraní, ale také na videokonference.

Kolem poledne děti jedí, následuje odpolední spánek a po probuzení aktivity a sport. Po 20. hodině děti vyzvedávají jejich řidiči a téměř okamžitě jdou spát.

Domácnost bratrů se podobá domácnosti jejich otce. Mají osobní kuchaře, kteří jim připravují speciální jídla. Stejně jako Vladimir Putin mají i jeho synové své vlastní hrnečky a pijí pouze z nich. Vedle dětí jsou vždy strážci z řad důstojníků prezidentovy ochranky, hlavní divize FSO.

Občas se v rezidenci objeví i jiné děti – obvykle děti kamarádek Kabajevové, které stejně jako všichni ostatní musí strávit dva týdny v karanténě. Většinou jsou ve Valdaji během prázdnin, ale zdroj viděl některé z dětí přicházet i v běžné dny.

Dalším svědkem Putinova rodinného života je běloruský prezident Alexandr Lukašenko. V únoru 2021 byl s Vladimirem Putinem na alpském lyžování v Soči. V té době pobývala Kabajevová se svými syny v Krasné Poljaně.

A v červenci 2023 rodina navštívila Muzeum námořní slávy v Kronštadtu. Ve stejné době byl v muzeu i Lukašenko.

Žádné aktivity a hry se však nedají srovnat s večery, kdy jsou děti v péči svého otce. Je to výjimečný čas a starší syn se o své radostné dojmy z něj rád dělí i s personálem. Vypráví například, jak mu otec donesl různé hračky.

Po večerech často hraje Putin se svým starším synem hokej (ve Valdaji byl za tímto účelem vybudován hokejový stadion).

Zápasy probíhají i bez prezidenta, v takovém případě je do týmu vzat někdo z podpůrného personálu. Pokud je však naplánován zápas s účastí hlavy státu, na led nastupuje Ivan, jeho otec a zaměstnanci FSO. Otec a syn hrají ve stejném týmu.

Někdy se na zápas přijde podívat i Kabajevová, ale ze hřiště ji není vidět, vyhýbá se personálu a sleduje muže a syna z oddělené lóže, skryté za neprůhledným sklem.

Stejným způsobem sledují rodiče i představení, která učitelé připravují s jejich dětmi na velké svátky. V hale však personál viděl sestru olympijské vítězky Lejsan Kabajevovou a jejich matku Ljubov Kabajevovou.

Učitelé

„Moje klinika“ (MMC) není největší sítí soukromých klinik v Rusku, ale je pravděpodobně nejdůležitější. Od roku 2016 MMC léčí bojovníky PMC Wagner, kteří byli zraněni v Sýrii, Libyi a na Ukrajině. Na stejné klinice, v zařízení v centru Petrohradu na ulici Malá Konjušenská, se léčí řada přátel a známých Vladimira Putina, a také tu podstupují prohlídky zástupy jejich prostitutek.

Mezi jmény zdejších zaměstnanců jsou i cizinci s velmi vysokými platy. Jedná se o učitele dětí Vladimira Putina. Proč se rozhodli je zaregistrovat právě prostřednictvím MMC, není známo. Možná prostě využili existující společnost zabývající se citlivými údaji, než aby vytvářeli novou.

Od roku 2020 podepsalo smlouvu s MMC nejméně 10 zahraničních učitelů. Formálně uzavřeli smlouvu na tlumočnické služby, ale každý z nich dostává podstatně více, než by mohl očekávat kvalifikovaný lingvista. Platy začínají na 330 000 rublech a dosahují až 1,2 milionu rublů měsíčně.

Nejdéle sloužící učitelkou je Sofie Božičová, která si za poslední čtyři roky a něco vydělala 25,3 milionu rublů (v průměru 516 000 rublů měsíčně). Božičová učí děti Putinových německy, říká zdroj z řad podpůrného personálu. Narodila se v roce 1992, je občankou Bosny a Hercegoviny, vyrůstala ale v Rakousku, studovala ve Štýrském Hradci a absolvovala stáž na Ruské státní univerzitě humanitních věd. V Rusku žije nejméně od roku 2017, kdy se účastnila akce na srbské ambasádě.

Božičová se pravděpodobně těší velké důvěře Putinovy rodiny, protože nejenže pracuje déle než její kolegové, ale v červenci 2023 také získala od MMC půjčku ve výši téměř 233,8 milionu rublů.

Dětem se věnuje vždy několik učitelů jazyků současně. Kromě občanů Jihoafrické republiky, které rodina od začátku války přednostně zaměstnává pro výuku angličtiny, podepsali dříve smlouvy také občané Velké Británie a Nového Zélandu.

Většinu rutinní práce s dětmi odvádějí vychovatelky, které s nimi tráví většinu dne. Odpočívat je možné, když jsou děti odvedeny na sport, šachy nebo hudbu.

Rodiče pravděpodobně předpokládají, že děti půjdou v matčiných stopách a stanou se profesionálními sportovci. Téměř v každé rezidenci je sportovní centrum s gymnastickým sálem a bazénem, někdy i s hokejovým hřištěm.

S dětmi pracují osobní trenéři plavání a gymnastiky. Nejstaršího syna tak trénuje bývalá členka národního gymnastického týmu. Úspěchy drobného Ivana Putina jsou zatím spíše skromné. Jeho vrstevníci, s nimiž pravidelně soutěží, se od něj již znatelně fyzicky odlišují a dostávají tak od rozhodčích vyšší hodnocení.

Ruští investigativci našli desítky fotografií a videí s účastí Ivana Putina na gymnastických soutěžích a festivalech. Rozhodli se ale jeho podobu nezveřejnit.

Jedno z videí zachycující Ivana Putina s jeho týmem:

Přestože rodiče mají často protichůdné názory na to, co by se jejich děti měly učit, prozatím se nehodlají domácího vzdělávání vzdát.

Podle zdroje se na začátku roku 2024 jednalo o tom, že by Ivan Putin byl poslán do lycea Sirius v Soči, které je součástí stejnojmenného vzdělávacího centra. K tomu však zatím nedošlo, pravděpodobně z bezpečnostních důvodů.

Učitelé a trenéři s rodinou téměř nikdy přímo nejednají, říká jeden ze spolupracovníků. Pokud učitelé něco potřebují, komunikují s asistenty rodiny. Asistenti jim předávají vzkazy od rodičů: může to být buď poděkování za odvedenou práci, nebo přání ohledně procesu rozvoje dětí.

Vzkazy mají dva autory. Nejčastěji, zhruba jednou týdně, dostávají vychovatelky zprávy od Olesji. Olesja předstírá, že je matkou dětí, a s vychovatelkami se setkává osobně. Ve skutečnosti je ale sestřenicí maminky chlapců, Aliny Kabajevové.

Méně často, několikrát do roka, přicházejí zprávy takzvaně od rodiny. Zdroj se domnívá, že v tomto případě přímo od Vladimira Putina.

Gardedámy

Dne 1. května 2016 se Kabajevové sestřenice Jekatěrina Golovačeva zaregistrovala na populární službě MyHeritage, která umožňuje vytvořit si rodokmen. Zadala základní informace o svých příbuzných, ale rychle o tento podnik ztratila zájem a na stránku už nechodila. Schéma rodinných vazeb však zůstalo v online světě.

Bratranci a sestřenice olympijské vítězky se narodili stejně jako ona v Uzbekistánu, postupně se všichni přestěhovali do Ruska, kde žila jejich společná babička, a nyní jsou oficiálně zaměstnáni ve společnostech Putinových přátel – v „Sogazu“, „Divnomorje“ a „Axis Investments“.

Ve skutečnosti ale pomáhají Alině s rodinnými záležitostmi. Tak Golovačeva, která vystudovala práva, řeší finanční záležitosti, koordinuje výplaty a registraci nových zaměstnanců, a Olesja Fedina je „maminkou“, která komunikuje s guvernantkami a chůvami a předstírá, že chlapci jsou její děti.

Zdroj však tvrdí, že konspirace není příliš úspěšná: například když nejstarší syn hraje hokej nebo se účastní představení a Olesja Fedina ho sleduje, po zápase nebo představení dítě se svými dojmy či pro pusinku neběží k ní, ale do lóže za neprůhledným sklem, kde sedí skutečná matka.

Sestřenice často doprovázejí Kabajevovou na výletech. Už v minulosti neustále cestovaly rychlovlakem „Sapsan“ jezdícím na trase Moskva – Petrohrad do stanic Uglovka a Okulovka, nejbližších zastávek k Valdaji.

S gymnastkou často cestují také její osobní gardedámy Jelena Jerchanovová, Anna Nazarovová, její sestra Julija Nazarovová a Sofie Božičová. O něco méně často s Kabajevovou cestují Taťjana Polinkovová z banky Rossija, Jelizaveta Běljakovová, dcera bývalého prvního náměstka ředitele FSO Alexandra Běljakovova, a moderní gymnastky Olga Kapranovová a Natalija Běluginová.

Obě sportovkyně se podílejí na organizaci festivalů Alina a Nebeský půvab, Bělugina také občas trénuje Putinova staršího syna v rytmice.

Ne všechny pohyby Kabajevové však lze dohledat ve státních databázích. Olympijská vítězka má k dispozici vlastní leteckou i námořní flotilu. A údaje o těchto cestách nejsou téměř nikde k nalezení.

Neopatrný trenér

Jachta se na radaru objevila na pouhých 36 minut. Většina plavidel napojených na Putina přešla v posledních letech do tichého režimu a vypnula zařízení pro přenos (AIS). Úmluva o bezpečnosti na moři, jejíž první verze byla přijata po ztroskotání Titaniku, nařizuje, že tato zařízení musí vždy fungovat, pokud kapitán neshledá, že souřadnicové informace ohrožují bezpečnost.

Lodě ruského vůdce však neplují ve vodách, kde hrozí riziko setkání s piráty, a AIS nefunguje z důvodu utajení. Dne 8. srpna 2023 však jedno z plavidel, 32metrová jachta Nega, náhle prolomilo mlčení.

V 11:17 místního času systémy ožily a začaly vysílat údaje o kurzu. Nega plula rychlostí až 12 uzlů (něco přes 22 km/hod) po řece Svir od Ladožského jezera k Oněžskému jezeru. V 11:53, když se loď nacházela poblíž vesnice Uslanka, se AIS stejně náhle vypnul. Není známo, zda posádka zapnula zařízení úmyslně, nebo zda někdo z posádky omylem stiskl špatné tlačítko.

V létě 2023 doprovázela Nega 84metrovou jachtu Graceful, na jejíž palubě byla Kabajevová se svými dvěma dětmi. Celkem jim byla přidělena tři plavidla.

Graceful je z jachet největší, na její palubě žila Alina a její děti, k nimž se na krátkou dobu připojil i sám Putin.

Druhá loď byla o něco menší a děti na ni přicházely každé ráno asi v 8 hodin. Tam se učily s učiteli a večer kolem 10. hodiny se vracely zpět k rodičům. Třetí loď byla nejmenší, na palubě byl pouze personál.

Lodě byly daleko od sebe, aby nepřitahovaly pozornost, ale byly dostatečně blízko, aby děti mohly být malým člunem přeloženy z jedné lodi na druhou.

Pravidelně se celá flotila vydávala na plavbu. Tak na přelomu července a srpna lodě obepluly Finský záliv, „prohlédly si památky“ (zároveň rodina navštívila muzeum v Kronštadtu), načež Kabajevová s dětmi pokračovala v cestě, ale už hluboko do Ruska. Cílem cesty byla návštěva kláštera na Ladožském jezeře a zakotvení v Putinově karelské rezidenci.

Některé fotografie z této cesty zveřejnil na svém instagramovém účtu trenér prezidentova nejstaršího syna. Ve 20. červenci zveřejnil několik fotografií s geotagy „Valaam“, „Ladožské skerry“, „Spaso-Preobraženský klášter Valaam“, „Lachděnpochja“, „Ostrov Koněvec“ a „Ladožské jezero“.

Na dvou fotografiích trenér pózuje na palubě plachetnice. Stejnou plachetnici najdeme i na fotografii, kterou jeden z učitelů němčiny použil jako profilovku v messengeru. Jedná se o brigu „Rusko“ – symbol svátku absolventů „Nachové plachty“, který se každoročně koná v Petrohradě (běžně jsou plachty brigy bílé).

Briga byla skutečně na Ladožském jezeře v červenci 2023. Podle údajů MarineTraffic kotvila loď u kotviště v Priozersku a 20. července přejela zátoku u zimního hotelu Dača, který patří strukturám Jurije Kovalčuka, a 24. července zakotvila u ostrova Valaam. Není známo, zda byly na palubě Putinovy děti, nebo zda šlo o výlet organizovaný pouze pro personál jako odměna za práci.

Celá výprava skončila 8. srpna, kdy Alina Kabajevová s dětmi zakotvila v Priozersku, přenocovala v lyžařském středisku Igora a následující den odjela na letiště Pulkovo. Odtud pravděpodobně cestovali vrtulníkem zpátky domů, což znamená na Valdaj.

Pořád na cestách

Rodina tráví na Valdaji většinu roku a slaví tam i Vánoce. Program se rok od roku mění jen málo. V únoru až březnu – alpské lyžování v Soči, na tuto dobu se rodina přesouvá do sídla v Achipse. To je pravděpodobně Putinovo druhé nejoblíbenější sídlo. V červenci a srpnu často pobývají na lodi: dříve to mohly být dlouhé výlety na moře, ale s vypuknutím války se trasa omezuje na bezpečné vody – Finský záliv, pobřeží Černého moře a jezera na severu země.

V roce 2024 se rodinný výlet uskutečnil v polovině července: Graceful v té době opustila petrohradský přístav, jak ukazují satelitní snímky, a Nega plula 15. července po řece Svir směrem k Ladožskému jezeru.

V srpnu rodina žije na Krymu ve vesnici Oliva, na podzim se někdy přestěhuje do Soči, do rezidence „Bočarov Ručej“. Na většinu cest jsou odváženi i všichni učitelé a jsou ubytováváni na území rezidencí. Na některé výlety však jezdí rodina s omezeným personálem – jedním nebo dvěma učiteli a trenérem.

Někdy je obtížné ubytovat tolik lidí, například v Putinově rezidenci v Karélii, na jachtách nebo v obrněném vlaku.

Zdroj se nechal slyšet, že rodina využívá speciální vlak a na cestách je doprovází učitelka hudby Polina Truchanovová, která se musí s nejstarším synem nejen učit, ale také bavit rodinu hrou na klavír, který je ve vlaku za tímto účelem k dispozici.

Kromě jachet a obrněného vlaku má rodina k dispozici několik letadel a vrtulníků. Zdroj poskytl fotografie a videa pořízená na palubě letadel. Ve dvou případech se do záběru dostala letová čísla – jedná se o letoun RA-09609 a vrtulník RA-22377.

První číslo patří business jetu Dassault Falcon 900LX. Vlastní ho společnost Gazprom avia a provozují ho letecké společnosti Russair a Jetlet, které patří do skupiny právnických osob Jurije Kovalčuka a jeho partnerů v bance Rossija.

Vrtulník RA-22377 model Mi-8AMT vlastní společnost Transněfť a provozuje jej společnost Tulpar Air. Jedná se o dceřinou společnost petrochemického holdingu TAIF, který se sloučil se společností Sibur (spolumajitelem společnosti je Gennadij Timčenko). Dále k využívaným letadlům patří:

– dvě obchodní letadla Dassault Falcon 7X;

– letadlo Dassault Falcon 8X;

– nové ruské letadlo Tu-204;

– dva anglo-italské vrtulníky AgustaWestland AW139;

– dva francouzsko-německé vrtulníky Eurocopter EC 145;

– čtyři ruské vrtulníky Mi-8.

Celá tato flotila je potřebná k přepravě Putinových příbuzných a podpůrného personálu, tvrdí podnikatel, který spolupracoval s jedním z přátel hlavy státu.

Na cestách se denní režim rodiny mění jen málo: děti stále tráví většinu dne s guvernantkami, které je doučují a baví.

„Tak se chovají velmi bohatí lidé – cestují sice po světě, ale jejich denní rutina zůstává stejná,“ říká jeden z respondentů z řad podpůrného personálu rodiny.

Rozmazlující otec

„Myslím, že kdyby se Vladimir Vladimirovič více podílel na výchově dětí, byly by asi strašně rozmazlené, protože by mohly všechno. Obvykle děti kárá otec a matka říká: Přijde tatínek a potrestá tě. A to děti nějak disciplinuje, zklidní je to. V našem případě toto nešlo, protože tatínek dcery totálně rozmazloval. Ten má pro ně vždycky jen ťuťu ňuňu a nikdy žádný trest,“ vzpomínala Ljudmila Putinová v rozhovoru s novinářem Olegem Blockým pro jeho knihu Putin: Cesta k moci.

Putin se ke svým dvěma synům chová ještě uctivěji než kdysi ke svým dcerám, jejichž řádnou výchovu podle Ljudmily i tak sabotoval.

Kromě toho se o každodenní život rodiny nyní stará ani ne tak jeho manželka, jako tomu bylo v 80. letech v SSSR a NDR, ale početný štáb příbuzných jeho manželky, prezidentových přátel, zpravodajských důstojníků a najatého personálu.

Nikdo z nich neriskuje, že by se s dětmi pohádal, takže vyrůstají s vědomím, že jsou výjimečné. Každý jejich rozmar je splněn a všechna sídla, v nichž žijí, vnímají jako osobní majetek. Výjimečné zacházení ze strany jejich otce tento pocit jen posiluje.

Jejich učitelé, bodyguardi i ostatní zaměstnanci se Putina bojí a on sám je jediný, kdo může chlapcům promluvit do duše.

Kabajevová umí být podle tohoto zdroje také přísná, a dokonce i emotivní, ale pouze otcovy výhrady berou kluci vážně. Otcovská pochvala je pravděpodobně hlavním předmětem jejich pýchy.

Například Ivan Putin několikrát vyprávěl svým vychovatelkám a osobním strážcům zvlášť památnou historku. Jak se doslechl od příbuzných, když se narodil, byl Vladimir Putin tak šťastný, že křičel: „Hurááá, konečně je to kluk!“

Zdroje: 1, 2, 3