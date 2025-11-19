Vyléčí Hřib zácpu?
Před začátkem tiskové konference jsem byla plná očekávání. Já osobně jsem předpokládala, že se dopravní situace v Praze zásadně změní již samotným odchodem pana náměstka Hřiba. Musím zkonstatovat, že má očekávání byla v průběhu tiskové konference naplněna nad zamýšlenou úroveň, zejména pro poetický přednes a zábavné pojetí problematiky.
V komplexním balíčku čtyř opatření mne zaujal hned první bod, který poukazuje na nutnost zrychlení stavebních prací na klíčových komunikacích. Hlavou mi proběhly všechny termíny zasedání ZHMP, na kterých se tato potřeba probírala a zamítavá stanoviska některých zastupitelů. Hned poté se mi hlavou prohnala vzpomínka na Piráty zpackanou digitalizaci stavebního řízení a také Piráty pod stůl zametený nový stavební zákon. Zaujala mě také poznámka o nutnosti zadání zpracování analýzy dopadů uzavírek klíčových komunikací ve vztahu k investorům, a vybavila jsem si nedávnou kauzu nejmenované Pirátky a všechny další dosud neuzavřené kauzy, které okolo Pirátů tak nějak „visí“.
Ve druhém bodě, kdy měla být představena vize jednoznačně stanovené odpovědnosti za rozhodnutí o uzavírkách a jejich koordinaci, jsem musela několikrát zkontrolovat, zda jsem se neposunula v časoprostoru směrem vzad. I tohle téma již bylo na zastupitelstvech předkládáno. O koordinátorovi dopravy a stanovení jeho odpovědností jsem přece již tolikrát slyšela na různých zasedáních a jednáních od Ondřeje Prokopa. Vážně jsme se neposunuli v čase, jen se stalo nemyslitelné. Pan dosud náměstek pro dopravu si uvědomil, že pokud nepřizná tuto pravdu nyní, nebude si ji umět přivlastnit už nikdy.
U třetího bodu jsem se dozvěděla, že je naprosto nezbytné urychlit stavby dopravních okruhů, zejména toho pražského. Dále musíme v co nejbližší možné době jmenovat ministra dopravy a dostavit vnější i vnitřní pražský okruh. V tuto chvíli jsem měla nutkání začít uzavírat s kolemjdoucími sázky o to, zda text řečník opsal z Wikipedie, či nikoliv.
Ve čtvrtém bodě, bylo sděleno, že bohužel česká legislativa nepovolí zavést mýtné, a proto musíme postupovat formou takzvaných nízkoemisních zón. Byla jsem překvapena také sdělením, že musí mít městská policie na prvním místě činnost kontroly správného parkování. Matně jsem si vybavila činnosti městské policie, její kompetence, personální zdatnost, i potřebu zavádění bezpečnostních patrol, zejména pro zajištění pocitu bezpeční sousedů – občanů Prahy.
Při další části tiskové konference, kdy pan dosavadní náměstek pro dopravu, odpovídal na otázky novinářů, na začátku každé odpovědi zaznělo obligátně jeho „JO“, v podstatě pouze omlouval stávající stav, vymlouval se na vlády minulé (asi pozapomínal na to, že v nich byl také) a hledal zástupné problémy. Dozvěděla jsem se třeba to, že když na silnici nikoho nevidíme pracovat, neznamená to, že nepracuje pod silnicí. Nebo že za snížení počtu pruhů na Muzeu vůbec nemůže stavba tramvajové tratě a nekoordinovanost akcí, ale dlouhodobá oprava kanalizace.
Musím se zeptat jen na jediné – CO PAN NÁMĚSTEK Hřib SKUTEČNĚ DĚLAL CELOU TU DOBU, od chvíle, kdy DO FUNKCE NASTOUPIL? Z jakého důvodu TYTO ZÁSADNÍ PROBLÉMY ŘEŠÍ AŽ NA KONCI SVÉHO PŮSOBENÍ?
Lucie Skřivanová
Zlí řidiči autobusů
Dovolím si reagovat na video, které bylo natočeno ve chvíli, kdy si zlý řidič autobusu jednoho z dopravců PID, dovolil požadovat po cestující dodržování smluvních přepravních podmínek (SPP).
Lucie Skřivanová
Straší nás virus nebo tisk?
V posledních týdnech je první i poslední informací dne zpráva o novém viru. Informace nestranná, objektivní a přesná. Nebo ne?
Lucie Skřivanová
Den české státnosti - jakože cože?
V kalendáři čtu, že máme dnes státní svátek. Zlehčeně - jde o jakousi oslavu zapíchnutí jednoho Vendy. Není to nepříjemné zjištění, prodloužený víkend je fajn. Jen mě napadá - označení Den české státnosti znamená konkrétně co?!
Lucie Skřivanová
Lhostejnost nebo strach?
Další případ napadení slabšího, nicnetušícího spoluobčana. Tentokráte seniora, který neměl šanci se bránit. Na veřejnosti, mezi dalšími postávajícími lidmi. Přímo před kamerou, která pořídila vcelku kvalitní záznam celé scény...
Lucie Skřivanová
Gábl zadarmo!
Páni! Konečně se v poslanecké sněmovně řeší zásadní a důležitá otázka! Lidi, neblázněte, nemůžeme chtít po našich představitelích a vzorech, aby ze svých ubohých potravinových přídělů, platili daň.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Romská zábava skončila napadením a rvačkou, zasahovala policie i záchranáři
V neděli kolem čtvrté hodiny ráno se na romské zábavě ve Starém Plzenci odehrála skupinová rvačka....
Trumpův plán: Krym a Donbas uznají USA za ruské, Ukrajina přijde o většinu armády
Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový...
Poláci varují před cestami do Česka kvůli žloutence, počet nemocných láme rekordy
Epidemie žloutenky typu A bude letos v Česku největší za posledních 46 let. Do středy onemocnělo 2...
Italové vydají do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream
Nejvyšší italský soud ve středu schválil vydání ukrajinského občana podezřelého z útoku na...
Pronájem bytu 2+1+B, OV, 44 m2, Meziboří u Litvínova, ul. J. A. Komenského
J. A. Komenského, Meziboří, okres Most
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 746x