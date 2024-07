Zažili jste šikanu?

Zažili jste už v zaměstnání na vlastní kůži bossing? Šikanoval vás někdy nadřízený? Jak to vypadá, když po vás „jede“ váš šéf a co s tím můžete udělat. Toto je příběh z mé vlastní zkušenosti (v článku používám obecně mužský rod).

Vydržím hodně. Jsem přizpůsobivá, asertivní, jen tak mě něco nepoloží. Ale i tak mě to nakonec dostihlo. Šikana v práci od nadřízeného, tzv. bossing. A stačilo k tomu málo a dopadlo to hodně špatně.

Začalo to pouhým nesouhlasem s jeho názorem. Do té doby bylo všechno v pořádku, dokonce bych řekla, že jsme měli přátelský vztah, ve kterém panoval respekt a dodržování profesní hranice. Ale stačil „jiný“ vlastní názor a byl oheň na střeše.

Nejdříve bylo dusno. Potom byl kartáč před ostatními. Pak byl kartáč mezi čtyřma očima, který obsahoval výhrůžky. Po takovém výstupu jsem se zhroutila. Zažila jsem hodně různých šéfů a přístupů, ale na takové jednání jsem nebyla zvyklá a zvykat jsem si nechtěla.

Bylo mi řečeno, ať to neřeším a hodím to za hlavu. Zkusila jsem to. Nastaly ale dny úplného pekla. Naprosto rozdílné chování ze strany nadřízeného – nepřiměřená kontrola, nedůvěra, nepřátelská atmosféra. Z mé strany naprostá ztráta důvěry, odpor chodit do práce, odpor komunikovat, plnit úkoly a tvářit se, jako by se nic nedělo. Asi by se to dalo překonat a nějak by to časem možná vyšumělo? Ale proč bych si to měla nechat líbit a proč bych měla chodit do takové práce?

A tak jsem si řekla dost.

Situace byla řešena s vedením. Byla vyřešena rychle a perfektně. Moc si toho vážím. Moje psychika už ale byla velmi narušená. A odrazila se v tu chvíli i na fyzickém stavu. Nikdy v životě jsem nebyla na nemocenské. Ale tato šikana vedla k takovému psychickému traumatu, že jsem skončila na dlouhou dobu doma, nemocná a na dně. Ještě nikdy jsem takový stav nezažila. A k tomu stačil přibližně měsíc bossingu. Přestože celá situace byla vyřešena, nebyla jsem už schopna se tam vrátit. Nikdy.

Jak šikanu nadřízeného poznáte? Kdy je pouze otravným, nepříjemným vedoucím a kdy už se jedná o bossing? Nadřízený vás začne z ničeho nic bezdůvodně kontrolovat, nedůvěřuje vám tak jako dřív. Zadává vám nesmyslné úkoly, hledá chyby tam, kde nejsou. Najednou mu nevyhovuje vaše práce, chování, komunikace. V ničem vám nevychází vstříc. Snižuje vám ohodnocení – finanční, slovní. Vyhrožuje vám.

Většinou se to všechno děje osobně, tváří v tvář, nezanechává po sobě žádné písemné důkazy. Je to manipulátor a má vše dopředu promyšlené. V mnoha případech to dělá i někomu dalšímu, někomu, kdo není ve vaší nejbližší přítomnosti, proto nemáte šanci si toho všimnout.

Nenechte si to líbit. Je těžké se tomu postavit, ale pokud to uděláte, pomůžete tak i ostatním, kteří se díky vám možná také rozhodnou promluvit. Jaké budou následky vám nikdo neřekne. Můžete být úspěšní, ale taky ne. Může vám to pomoct, ale taky ne. Vždy ale stojí za to, to zkusit. Protože neřešený bossing vás stejně dostihne a důsledky můžou být ještě horší.

Nenechte se šikanovat, trápit, vydírat. Nenechte se umlčet. Netrapte se v práci a pak i doma. Všechno si to totiž přinášíte také do osobního života. Ničíte si psychické zdraví, fyzické zdraví i soukromý život. Řekněte dost.