Umíte napsat životopis?

Curriculum vitae, CV nebo životopis. Víte, jak jej napsat správně? Co by měl všechno obsahovat a co určitě ne? A jak by měl v dnešní době vypadat? Co vám pomůže a co vám naopak zaručí, že váš životopis skončí hned v koši?

Životopis je vaše vizitka. Je to propustka k novým možnostem, příležitostem, novému životu. Náborář věnuje čtení jednoho životopisu přibližně půl minuty. Za tu dobu musíte upoutat jeho pozornost. Je to o to těžší, že těch životopisů čte někdy najednou i desítky. A vy určitě nechcete, aby ten váš skončil někde naspod nebo dokonce hned v koši. Co by měl tedy životopis rozhodně obsahovat? Titul a celé jméno. Kontakt – telefonní číslo, e-mail, můžete také uvést odkaz na profesní síť. Fotka – ano, dejte ji tam. Fotku obličeje s neutrálním pozadím a dejte si pozor, ať není rozmazaná. Hádám, že si teď říkáte, že fotku uvádět nechcete. A na jiném místě, kdekoliv na internetu, žádnou nemáte? A myslíte si, že když nebudete mít fotku v CV, že si vás náborář (tím tuplem) nenajde? Najde, a navíc nejspíš uvidí i plno dalších vašich fotek. Můžete uvést pár slov o sobě. Pracovní zkušenosti – seřazené od té nejaktuálnější dále do minulosti. Uvádějte vždy název společnosti, pozici a období od-do (stačí měsíc a rok). Ke každé pracovní funkci vypíchněte v pár odrážkách to hlavní, co jste na pozici vykonávali, a to tak, aby to korespondovalo s pozicí, na kterou se právě hlásíte. Vše by na sebe mělo navazovat. Pokud jste kdysi absolvovali brigády, uveďte jen takové, které by se vám mohly nyní hodit. Vzdělání – začínáme od nejvyššího vzdělání, uvádíme název školy, obor studia a období od-do (pouze rok), můžete uvést získaný titul. Jako poslední bude středoškolské vzdělání. Kurzy – jakékoliv další vzdělání a absolvované kurzy související s pozicí, na kterou se hlásíte. Jazyky s úrovní znalosti. Tvrdé dovednosti – vaše odborné dovednosti, kvalifikace, vzdělání, znalosti a vědomosti. Měkké dovednosti – vaše osobní kompetence, sociální chování. Zájmy – můžete uvést, ale není to nutné. Všechny tyto informace by se vám měly vejít na jednu maximálně dvě stránky. Více stran se nebude chtít nikomu číst. Určitě se nesnažte CV zkrátit zmenšením písma, na první pohled půjde poznat, jak moc textu je na stránce „nahuštěno“. Své pracovní zkušenosti, vědomosti a dovednosti se snažte provázat, aby vytvořily celek. A zkuste uvést nějaký váš největší úspěch, ukažte své nadšení, proaktivnost. A jak má vlastně životopis vypadat? Dodržujte formát v celém dokumentu stejný. Velikost textu, font, zvýraznění, kurzívu, okraje, řádkování, odrážky atd. Vše musíte mít nastaveno správně. Zkuste si nakonec CV v pdf vytisknout, abyste viděli, že se vám nic nerozhodilo a vše vypadá, tak jak má. Snažte se, aby byl životopis přehledný a srozumitelný. Pozor na hrubky nebo překlepy, raději dejte CV přečíst někomu dalšímu. Myslete také na to, že životopis píšete pro konkrétního zaměstnavatele. Vytvořte si obecný vzor, který pak budete jen upravovat. Do životopisu určitě nepište: Nadpis ŽIVOTOPIS .

. Datum narození (nebo nedej bože rodné číslo).

Adresu také nemusíte uvádět. Pokud chcete – stačí uvést např. jen město.

Základní vzdělání. Na závěr velice častá otázka – mám uvádět mateřskou, rodičovskou dovolenou nebo úřad práce? Ano. Stejně se vás na to budou ptát, protože v praxi budete mít „prázdná“ období. A poslední rada: Nikdy si nic nevymýšlejte! Pište a mluvte vždy pravdu.