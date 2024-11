Máte strach vrátit se do práce?

Zažili jste v zaměstnání vyhoření? Nebo jste byli obětí bossingu? Nebo jste měli jakýkoliv jiný problém, odešli jste a bojíte se nastoupit do jiné/nové práce? Co s tím?

Psychické i fyzické vyhoření, vyčerpání, žádná motivace a strach. Strach z nástupu nebo vůbec hledání si nové práce, a to ať už jste se léčili nebo regenerovali jakkoliv dlouho. Bojíte se, že to jednoduše nezvládnete. Nevíte, co si máte počít.

Co když se to bude celé opakovat?

Co když už nedokážete kvalitně pracovat, komunikovat s kolegy nebo klienty, co když už nedokážete zvládat celkově ten podobný režim. Chcete dělat vlastně to samé nebo úplně změnit obor a zaměření. A povede se vám něco takového najít?

Jste opět ve stresu.

Ale co vám zbývá, pracovat prostě musíte. Ve většině případů potřebujete peníze a nemůžete si dovolit být déle doma/cestovat/zkusit podnikat apod. Nebo jednoduše zpět do práce chcete, ale i tak máte strach.

Máte o tom na pohovoru vlastně mluvit? Máte se „přiznat“? Nebudete na tom pak spíše hůř? Pochopí to? A nebo vám to naopak může fungování v nové práci usnadnit?

A vyřešili jste vlastně mezi tím důvod vašeho vyhoření? Nebo jste na něj alespoň přišli a hodláte s tím něco dělat? Pochopili jste, že to bylo vaše volání o pomoc? Že jste pravděpodobně dost nenaplňovali své potřeby, ale zejména potřeby druhých?

Je velice důležité uvědomit si hlavní důvod vašeho vyhoření. Díky tomu se můžete vyvarovat tomu, že se bude opakovat, a to ještě v horší formě. Co tedy musíte dělat jinak, jaké přístupy musíte změnit?

Uvědomte si, jak většinou reagujete nebo jste reagovali v náročných situacích, které pro vás byly velice stresující. Jeli jste v zajetých kolejích. Sice vás to vyčerpávalo a ničilo, ale zároveň to pro vás bylo přirozené, tedy svým způsobem bezpečné. A vy teď musíte vystoupit ze své komfortní zóny a ty koleje vyjet nově, jinak. Tak aby vás to již neničilo.

Ze začátku to pravděpodobně bude nepříjemné, nepřirozené a těžké. Ale pokud si budete stát za svým, nastavíte si nové hranice a vyjedete nové koleje, den po dni to bude lepší a jednodušší.

Nemusí to být obrovská změna. Stačí si uvědomit díky čemu jste vyhořeli, co jste stále dokola opakovali, co se vám nelíbilo, s čím jste vnitřně nesouhlasili a nebyli v souladu a vyvarovat se tomu. Pokuste se změnit přístup zejména sami k sobě a pak vám to půjde jednodušeji.

Dejte si hlavně pozor, abyste do toho nezačali padat znovu, někdy když jsme unavení nebo máme těžší den, máme tendenci se uchylovat k tomu, co nám je blízké, známé a bezpečné. Tedy zajíždíme zpět do starých kolejí. Vždy se snažte si to uvědomit a nasměrovat se zase zpět.

A co ještě pro sebe můžete udělat?

Někomu o všech svých obavách řekněte, nebojte se svěřit. A dále o sebe pečujte, nepřestávejte a nevzdávejte to. Chraňte si svůj čas, odpočívejte, žijte tak, jak si přejete. Poučte se ze svých špatných zkušeností a postupujte nyní jinak.