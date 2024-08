Jak složité je najít si práci s malými dětmi?

Máte malé děti? Hledáte si práci? Je to pro vás těžké? Pro mě ano. Jaké máme v dnešní době možnosti a vycházejí zaměstnavatelé vstříc rodinám s malými dětmi?

Máte malé děti, které chodí do mateřské školy? Nebo jsou již na základní škole, ale ještě nemůžou pobývat sami doma a navštěvují družinu?

Jste na výchovu sám/a, jste rodič samoživitel nebo např. máte střídavou péči? Máte takové zaměstnání, kdy nestíháte děti vyzvedávat a nemáte ani možnost hlídání?

Anebo máte možnost hlídání, ale nechcete se s dětmi setkávat až večer nebo některé dny vůbec? Nemáte pak dostatek času, abyste se jim mohli věnovat, tak jak si přejete a jak si zaslouží?

Jakým způsobem a jakou práci si najít, aby vaše děti nemusely být ve školce nebo družině od šesti rána do pěti odpoledne a abyste je mohl/a vyzvedávat od pondělí do pátku každý den a trávit s nimi víkendy?

Je to těžké. Sama jsem to zažila. Je velice náročné najít práci, která by vás naplňovala a bavila. Která by vás dokázala finančně zajistit tak, jak je potřeba. A která by měla pracovní dobu takovou, která by vám umožňovala postarat se o děti tak, jak potřebujete a chcete.

Jaké jsou tedy možnosti? Z mé zkušenosti – buď máte prostě velké štěstí, že takové zaměstnání najdete nebo...

Budete muset slevit ze svých požadavků jak na samotnou práci (pozici), tak na odměnu. Nebo budete muset slevit ze svých požadavků na čas strávený s dětmi a najít si/zaplatit někoho na hlídání.

Jakou práci si ale hledat? Práce v obchodě s dnešními otevíracími dobami je bez hlídání nemožná. Práce v nějakých jiných službách většinou obnáší střídání dlouhého a krátkého týdne, tzn. bez hlídání nemožná. Práce ve výrobních společnostech zase znamená směnný provoz – bez hlídání nemožná. Práce ve škole nebo podobné instituci – na to potřebujete příslušné vzdělání, které zrovna např. nemáte. Jako jediné možné řešení se nabízí snad jen práce v kanceláři s pružnou pracovní dobou. Jenže kdy si pak máte ty hodiny nadpracovat?

Tímto posledním způsobem jsem fungovala téměř pět let v kuse. I přes pružnou pracovní dobu bylo mé dítě ve školce mezi prvními a odcházelo mezi posledními, ve škole pak chodilo do ranní družiny a z odpolední odcházelo pozdě. Než jsme pak doma udělali např. úkoly, byl večer. A v tomto týdnu, kdy jsem jej vodila i vyzvedávala já, jsem v práci měla skóre přibližně mínus sedm hodin. Ty jsem pak musela v tom dalším týdnu nadpracovat, tedy jsem trávila celé dny v práci.

Po pěti letech jsem z tohoto „režimu“ byla tak vyčerpaná, že jsem jednoduše odpadla. Bylo to pro mě náročné zejména psychicky. Takže jde to, ale je to náročné dlouhodobě zvládat, jste stále v jednom shonu a spěchu a nemůžete s dítětem trávit tolik času, kolik byste si přál/a.

Poslední možností by mohl být zkrácený úvazek, ovšem ten není všude možný a také tím přicházíte o finance.

Zdá se, že je to začarovaný kruh, ale jak z toho kruhu ven? Co s tím můžeme dělat? Jak si v této situaci poradit?

Upřímně řečeno – nevím. Sama tento problém řeším a mám kolem sebe více rodičů, kteří řeší to samé. Určitě netvrdím, že je to nemožné. V dnešní době jsou zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni vyjít vstříc.

Ale je opravdu náročné takového najít.