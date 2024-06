Bojíte se pracovního pohovoru?

Čeká vás brzy pracovní pohovor? Jste z něj nervózní od chvíle, kdy jste dostali pozvánku? Jak se uklidnit a co nejlépe se na pohovor připravit? Nečekejte žádné zázračné rady. Zachovejte klid a zkuste to celé obrátit.

Měli jste to štěstí a pozvali vás na pracovní pohovor. Nejdříve vás zaplavila vlna euforie a radosti. V dnešní době je to opravdu úspěch, takže si to zaslouženě užíváte. Po nějaké chvíli vám ale dojde, co vás čeká. A možná vás vzápětí zaplaví vlna děsu a hrůzy. Pocity nejistoty a mírného stresu jsou v pořádku, musíte je ale umět dostat pod kontrolu.

Nebojte se, tento strach a nervozita se dá ovládnout a se správným přístupem se na pohovor nakonec budete těšit.

V první řadě se na pohovor připravte prakticky. To vám pomůže zvýšit sebedůvěru a uklidnit se. Zcela jasně si uvědomíte, co všechno můžete nabídnout, ale také to, co požadujete vy. Projděte si důkladně znovu svůj životopis a zkuste si představit, na co se vás náborář bude asi ptát. Otázky si sepište a připravte si odpovědi. Ujasněte si všechny své silné i slabé stránky. Můžete si odpovědi říkat nahlas nebo si celý pohovor vyzkoušet s někým blízkým nanečisto. Připravte si také vaše otázky, napište si všechno, na co se chcete zeptat a co vás zajímá.

Když budete vědět, co umíte, neumíte, jaké vyznáváte hodnoty a co přesně chcete, budete si více jistí sami sebou, a to je základ vašeho úspěchu. A že nemůžete na pohovoru přiznat, že něco neumíte nebo nevíte? Nesmysl. Navrhněte ale, že se určitou dovednost rádi doučíte a jste ochotní své případné nedostatky napravit.

Dále přichází na řadu vaše psychika, která je už teď namotivovaná a nakopnutá, podpořená praktickou přípravou. Uvědomte si, že nejdete nikam žebrat ani prosit o práci. Myslete na to, že pohovor není zkoušení ve škole, ale rozhovor. Je to diskuze, v rámci které se snažíte vzájemně poznat a zjistit, zda jste si oboustranně užiteční a máte si co nabídnout. A nezapomínejte na to, že náborář, personalista nebo manažer jsou také jenom lidi, také z vás můžou být nervózní a ani oni nejsou bezchybní.

Celou situaci si zkuste dopředu představit. Vizualizujte si detailně krok po kroku celý den, kdy vás pohovor čeká. Pro zklidnění mysli začněte se zklidněním svého dechu, můžete vyzkoušet i krátkou relaxaci nebo meditaci.

A teď to celé otočte!

Uvědomte si, že vy jste ta jediná správná osoba, kterou potřebují. Že máte co nabídnout, že zrovna vás chtějí. Vy jdete předvést své kvality a zjistit odpovědi na vaše otázky. A že to budete právě vy, kdo se nakonec bude rozhodovat, jestli tuto práci přijme. Důvěřujte si a nepodceňujte se. Buďte sami sebou, máte svou hodnotu, zkušenosti a znalosti. A přesně ty samé nikdo jiný nemá. Jste naprosto jedinečná osobnost.

Běžte zkrátka na pohovor s přesvědčením, že už dopředu víte, že vás vybrali a vy se rozhodnete, zda na tuto příležitost kývnete.

A pozor – poslouchejte svou intuici. Pokud z rozhovoru vyplynou podmínky, které nám nevyhovují, je pro nás jednodušší nabídku odmítnout. Pokud ale vše splňuje naše požadavky a jediná překážka je náš „divný“ pocit, že nám prostě něco „nesedí“, věnujte tomuto pocitu pozornost. Většinou se nemýlí.