Ublížil mi, uvěříš co ti řeknu? Dopad krizové intervence na sexuální oběti v církvi
Většina z nás vnímá církev jako místo bezpečí, naděje a morálních hodnot. Co dělat, když se místo bezpečí setkáme s manipulací nebo zneužitím moci?
V posledních letech se stále častěji otevírá téma, které bylo dlouho tabu: sexuální a spirituální zneužívání v církevním prostředí. Není to jen o porušení církevních paragrafů, je to o rozbité lidské duši v její nejniternější podobě.
Věděli jste, že církve mají svůj vlastní právní systém? Kanonické právo není jen historický dokument v latině. Je to funkční systém pravidel, který určuje, jak má církev trestat pochybení ve svých řadách. Problém nastává ve chvíli, kdy se toto právo stane neprostupnou zdí, za kterou se schovávají viníci, místo aby sloužilo k ochraně zranitelných.
Nejdříve si vyjasněme rozdíl mezi oběma formami možného zneužívání, které ale často splývají v jedno:
Sexuální zneužívání: fyzický sexuální akt, narušení tělesné integrity, kdy duchovní nebo vedoucí zneužije své postavení k sexuálním účelům. Následky zahrnují hluboké trauma, strach z blízkosti, psychické poruchy a jiné.
Spirituální zneužívání: zahrnuje zneužití víry, teologie nebo autority k manipulaci, kdy je oběti vnucována vina, strach z Boha nebo absolutní poslušnost k duchovní autoritě. Oběť je izolována a její kritické myšlení je potlačováno, což může vést ke ztrátě víry a pocitu prázdnoty. K fyzickému kontaktu zde nemusí vůbec dojít.
Obě formy zneužívání se mohou propojovat a doprovázet navzájem, kdy je oběť manipulována k tomu, aby čin považovala za projev lásky či Boží vůli. Obojí je obrovský zásah do důstojnosti člověka a v církevním prostředí jde o těžké selhání.
S takovou zkušeností se může potkat téměř každý z nás. Asi ne jako oběť, ale mohli jsme slyšet něco od svých přátel, či dětí svých přátel. Nebo se nám svěří naše děti, že jejich kamarád či kamarádka se s něčím takovým setkala. My sami si všimneme něčeho, co není zcela v pořádku u našich blízkých jak doma, tak třeba v práci nebo zájmovém kroužku, v hospodě, či baru v běžné konverzaci. Také si můžeme přečíst článek na instáči či jiné sociální síti, zavadit o diskuzní fórum, vidět zprávu v televizi...a ti citlivější z nás, kterým není lhostejná lidská bolest si pak kladou otázku : Jak já můžu pomoci?
Jak může pomoci krizová intervence
Mnozí si myslí, že trauma je konečná stanice. Ale zkušenost z krizové intervence nám ukazuje něco jiného. Krizový intervent může zapůsobit jako takové malé světlo v temnotě, jehož pomocí se zraněná duše i tělo mohou pomalu zregenerovat, pokud dostanou tu správnou podporu ve správný čas. Uzdravení začíná v momentě, kdy někdo poprvé řekne: „ Já ti věřím. To co se stalo, nebyla tvoje vina.“
Každý z nás se může stát na chvíli krizovým interventem pro kohokoliv ve svém okolí. Stačí znát pár pravidel, jak na to.
1. Vytvořte klidné a bezpečné prostředí
2. Naslouchejte pozorně
3. Věřte oběti – berte vážně co vám říká
4. Nevyptávejte se na detaily
5. Potvrďte emoce a pocity – je normální, že se v této situaci takto cítíš
6. Nabídněte blízkost a doprovod k odborníkům
Pomohou věty jako: Mrzí mě co se ti stalo, věřím ti, chceš o tom mluvit? Děkuji Ti za důvěru, to není tvoje vina.
Krizová intervence je krátkodobá pomoc. Jejím cílem není vyřešit traumatickou událost, ale zajistit, aby oběť přežila tento den a věděla na koho se bezpečně obrátit v dalších dnech, a jaké kroky může pro to podniknout.
Dopad krizové intervence v případech sexuálního násilí v církevním prostředí je zásadní především v tom, že dokáže zastavit proces sekundární traumatizace (dalšího zraňování oběti nevhodnými reakcemi okolí). Funguje jako jakýsi psychický polštář, který tlumí první náraz.
Hlavní roviny dopadu profesionální krizové intervence:
a) okamžitý psychický dopad
Prvním efektem je deeskalace napětí. Oběť se často nachází ve stavu akutního stresu a šoku. Je třeba validovat pocity (strach, hněv, zmatek, ochromení) a vysvětlit oběti, že jeho reakce v této situaci jsou normální. To přinese velkou úlevu od pocitu,že se oběť zbláznila.
Důležité je také bezpodmínečné přijetí – naslouchající věří prožitku oběti. V církevním prostředí se oběti často setkávají se snahou věc ututlat kvůli dobrému jménu instituce. A v neposlední řadě snímání viny – pomáhá oběti pochopit, že za zneužití je vždy zodpovědný pachatel, a ne ten, kdo mu byl svěřen do péče.
b) stabilizace a práce se spirituálním traumatem
Zneužití v církvi často zasahuje samotné základy víry oběti. Intervence pomáhá rozlišit mezi duchovními hodnotami a patologickým jednáním konkrétního jednotlivce.
Stabilizací emocí se rozumí pomoc při zvládání akutních projevů traumatu (úzkost, nespavost)
Znovunabytí kontroly – zneužívání je o ztrátě kontroly nad vlastním tělem a integritou. Intervence vrací oběti autonomii – intervent nepodniká nic bez souhlasu oběti.
Kvalitnější svědectví: stabilizovaná oběť je schopna lépe a souvisleji popsat co se stalo, což je zásadní pro případné trestní řízení nebo kanonické šetření
c) informační a právní podpora
Informované rozhodování: intervent pomáhá se zorientovat v možnostech pomoci, protože oběť se v této situaci často cítí ztracená. Oběť díky intervenci rozumí svým právům a možnostem (např. odškodnění, terapie, podání žaloby), což snižuje pocit bezmoci.
Právní a kanonické cesty: intervent může vysvětlit rozdíl mezi trestním oznámením u Policie ČR a podáním podnětu v rámci církevního práva.
Odkazy na experty: předání kontaktů na specializované terapeuty, advokáty či organizace, které se na tuto specifickou pomoc zaměřují, a poskytují profesionální poradenství a pomoc (Někdo Ti uvěří, proFem, Bílý Kruh Bezpečí)
d) dopad na duchovní identitu
V církevním kontextu je zneužití často propojeno s tzv. spirituální manipulací. Dopad intervence v této oblastí je klíčový pro budoucí život ve víře. Odděluje viníka od víry, respektive to, že pachatel není zástupce Boha, ale obyčejný člověk, který se dopustil zločinu. Tak má oběť možnost se rozhodnout zda zavrhne svou víru a nebo ne.
Intervent validuje fakt, že o zneužívání je správné mluvit a je třeba čím více tím lépe o činu dát vědět. Oběť není povinna mlčet a odpustit.
e) prevence dlouhodobého traumatu
Krizová intervence slouží jako prevence vzniku těžkých forem posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Kvalitní podpora v prvních hodinách a dnech po traumatu výrazně snižuje riziko chronických psychických potíží.
Intervence zabraňuje sociální izolaci. Pokud oběť narazí v církvi na nepochopení, intervent je tím, kdo tvoří pevný bod, díky kterému se v tom oběť necítí sama.
Závěrem bych chtěla říci abychom byli pozorní, empatičtí, všímaví k lidem ve svém okolí. Není jednoduché o traumatických zážitcích mluvit, proto když vás někdo požádá, jestli máte čas, že si chce popovídat, neodmítejte ho. Najděte si čas jen naslouchat. Nic víc. I to často stačí oběti, aby se cítila lépe. Sdílená bolest je poloviční bolest.
NASLOUCHEJTE, NASLOUCHEJTE A ZASE NASLOUCHEJTE A VĚŘTE OBĚTI!
