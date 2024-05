Myslím si, co chci. Vážně?

Proč si myslím to, co si myslím? A myslím si to, protože chci já nebo proto, že to chce někdo jiný? Nejspíš jsme všichni přesvědčeni, že z informací, které přijímáme, dokážeme rozeznat pravdu od lži a nenechat se manipulovat.

Zkusila jsem experiment. Při sledování filmů a čtení zpráv jsem sledovala, jak se mění moje nálada a myšlenky. Nejprve jsem pozorovala, že začínají vznikat emoce, zpočátku jen na pozadí, lehká nervozita, potom napětí, které někdy přešlo až do strachu nebo zlosti. U toho se objevovaly myšlenky typu, že buď nějaká postava ve filmu nebo člověk, o kterém se v článku psalo, je špatný, nebezpečný, že by měl být zastaven apod. Když jsem četla jiný typ článků nebo sledovala jiný film, přicházely myšlenky, že bych chtěla být jako ta postava, protože má takové krásné šaty, velký dům, ostatní si ji váží. Během dne jsem si dokonce všimla, že jsem několikrát použila slova, které jsem slyšela v daném filmu, prostě se u mě objevila snaha danou postavu napodobovat. Vše jsem si pečlivě zapisovala a po několika dnech analyzovala. Informace, které jsem četla a slyšela, mě ovlivnily více, než jsem čekala. A to bylo jen několik dní! Jak asi na mě působí všechny informace, které se na nás ve zběsilém tempu hrnou už tolik let, jaký měly vliv na utváření mých postojů a formování mých hodnot. A tak se zároveň ptám, kdo vytváří filmy, píše zprávy a články? Skutečně všem jde jen o to vydělat na tom peníze nebo někteří mají i skryté zájmy a úmyslně ovlivňují naše myšlení a názory?

Odstrašujícím příkladem, kam až může zajít ovlivňování veřejného mínění, je židovská otázka v nacistickém Německu. Lidé tehdy byli ochotni přijmout názor, že jsou Židé nebezpeční a sami po vládě žádali tvrdý postup proti nim, což vedlo až k tragickým událostem - k holokaustu. Jak k tomu tehdy došlo? Veřejné mínění se nevytvořilo přes noc, trvalo to roky. Nejprve nenápadně, v náznacích byla podsouvána myšlenka, že Židé jsou příčinou ekonomických problémů. Jakmile lidé tuto myšlenku přijali, tak se přitvrzovalo, že Židé jsou nebezpeční a společnost by se měla před nimi chránit. Když lidé opět souhlasili, objevily se zprávy, že by Židé měli být odstraněni. A protože lidé buď souhlasili a nebo ve své většině mlčeli, tak došlo k takové tragédii jako je holokaust.

Když se podívám na to, jak jsou ve filmech a především ve zprávách někteří lidé nebo skupiny lidí zesměšňovány a některé jsou dokonce označovány za nebezpečné, tak se zamýšlím, na kolik nás tyto informace ovlivňují. Na Kolik skutečně dokážeme rozeznat, co je pravda, co je manipulace a co je přímo lež? Skutečně jsou nebezpeční všichni, o kterých to média tak hojně tvrdí? Nebo se začíná v našem mediálním prostoru objevovat propaganda? Abychom nebyli nuceni historii zopakovat, musíme být ostražití vůči jakékoliv nenávisti a „nálepkování“ kohokoliv, protože to může být jen začátek velké tragédie. A nikdo nám nezaručí, že zítra nebudeme onálepkování právě my.