Žně v obýváku (lehce inspirováno Betonovou zahradou)
Před ním ležely máminy ruce. Uřezal je u zápěstí hned ten druhý den, co přestala dýchat. Teď už nebyly bílé, byly dofialova a kůže na nich byla napnutá k prasknutí. „Podej mi ten velký květináč, Aničko,“ zasyčel. Anička se přišourala. Vypadala jako příšera z panoptika. Ty díry po stranách hlavy, kde dřív měla uši, se jí zanítily a vytékal z nich žlutý hnis, který jí zasychal na ramenou. Ale usmívala se. Ten úsměv byl děsivý, protože jí chyběl kus rtu – Tomáš ho potřeboval jako „hnojivo“.
„Máma už začíná vonět, Tomáši,“ zašeptala a ukázala na roh obýváku. Tam, v obrovském korytě naplněném blátem a exkrementy, ležel zbytek mámy. Byla tam zasazená jako podivný pařez. Do břicha jí Tomáš vyřízl otvor a do něj nastrkal uřezané uši všech tří dětí. Vypadalo to jako masitá květina, která je masožravá a čeká na svou další kořist. Tomáš vzal jeden z jejích prstů a vrazil ho hluboko do hlíny v malém květináči. Křuplo to, jak kost narazila na dno. „Tenhle je Lukášův,“ řekl Tomáš a ukázal na nejmenší květináč na kraji. V něm byl zapíchnutý malíček jejich nejmladšího bratra. Lukáš už neplakal. Nemohl. Tomáš mu vytrhal všechny prsty a pak ho „zasadil“ do vany v patře. Lukáš tam teď trčel z hlíny až po krk a z otevřené pusy mu rostla kapradina, kterou tam Tomáš nacpal, aby ho utišil.
„Podívej, tenhle se hýbe!“ vypískla Anička a ukázala na prostředníček v prostředním květináči. Prst se opravdu zachvěl. Ne proto, že by žil, ale proto, že se pod ním hemžili tlustí, bílí červi, kteří se v té teplé hnilobě množili po tisících. Celá ta „zahrada“ na stole se tiše vlnila, jak se maso pod hlínou rozkládalo a krmilo hmyz.
„Máma je na nás pyšná,“ řekl Tomáš a olízl si zakrvácené nůžky. „Říkala, že rodina musí držet pohromadě. A teď jsme spolu navždycky. Všichni v jedné zemi.“ Vzal Aničku za ruku. Zbývaly jí už jen tři prsty. „Pojď, sestřičko,“ zašeptal. „Ještě máme v kuchyni volné květináče a ty máš tak krásné nehty.“
Lucie Buková
Hedvábí, gin a obojek: portrét Kapitánky
V devět ráno byla Bohyně efektivity. Její kancelář v centru Prahy voněla po čerstvých liliích a ambicích. Když prošla chodbou v kostýmku od Armaniho, vzduch kolem ní tuhnul respektem.
Lucie Buková
Pět odstínů mého týdne
Seděla jsem v tom novém baru na střeše, míchala nealko Cosmopolitan a dívala se na panorama města. Moje kamarádky si stěžovaly na své manžely, kteří zapomněli vynést koš nebo neumí mluvit o pocitech.
Lucie Buková
Kdy už fňukání přestává být roztomilé (aneb MDŽ bez patosu)
Známe to všichni. Občas je svět prostě nakřivo a my máme nutkání se v tom trochu vyválet. Jenže existuje neviditelná hranice, za kterou se z občasného postesknutí stává životní profese.
Lucie Buková
Město, které nemělo existovat
Byla jednou jedna žena, a ta žena, abyste věděli, nevěřila na bezpečná místa. Ono se to tak někdy u žen přihodí, když jim svět od dětství ukazuje spíše odvrácenou stranu měsíce než rozkvetlou zahradu.
Lucie Buková
Král ucpaných odpadů a jeho poddaná
V předsíni stojí On. Mistr světa v montérkách, ze kterých mu leze víc sebevědomí než řemeslného umu. Smrdí cigárama a nadřazeností. Pohled, kterým sjel moji pračku, jasně říkal: „Tys jí ublížila, ty jedna ženská nezodpovědná.“
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Jarní únava pod drobnohledem. Jde o pouhý mýtus? Zeptali jsme se expertů
S prvními teplejšími dny, delším světlem a návratem života ven se očekává i příval energie. Realita...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník
Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který...
Hradec Králové vylosoval nájemníky 29 startovacích bytů, zájemců bylo 360
Radnice stotisícového Hradce Králové dnes odpoledne veřejným losováním vybrala budoucí nájemníky 29...
- Počet článků 44
- Celková karma 14,64
- Průměrná čtenost 454x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.