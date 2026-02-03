Zloděj dětí (věnováno mému exmanželovi)
Možná byl pohledný, ale pan Christopher měl zvláštní zálibu. Nelovil motýle ani nesbíral známky. On sbíral cizí životy, aby je mohl rozbít a podívat se, co je uvnitř. Byla to chodící bestie. Všimli jste si, že největší zrůdy jsou vlastně ohrmně sympatičtí lidé s charismatem? Proč?
Našel si Annu. Byla to obyčejná žena, trochu unavená životem, ale s velkými pevnými prsy. Lidé si o ní mysleli, že je to skvělá matka. Měla syna Lea. Pan Christopher k nim nejdřív chodil na čaj. Seděl v kuchyni a pomalu, jako když kape jed do studny, začal Lea učit strachu. „Podívej se na maminku, chlapče,“ říkával, když Anna krájela chleba. „Vidíš, jak jí cuká oko? To je zlá krev. Ona tě nechce nakrmit, ona tě chce ovládnout. Je nemocná, Leo. Velmi nemocná. Musím ji zachránit a tebe ochránit.“
Zatímco venku pan Christopher o Anně trousil pochybnosti a krutosti – u řezníka, u sousedů, v bance – dělal z Lea mrzáka. Klidně, vědecky. O své vlastní děti, které nechal kdesi za sebou, nestál. Byly mu cizí, protože byly jeho. Nemohl na nich páchat to sladké násilí, krev není voda. Sice je neměl rád, ale zničit si děti ze svého sémě nechtěl. Proč? Na světě chodí spoustu jiných.
Všechno skončilo v ordinaci. Byla bílá a tichá. „Je to smutné, pane doktore,“ řekl pan Christopher a položil Leovi ruku na rameno. Jeho prsty mrazily. „Matka je v terminálním stadiu hysterie. Chlapec se jí štítí. Že ano, Leo?“ Leo, s očima prázdnýma jako vymlácená okna, jen přikývl. „Pálí mě, když mě pohladí,“ řekl mechanicky. Venku za dveřmi Anna plakala. Ten zvuk nikoho nedojal. Svět už jí nevěřil. Pan Christopher ji diskreditoval tak dokonale, že pro společnost přestala existovat dřív, než si stihla vzít život.
Když Anna skončila v řece, pan Christopher si jen urovnal kravatu. Stál na nádraží a v kapse měl fotku svých vlastních dětí. Roztrhal ji. Byla to nepotřebná minulost. „Kam jedeme, pane?“ zeptal se Leo bezvýrazným hlasem. „Za dalším srdcem, chlapče,“ odpověděl pan Christopher a ukázal na ženu v červeném kabátě, která se smála na svou dcerku. „Tahle vypadá, že půjde rozbít velmi snadno.“
Vlak zahoukal. Pan Christopher nastoupil, čistý, upravený a naprosto prázdný. Čiré zlo v dobrém obleku.
Lucie Buková
Moje šachové štěstí (nepřístupné 15mínus)
V únoru mi bude padesát pět. To číslo je hnusný. Když se na něj podíváte, vypadá jako dvě labutě, co jsou na sebe totálně nasraný, sedí k sobě zády a nemluví spolu.
Lucie Buková
Epitaf pro důstojnost
V hlubinách mlhavého úsvitu, kdy stíny tančily groteskní menuet po vlhkých dlážděních města, zrodil se nový, hrůzný rituál.
Lucie Buková
Jizvy a jiskry
Anna stála u okna a pozorovala sněhové vločky, které líně tančily v lampami osvětleném vzduchu. Děti dávno vyletěly z hnízda, byt byl tichý, až to bolelo.
Lucie Buková
Bezcharakterní šachy
Tomášek seděl na koberci a v dlaních svíral svého bílého krále. Vždycky si myslel, že zná pravidla všech her. Deska byla čtverec, figurky měly své hodnoty, tahy se řídily logikou.
Lucie Buková
Mastný flek
Marie stála u okna a pozorovala déšť. Bylo jí padesát šest a měla pocit, že se dívá do kalendáře, který už nemá další stránky.
