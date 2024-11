VÝZVA - zkuste ROK nepít alkohol

Alkohol v jakémkoliv množství škodí. Všichni to víme a přitom ho do sebe lijeme pod tlakem. Jestli si myslíš, že nejsi alkoholik/čka, tak přijmi výzvu. Alkohol je drahý jako máslo, tak ušetříš. :)

Přestat nebylo snadné. Ale nebylo to ani tak těžké, jak všichni říkají. Prostě jsem to udělala. Bezbolestná metoda. Neměla jsem žádné abstinenční příznaky, žádné chutě, žádné záchvaty. Možná mi pomohl Bůh, možná to bylo jen moje vánoční přání, které se splnilo, možná obojí. Co vím jistě, je to, že už nechci cítit tu prázdnotu, kterou mi alkohol přinesl.

S alkoholem nepřichází vůbec žádné zisky, přichází jen ztráty. Ztráta soudnosti, sebevědomí, sebekontroly, ztráta lidských vztahů. Ztráta snů. Možná občas vás alkoholol namotivuje. Namotivuje, ale cíle nepřicházejí. Není na ně čas. Spoustu času prosedíte se svým destruktivním kamarádem, který vás drží za ruku a táhne do prázdnoty lží a zabíjení času s ním. Není to něco, čemu se věnuješ a stane se z tebe profesionál a mistr svého oboru. Čím déle se s alkoholem scházíš, tím větší je z tebe nula. Někdy se můžete dostat i do mínusových čísel. Hodně mínusových.

Citím bolest života, ale přijímám ji. Už nepotřebuju otupit smysly. Naopak. Jsem opilá svou střízlivostí. Každý den. Nevzpomínám na alkohol ve zlém ani v dobrém. Byl a je součástí mého příběhu. Nikdy ho ze své knihy života nevymažu, i když bych strašně ráda. Co asi bych za tu dobu zvládla ? Kde bych asi mohla být ? Kolik knížek s dětmi před spaním jsem mohla přečíst a místo toho jsem sobecky otupovala mysl ? Kolik nových věcí jsem se mohla naučit ? Jakým člověkem bych asi teď byla ? Spadla bych do toho, kdyby mi někdo v patnácti řekl, že alkohol je tak zrádný?

Má cenu nad tím vůbec uvažovat? Má vůbec něco smysl? Ano. Myšlenky nad tím, co jsem všechno nestihla díky alkoholu, mě neustále motivují trávit smysluplně čas. Jsem v druhé polovině svého života a chci ze sebe vymáčknout to nejlepší, co ve mne je. Mozek je teď můj nejlepší kamarád. Snažím se mu vrátit to, co jsem mu vzala. Jak špatně jsem ho krmila. A je loajální a bezpodmínečně mě má rád. Sice potřeboval chvíli rekonvalescenci, ale už je zpátky, jako by mi hlásil každý den. Má radost, že ho krmím pravidelně novými věcmi. Hodně se učí. Přihlásila jsem se na vysokou školu a dávám mu zabrat. On mě na oplátku nenechá ve štychu s cvičením. Řekne si o svou dávku dopaminu, takže musím občas a čerstvý vzduch a bez posilování břicha a rukou mě nenechá usnout. Návyky se dají změnit. A nebolí to. Taky jsem z toho velmi překvapená. Společně se svým mozkem toho ještě hodně dokážeme. To on je teď můj nejlepší kamarád.

Ráno přišel syn s tím, že se mu zdál krásný sen o létání. Konečně. Dřív se mu sny o létání nezdály, trochu jsem ho o ně připravila,. Sny o létání s sebou přinášejí úlevu. Létání osvobozuje. Proto tak ráda létám letadlem. :) Možná proto někteří lidé volí smrt skokem z výšky. Ještě naposledy si ulevit.

Přestat pít není těžké, musíte ale změnit myšlení, být k sobě totálně upřímní a na nikoho neházet žádné viny. Byli jste někdy v kostele? Jak se říká: « je to má vina, má vina, jenom má vina ? ». Tak až to pochopíte do morku kostí, tak to bude to ONO. Pak se závislosti zbavíte snadno. Málokdo je totiž k sobě upřímný, upřímnost bolí nejvíc. Proto se tak často k alkoholu lidé vrací.

Potřeba každého člověka je bezpečí, štěstí a láska. A to s chlastem nejde. Je to převlečenej ďábel a ví dobře, jak na nás. Nebojte se ho. Nebojte se ničeho, můžete jenom umřít.