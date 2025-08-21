Václavova volba
Včely bzučely jako tichá ukolébavka, maminka pletla Václavovi svetry s motivy včel a růží, a otec ho učil, jak být v životě moudrý, stejně jako včela. Každou neděli se celá rodina vydala na výlet, kde si povídali o svých plánech. Václav měl všechno, co chlapec může chtít: lásku, klid a jistotu, že i když se bouře přižene, vždy se vrátí domů, do bezpečného přístavu.
Tento klidný přístav se ale jednoho dne proměnil v mořskou bouři. Rodiče se rozvedli a klid vystřídala záplava hořkosti a nenávisti. Bylo to, jako by se Václavův svět obrátil naruby a on se octl v pekle, o kterém se mu dříve jen zdálo. Otec, ten tichý milovník včel, najednou soptil a chrlil na matku ty nejhorší urážky. Matka, jemná pěstounka růží, se změnila v chladnou královnu, která otci nedokázala odpustit. Střídavá péče znamenala, že jeden týden Václav musel poslouchat otcovo obviňování matky a druhý týden matčiny tiché slzy a nenávistné poznámky o otci. Každá hodina strávená v jejich blízkosti byla utrpením a on se toužil vrátit do doby, kdy na světě existovaly jen včely a růže.
Čas, který měl otupit rány, jen přilil olej do ohně. Nenávist rodičů rostla a jejich srdce tvrdla, až se z nich staly kamenné kvádry. Matka sice chodila s Václavem do kostela a snažila se působit jako věřící křesťanka, která dokáže odpouštět, ale při každé zmínce o otci jí v očích zaplanula jiskra nenávisti. Když se Václav oženil, snažil se za každou cenu vyhnout tomu, aby se obě znepřátelené strany střetly. Jediné řešení, které ho napadlo, bylo uspořádat svatbu dvakrát. Jednou pro matku a její rodinu, a podruhé pro otce a jeho příbuzné. Bylo to šílené, absurdní a vyčerpávající, ale Václav neměl na vybranou. Jeho úžasná žena s chápavým úsměvem souhlasila. Věděla, že kdyby se obě rodiny setkaly, celá svatba by se změnila v katastrofu.
Léta plynula a rodiče stárli. Jejich zlost a hněv je pomalu, ale jistě obíraly o sílu. Jednoho dne, jako blesk z čistého nebe, se objevil nový virus. Nebyl to virus, který by zabíjel na potkání, byl to virus, který si vybíral své oběti. Oslabení a staří lidé umírali jako mouchy. Šířily se zprávy, že virus byl uměle vytvořený, aby pomohl planetě a státním rozpočtům. Bylo to kruté a neúprosné, ale v podstatě logické.
Jednoho dne zazvonil telefon. Otec ležel v nemocnici s horečkou a matka, jen o pár ulic dál, také. Oba se blížili ke konci. Václav stál v obýváku a bezmocně se díval na telefon. Musel se rozhodnout. Dvě nemocniční postele. Dvě ruce, které ho kdysi hladily. Kterou z nich stiskne, když přijde ten konec? Čas ho otupil, ale nedokázal utlumit bolest, kterou mu rodiče po ta léta způsobovali. Sám se divil, že i po tom všem, co zažil, se v něm probudila lítost. Cítil se, jako by ho někdo rozdělil na dvě půlky a každou poslal jiným směrem.
Věděl, že ať se rozhodne jakkoliv, jedné z jeho ran se nikdy nezbaví. Věděl, že ať už se vydá za otcem nebo matkou, ta druhá strana mu to nikdy neodpustí. Věděl, že ten, ke komu se vydá, ho bude mít za hrdinu, a ten druhý za zrádce. Václav se oblékl, vzal klíče a vyrazil ven. Venku pršelo a studené kapky mu stékaly po obličeji jako slzy. Věděl, že se musí rozhodnout, ale nevěděl jak. Udělat volbu, která rozhodne o jeho osudu a osudu jeho rodičů.
Stál uprostřed deště a uvědomil si, že tentokrát nemůže mít svatbu dvakrát.
Lucie Buková
Mňau
Ráno je nejlepší část dne. Obzvlášť když jste někde u moře a všichni ostatní ještě spí nebo hledají ibuprofen. Já si v klidu jedu na inlajnech po promenádě podél tiše si šumícího moře.
Lucie Buková
Záhada zmizelých pánů aneb Případ příliš zamilované Lucie
Detektivové, přiznejme si, čelí často bizarním případům. Ale tenhle? Ten se vymykal všem škatulkám. Jedno malé sudetské město, kdysi tak klidné a předvídatelné, se ponořilo do podivné mlhy strachu.
Lucie Buková
Nepolíbená
Žila-byla kdysi žena, která vplula do svazku manželského s tou tichou, nepojmenovanou nadějí, jež provází každé začátky. Snad jako loďka na klidné hladině, co pomalu nabírá směr, věřila, že plují spolu a navždy.
Lucie Buková
Melancholické ráno
Večer se vlekl jako těžká, mokrá deka. Každá myšlenka byla olovem, stahující tě hlouběji do propasti samoty. Svět se zdál být šedivý a bezútěšný, plný cizích lidí žijících perfektní životy za zářivými obrazovkami.
Lucie Buková
Zlomený důchodce
Rodina se nemá šanci rozpadnout, pokud má ve skupině jednoho pro rodinně uvažujícího leadra. Nemusí to být za každou cenu staršina. Bohužel už dávno se nerovná, že ten nejstarší musí být za každou cenu nejrozumnější.
