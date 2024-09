Úvahy alkoholičky na smrtelné posteli

Leží na smrtelné posteli, ticho je přerušováno jen tlumeným bzučením přístrojů a šuměním dechu. V těchto posledních okamžicích se myšlenky stáčejí zpět k životu, který byl, a k tomu, co mohlo být.

Alkohol, který po mnoho let ovládal její dny i noci, teď ztrácí svou moc. Už není potřeba hledat v lahvi útěchu, protože útěk není možný. Smrt je nevyhnutelná.

V těchto chvílích by se mohla ptát: „Jak by vypadal můj život bez alkoholu?“ Promarněné příležitosti jí probleskují hlavou jako stíny. Snad by měla lepší vztahy s lidmi, snad by její kariéra nebyla zničená, možná by byla lepší matkou, partnerkou nebo dcerou. Uvědomění, že závislost jí vzala to, co mohla být – lepší verzi sebe sama, může být nesmírně bolestivé.

Mohla by se ponořit do vzpomínek na chvíle, kdy si byla vědoma, že její pití ničí život, ale nedokázala přestat. Tyto okamžiky rozhodnutí, kdy mohla zvolit jinou cestu, ji teď pronásledují. Lítost nad tím, že nikdy nedokázala najít sílu přestat, že podcenila možnosti léčby, podporu rodiny nebo odborné pomoci, může být nesnesitelná. Její mysl je zahlcená výčitkami a myšlenkami na to, co mohla udělat jinak.

Možná ale také přemýšlí o tom, proč začala pít, co jí k alkoholu přivedlo. „Byla to moje chyba?“ Je možné, že si bude ospravedlňovat své pití jako způsob, jak zvládnout trauma, úzkost nebo osamělost. Alkohol byl únikem před realitou, která byla příliš bolestivá na to, aby se s ní vyrovnala jinak. Pro mnohé alkoholičky je závislost mechanismem přežití, obranou proti těžkostem života, které se zdály neúnosné.

Její mysl se možná bude pokoušet najít důvody, proč nebyla schopná přestat. Snad si připomene okamžiky, kdy pití přinášelo úlevu, kdy jí pomáhalo utlumit bolest nebo zapomenout na vnitřní prázdnotu. „Alkohol byl mou jedinou jistotou,“ může si myslet. Tento pohled jí může pomoci zmírnit tíhu výčitek, alespoň na chvíli.

Na smrtelné posteli přichází často smíření. Možná si uvědomí, že už není čas litovat nebo hledat odpovědi. Závislost byla součástí jejího života, ale už není součástí jejího konce. Smíření může přinést určitou úlevu – akceptaci toho, co se stalo, bez touhy něco změnit. „Udělala jsem to, co jsem mohla,“ může si říci. Smíření však neznamená nezájem – spíše uznání vlastního boje a toho, že život, ač nebyl dokonalý, byl životem prožitým.

Může přemýšlet nad tím, že její závislost byla výsledkem mnoha faktorů, včetně osobních slabostí, ale i okolností, které nemohla ovlivnit. Tento pohled jí může pomoci najít klid – vědomí, že navzdory chybám žila tak, jak uměla.

Mohla by cítit i strach. Co přijde po smrti? Alkoholismus je často spojen s pocitem viny a studu. Teď, když je konec blízko, může se bát, že ji lidé budou vzpomínat jen jako alkoholičku. Tento strach z nesmazatelných následků, z toho, že závislost bude jedinou její identitou, může být děsivý.

Strach ale nemusí být jen o tom, co si o ní budou myslet druzí. Může být o tom, co ji čeká na druhé straně. Pokud věřila v nějakou formu posmrtného života, mohla by se bát soudů nebo trestů. „Zničila jsem si život,“ může si říkat, a tato myšlenka ji může pronásledovat až do posledního dechu.

Nakonec se může objevit i touha po odpuštění. Možná by si přála, aby jí ti, kterým ublížila, odpustili. Možná by chtěla, aby se její děti, partner nebo přátelé přestali na ni zlobit za její závislost. Tento poslední akt pokory, žádost o odpuštění, by mohl být její cestou k uvolnění ze sevření závislosti, byť jen na sklonku života.

Ale možná, více než odpuštění od ostatních, si přeje odpustit sama sobě. To je často nejtěžší. Přiznat si chyby, ale také se uznat jako člověk, který bojoval, i když prohrál. Tento vnitřní dialog o vině a odpuštění může být klíčovým prvkem posledních úvah.

U konce s dechem....

Úvahy alkoholičky na smrtelné posteli mohou být hluboce emocionální, plné lítosti, ale i smíření. Mohou zahrnovat ospravedlňování i výčitky, strach i touhu po odpuštění. Na sklonku života se člověk často ohlíží zpět, přemýšlí o svých rozhodnutích a jejich důsledcích. Pro ženu, která bojovala s alkoholem, mohou být tyto úvahy bolestivé, ale také mohou přinést určitý klid – klid, který nachází v přijetí své cesty.

Věnováno jedné mojí příbuzné. Žila v zášti, zlobě a zajetí negativních emocí celý život. Až na smrtelné posteli zjistila, jak promarnila tisíce šancí přehodit výhybku. Neměla pohřeb, rodině bylo líto utratit peníze za tradiční ceremoniál posledního rozhloučení, kam by nejspíš nikdo nepřišel. Na urnu s jejími ostatky padá ve sklepě prach.