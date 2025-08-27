Ubrouskobraní Krkonoše - Pravda, čistota a hrůza
Potom se zaměřila na své nejbližší okolí a nakonec se pustila do úklidu hor. Žila v malé vesničce v srdci hor, které byly jejím domovem a svatyní. Nebo alespoň bývaly, dokud se neobjevila nová vlna „zdravých“ influencerů.
Jedna z nich, s tváří plnou úsměvů a zbytečných rad, nabádala lidi, aby vystrkovali holé zadky a přirození na čerstvém horském vzduchu, že prý se tím ochlazuje organismus a okysličuje mozek. Lucie nechápala, co na tom lidé vidí. Ale houfně se začali sjíždět. Opustili svoje záchody a vydali se vykonávat potřebu do přírody, kde podle influencerky bylo nejvíc kyslíku.
Hory se začaly plnit vlhčenými ubrousky. Bělostné hory se změnily v ubrouskové smetiště. Ten pohled Lucii děsil. V agónii začala ubrousky sbírat a prosila lidi, aby jí pomohli, ale všichni jen krčili rameny.
Jednoho slunného odpoledne Lucie procházela lesem, když se to stalo. Zpoza smrku se na ni vyvalila lesklá, bílá prdel vykonávajíce malou potřebu (naštěstí). S vytřeštěnýma očima se Lucie přikrčila a sledovala okolí, jako by na ni zaútočila divoká zvěř. Krev se jí začala valit do mozku a viděla rudě. Ta špína, ta neúcta k čistotě! Lucie naštvaně přidala do kroku a vší silou do vystrčené zadnice vrazila. Majitelka, mladá žena v barevných legínách, ztratila rovnováhu a začala se kutálet ze stráně. Její žalostné výkřiky se mísily se šustěním ubrousků.
Žena se skutálela až dolů, kde trčela větev ze starého pařezu. Bylo to, jako by se napíchla na kůl, jako Drákula. Krev stříkala všude. Všude, kde Lucie viděla. Lucie čekala, až dostříká, a pak jí začala kopat hrob. Vrhla se do země a začala hrabat. Hlínu, kameny, kořeny, všechno házela pryč.
Když ženu zakopala, ucítila něco, co neznala. Nejdřív myslela, že je to hněv, pak čistota. Nebyl to ale ani jeden z těchto pocitů. Byl to pocit moci. Proč sbírat ubrousky, když se může zbavit těch, co je zanechávají?
Ten pocit se jí zalíbil. Byla to ta pravá čistota. Zbavit svět špíny a nepořádku, ale ne jenom úklidem, ale odstraněním těch, co dělají špínu. Pěkně jednoho po druhém.
Postupně se hory začaly znovu stávat čistými. Už tam nebyl tolik nepořádek, ale hlavně tam nebylo ani tolik lidí. Noviny začaly psát o záhadných zmizeních a lidé se začali bát. Hory se staly místem, kam se nikdo neodvážil. Lucie byla spokojená. Seděla na verandě svého domu a pozorovala čisté, opuštěné hory. Znovu se staly její svatyní, kde vládla čistota a klid. A kde, ukryto pod zemí, odpočívalo její tajemství. A možná o něm neví ani Krakonoš.
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše 2 - posedlost čistotou
Posedlost vlhčenými ubrousky, které poskytují falešný pocit čistoty, ale zároveň zamořují naše hory. Je to naše česká specialita? Nebo je to celosvětový problém?
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše - čistý zadek, uplakaná příroda
Krkonoše. Ráj pěších turistů, horolezců i těch, co hledají klid a čistý vzduch. Tedy alespoň na první pohled. Ten druhý pohled, který odkrýváme my, účastnice a účastníci Ubrouskobraní, už zdaleka tak idylický není.
Lucie Buková
Václavova volba
Václav měl dětství, které by si nejspíš nikdo nevymyslel, i kdyby chtěl. Otec se věnoval včelám a maminka růžím a jejich svět byl plný bzukotu, vůní a medu.
Lucie Buková
Mňau
Ráno je nejlepší část dne. Obzvlášť když jste někde u moře a všichni ostatní ještě spí nebo hledají ibuprofen. Já si v klidu jedu na inlajnech po promenádě podél tiše si šumícího moře.
Lucie Buková
Záhada zmizelých pánů aneb Případ příliš zamilované Lucie
Detektivové, přiznejme si, čelí často bizarním případům. Ale tenhle? Ten se vymykal všem škatulkám. Jedno malé sudetské město, kdysi tak klidné a předvídatelné, se ponořilo do podivné mlhy strachu.
