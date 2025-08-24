Ubrouskobraní Krkonoše 2 - posedlost čistotou
Abych byla pravdě blíž, sbalila jsem si batoh a vyrazila k našim polským sousedům. Čekala jsem, že uvidím to samé. Že i polské horské stráně budou lemované bílými, odpornými ostrůvky, které tam po sobě zanechávají turisté. Ale nestalo se tak. Na polské straně Krkonoš, zejména v okolí Sněžky, jsem neobjevila ani jeden vlhčený ubrousek. Ani jeden. Jen pár zapomenutých toaletních papírů, které se ve srovnání s tou českou „bílou invazí“ zdály být jen drobnou, nevýznamnou vadou na kráse.
Co to má znamenat? Mají Poláci nějaký speciální trik? Při hlubším přemýšlení mě napadlo, že jedinou reklamu na vlhčené ubrousky, kterou jsem u nás viděla, byla s miminky. Čistý zadek miminka a čistá duše českého člověka? Že by se tato zdánlivě nevinná asociace stala symbolem naší české lhostejnosti k přírodě?
Kritika společnosti bez nabídnutí řešení není moje přirozenost, jsem od narození proaktivně kreativní (kromě pár let v manželství). Hledala jsem, přemýšlela jsem a nakonec jsem našla. Našla jsem elegantní a ekologické řešení, které nám umožní mít čistý zadek a předek a zároveň nechat přírodu dýchat. Místo kupovaných vlhčených ubrousků, které se nerozkládají a obsahují chemikálie, si je můžeme vyrobit sami doma z přírodních materiálů. A nejlepší na tom je, že to může být skvělý family building.
Na internetu najdete spoustu návodů, jak si vyrobit ekologické vlhčené ubrousky z Perlanu. Jedná se o netkanou textilii ze 100% viskózy, která je biologicky odbouratelná. Stačí si doma připravit roztok z vody, případně s přídavkem éterického oleje, a napustit jím kousky Perlanu. Pak už je jen zabalíte do vodotěsného sáčku a můžete vyrazit na cesty. Použitý ubrousek se pak v přírodě rozloží, aniž by po sobě zanechal chemikálie nebo mikroplasty. Ale stejně to tam nenechávejte, prostě to zahrabte, když nebudete mít s sebou igelitový pytlík na odpadky. Příroda a vaše děti vám poděkují. Třeba.
A proč mě to tak irituje? V přírodě se nic jen tak „neztratí“. Trvá to roky, někdy i staletí. Toaletní papír se sice rozloží, ale trvá mu to 2 až 4 týdny a po tu dobu hyzdí krajinu. Běžné papírové kapesníky se rozkládají až 5 měsíců a ohryzky z jablek se rozpadnou za 1 až 2 měsíce. Žvýkačka to vzdá až po 5 letech, a PET láhev? Ta je v podstatě věčná, rozkládá se až 100 let. A co obyčejný vlhčený ubrousek? Ten se v přírodě nerozloží vůbec. Obsahuje totiž plastová vlákna, která se pouze rozpadnou na menší a menší mikroplasty, které se dostávají do půdy, vody a nakonec i do potravního řetězce. Proto prosím, nenechávejte je tam. Noste s sebou ten malý igelitový pytlík. Je to jednoduché, je to efektivní a je to to nejmenší, co můžeme pro naši přírodu udělat. Není to nechutné, je to odpovědné. Není to ponižující, je to správné. Buďme ti, kteří se starají o to, co po nich zůstane. Ať už to bude na české, nebo na polské straně hor. Krkonoše si zaslouží být rájem, a to bez „bílých ostrůvků“, ať už jsou papírové, nebo plastové.
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše - čistý zadek, uplakaná příroda
Krkonoše. Ráj pěších turistů, horolezců i těch, co hledají klid a čistý vzduch. Tedy alespoň na první pohled. Ten druhý pohled, který odkrýváme my, účastnice a účastníci Ubrouskobraní, už zdaleka tak idylický není.
Lucie Buková
Václavova volba
Václav měl dětství, které by si nejspíš nikdo nevymyslel, i kdyby chtěl. Otec se věnoval včelám a maminka růžím a jejich svět byl plný bzukotu, vůní a medu.
Lucie Buková
Mňau
Ráno je nejlepší část dne. Obzvlášť když jste někde u moře a všichni ostatní ještě spí nebo hledají ibuprofen. Já si v klidu jedu na inlajnech po promenádě podél tiše si šumícího moře.
Lucie Buková
Záhada zmizelých pánů aneb Případ příliš zamilované Lucie
Detektivové, přiznejme si, čelí často bizarním případům. Ale tenhle? Ten se vymykal všem škatulkám. Jedno malé sudetské město, kdysi tak klidné a předvídatelné, se ponořilo do podivné mlhy strachu.
Lucie Buková
Nepolíbená
Žila-byla kdysi žena, která vplula do svazku manželského s tou tichou, nepojmenovanou nadějí, jež provází každé začátky. Snad jako loďka na klidné hladině, co pomalu nabírá směr, věřila, že plují spolu a navždy.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua
Tisíce lidí v sobotu večer opět demonstrovaly v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě a dalších izraelských...
Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem
Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem...
Česko zažilo zatím nejchladnější ráno letošního léta. Někde mrzlo, padaly i rekordy
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli ráno na sociální síti X...
V kurské elektrárně vzplál po útoku ukrajinského dronu oheň, je uhašen
V areálu jaderné elektrárny Kursk ve středním Rusku vypukl v neděli po útoku ukrajinského dronu...
Prodej stavebního pozemku [3.207m2] na břehu rybníka Lhoták, Lhotka u Třebče, Olešnice (okr. ČB)
Olešnice, okres České Budějovice
2 060 000 Kč
- Počet článků 27
- Celková karma 12,66
- Průměrná čtenost 395x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.