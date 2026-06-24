Tlachtli: Hra, kde vítěz bere smrt
„Dneska jim nedáme šanci,“ usmíval se devatenáctiletý K’in, když si kolem boků utahoval těžký, kůží potažený pás. „Včera se mi zdálo o jaguárovi. To je znamení. Budeme rychlí a tvrdí.“
Jeho bratranec, o něco starší a rozvážnější Balam, mu pomáhal dotáhnout jelení šlachy na chrániči kolene. „Pravdu máš. Celé jaro jsme dřeli na pláži, odráželi ten těžký gumový nesmysl, až jsme měli boky černé od modřin. Dneska ukážeme klukům z jižního údolí, kdo je tady pánem.“
Pro tyhle kluky byla mezoamerická míčová hra vším. Od dětství sledovali starší bojovníky, jak na velkém hřišti ve tvaru písmene I prohánějí těžký kaučukový míč. Toužili po tom dni, kdy se na ně bude dívat sám vládce, kdy uslyší křik davu na horních ochozech a kdy jejich těla splynou s pohybem samotného slunce. Dnes to byl ten den. Jejich první velký, posvátný zápas. Na druhé straně hřiště, v šatně hostů, byla nálada podobná. Skupina mladíků z vedlejšího města si pro štěstí malovala na obličeje červené pruhy. Žádná nenávist, jen čistá sportovní rivalita a touha dokázat, že jsou nejlepší.
Když zatroubily mušle a ozval se hluboký tón bubnů teponaztli, oba týmy vyběhly na sluncem zalité hřiště. Hra začala v neskutečném tempu. Tříkilový kaučukový míč létal od jedné zdi ke druhé. K’in se vrhl rybičkou na kamennou zem, zkroutil tělo a bokem odpálil míč těsně nad zemí, dřív než se stihl dotknout podlahy podruhé. Dav zařval nadšením.
Byl to čistý, syrový sport. Žádné dlaně, žádná chodidla. Jen lokty, ramena a boky. Balam dostal ránu míčem přímo do hrudníku, na vteřinu ztratil dech a před očima se mu zatmívalo, ale otřepal se a hrál dál. Kluci z jižního údolí skvěle bránili, jejich kapitán dokázal míč vracet neuvěřitelnými odrazy od šikmé stěny.
Zápas trval přes dvě hodiny. Všichni byli na dně sil, pot jim smýval válečné barvy z obličejů, kůže pod chrániči pálila. A pak to přišlo. Balam zachytil nepřesnou nahrávku soupeře. Místo zběsilého odrazu se zastavil, nechal míč sklouznout po boku a obloukem ho vyslal vysoko nahoru, přímo k západní zdi. Čas jako by se zpomalil. Všichni přítomní, hráči obou týmů, kněží i vládce, zatajili dech.
Míč proletěl přesně středem těsného kamenného kruhu, který visel vysoko na zdi.
Hřiště explodovalo řevem. Zápas okamžitě skončil. Domácí kluci padli kolem Balama, křičeli štěstím, objímali se a zvedali ho na ramena. Byli nejlepší. Vyhráli. Dokázali to. Dokonce i kluci z jižního údolí k nim přistoupili, udýchaní, s respektem v očích, a sportovně jim tleskali na ramena. Byl to nejlepší zápas jejich životů. Kněží v dlouhých černých rouchách, s tvářemi potřenými sazemi, sestoupili dolů na hřiště. V rukou drželi obřadní dýky z černého obsidiánu, které se leskly v poledním žáru. K’in se usmíval, srdce mu bušilo až v krku. Cítil neuvěřitelnou hrdost. Podíval se na svého bratrance Balama, architekta jejich vítězství. Kněží nepřešli k poraženým. Zamířili přímo k nim, k vítězům. Protože bohům se podle staré tradice nedávalo to, co selhalo. Bohům se muselo obětovat to nejlepší, nejčistší a nejdokonalejší, co země zrodila. Pouze krev mayských šampionů měla tu moc potěšit stvořitele, zajistit, že slunce zítra znovu vyjde a pole vydají úrodu.
Balam vykročil kupředu jako první. V jeho očích nebyl strach, jen posvátný klid a obrovské vyčerpání z odehrané hry. Podíval se na oblohu, na zářící slunce, kterému právě svým triumfem daroval další život.
Když ho kněží vedli k obětnímu kameni na vrcholu pyramidy, K’in stál hned za ním. Slyšel, jak dav provolává jejich jména. Naposledy se ohlédl dolů na hřiště, kde ještě před chvílí létal míč, a s hlubokým nádechem přijal svůj osud. Hru, kterou tak milovali, dohráli se ctí až do úplného konce.
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