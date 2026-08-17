TestosteroNOVÝ diktát
Všechno to začalo nenápadně. Muži byli čím dál tím více vystrašení. Děsila je představa závazků, společného bydlení, emocionálních rozhovorů a dělení se o dálkový ovladač. Ženská složitost propojená s nepředvídatelností měsíčního cyklu pro ně představovala nepřekonatelnou hrozbu. Jenže tělo se o filozofii nezajímalo. Testosteron v jejich žilách dál jednoznačně požaduje své a touha fyzickému uspokojení nezmizela.
Řešení, které muži našli, bylo až dosud pragmatické: muži .
Žádné složité dvoření, žádné otázky „na co myslíš?“ , žádné plány do budoucna. Vztahy a románky mezi muži se staly masovou záležitostí. Bylo to jednoduché, přímočaré a nejčastěji to vypadalo jako ideální únik. Mělo to však svou temnou stránku. S nekontrolovaným nočním životem a divokými večírky se městy začala šířit tichá pohroma. Muži si ze svých dobrodružství domů čím dál častěji nosili „dárky“, o které nestáli — kapavku a syfilis. Lékaři nestíháli předepisovat antibiotika a pánské šatny se změnily v přehlídku Anonymních syfilitiků.
Zatímco muži řešili své zdravotní trable a vychutnávali si svobodu bez závazků, ženy zoufaly .
Snažily se pánskou populaci nalákat zpět všemi možnými způsoby. Pořádaly kurzy pečení, snižovaly nároky na romantiku, vymýšlely seznamovací aplikace s nulovými požadavky na konverzaci. Nic nefungovalo. Muži si mezi sebou zkrátka vybudovali svět, ve kterém pro ženy nezbylo místo. Být s druhým chlapem bylo jednodušší, i za cenu občasné infekce.
Pak ale ženám docházela trpělivost. A jim především docházel čas. Svízelná demografická krize si žádala radikální řešení.
Když nalákání selhalo, nastoupil lov.
Ženy se organizovaly do nočních skupin. Muži začali mizet z ulic, ze svých mládeneckých bytů i z barů. Operace probíhaly s chirurgickou přesností: rychlý únos, převoz na tajné základny a do izolovaných, pohodlných, ale neprodyšně uzavřených pokojů.
Každou noc, když muži tvrdě spali a snili o svých bezstarostných životech, přicházely specialistky v bílých pláštích. Za použití moderních lékařských technologií jim bezpečně a bezbolestně odebíraly to nejcennější, co mužské tělo dokázalo vyprodukovat.
Sperma se stalo nejhodnotnější komoditou na planetě .
Na černém trhu i v oficiálních bankách mělo větší cenu než zlato nebo litium. Burzy praskaly ve švech pod náporem obchodů s genetickým materiálem. Vznikaly korporace zaměřené na skladování a distribuci, zatímco uvěznění muži – chránění před pohlavními nemocemi i okolním světem – netušili, že se stali jedinými živými biologickými reaktory pro přežití rodu.
Lucie Buková
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