Ta, která bděla nad hříchem
Bernadette cítila, jak jí slábne dech. Slyšela, jak za dveřmi šustí hábity ostatních sester, ale nikdo nevcházel. Od té doby, co začala blouznit a vyznávat se ze svých „zásluh“, se jí vyhýbaly jako malomocné. Přece nemohly najednou všechny zapomenout. „Musím to říct...“ zasípala do prázdna. „Petr mě jinak nepustí. Vidím ty klíče, ale brána je zavřená. Já nechci do pekla. Prosím, já nechci.“ Najednou se bála.
Před očima se jí netřásly modlitební knížky, ale obrazy z Magdaleniných prádelen. Viděla samu sebe – mladší, silnější, s koženým pásem v ruce. Tehdy byla „tou, která trestá“. Matka představená jí říkala, že je prodlouženou rukou Boží spravedlnosti. Čím více ran uštědřila, čím více „padlých žen“ zlomila, tím bělejší byl její vlastní chléb.
Vzpomněla si na Kathleen. Bylo jí dvanáct, měla příliš jasné oči a příliš hlasitý smích. Bernadette jí ty oči zhasla svazkem klíčů, kterým ji tloukla do hlavy, dokud dívka nezačala koktat modlitby. Za každý takový „úspěch“ dostala Bernadette odměnu. Zatímco chovanky jedly pomyje, ona měla v refektáři hovězí pečeni. Cpala ho do sebe a obličej měla celý mastný od tuku. Olizovala si prsty, hlasitě krkala a mlaskala. Stejně jako matka představená a ostatní sestry. Zatímco pradlenky mrzly v potrhaných hadrech, ona nosila habit z nejjemnější vlny. Když byla opravdu zima, braly sestry dívkám z legrace na noc deky. Jestli jsou bez viny, zahřeje je Boží dech.
„Koupila jsem bratrovi dům,“ šeptala Bernadette a po tváři jí stekla slza, která nebyla z lítosti, ale ze strachu. „Z peněz, které ty holky vydřely. Prát prádlo pro armádu, pro parlament, pro Guinness... tekly z toho peníze a já si z nich brala. Matka představená mi dovolila posílat domů balíčky. Rodina mě milovala. Byla jsem jejich svatá sestra, co se postarala o majetek.“
Vzpomněla si na ty bezejmenné řady žen s ostříhanými vlasy. Na ty, které zemřely vysílením a které pomáhala tajně ukládat do země na klášterní půdě. Bez kněze, bez záznamu, jen tělo, které už dávno nikoho nezajímalo. „Říkaly jsme jim ‚Satanovy děti‘, ‚padlé‘... ale ony jen byly příliš krásné, nebo měly smůlu, nebo se narodily špatně,“ přiznala si konečně ve stínu v rohu místnosti.
S každým slovem, které ze sebe vychrlila – o bití, o hladovění dívek, zatímco ona hodovala, o řetězech kolem krku za rozbitý hrnek – doufala, že se nebe o kousek pootevře. Chtěla se vykoupit pravdou, kterou celý život pohřbívala za vysokými zdmi se střepy skla.
Když přišel poslední výdech, v cele bylo ticho. Žádné andělské kůry se neozvaly. Ostatní sestry, které se bály, že její přiznání strhne lavinu, na kterou doplatí i ony, ji nechaly zemřít v naprosté samotě. Sestra Bernadette, ta, která bila, zemřela s očima upřenýma na zavřené dveře.
O pár let později dělníci na zahradě High Parku narazili na kosti. Svědectví mrtvých, která už nešla umlčet, konečně promluvila za všechny ty, kterým sestra Bernadette a jí podobné vzaly jméno, mládí i duši. Nebe pro ni zůstalo zavřené, protože v Magdaleniných prádelnách Bůh nebyl – tam vládla jen krutost převlečená za pokání.
Lucie Buková
Mužská krize: Od rudých trenýrek k nulovému testosteronu
Nemohu se zbavit pocitu, že moderní muži jsou jako špatně ušitý kostýmek od Chanelu – na ramínku vypadá skvěle, ale jakmile si jej vezmete domů, zjistíte, že kouše a vůbec nedrží tvar.
Lucie Buková
První láska: Proč to pálí jako čert a proč je to vlastně v pořádku?
Kluci, pokud tohle čtete a zrovna máte pocit, že se vám v hrudníku udělala černá díra, protože ta „jediná“ odešla, zastavte se na moment. Tohle je pro vás.Nenechte si od nikoho namluvit, že o nic nejde.
Lucie Buková
Žně v obýváku (lehce inspirováno Betonovou zahradou)
V domě se už nedalo dýchat. Okna byla zevnitř natřená asfaltem, aby dovnitř nepronikl ani paprsek. Jediné světlo vydávala stará stolní lampa, jejíž šňůra se kroutila po podlaze jako slizký had. Tomáš klečel u konferenčního stolku
Lucie Buková
Hedvábí, gin a obojek: portrét Kapitánky
V devět ráno byla Bohyně efektivity. Její kancelář v centru Prahy voněla po čerstvých liliích a ambicích. Když prošla chodbou v kostýmku od Armaniho, vzduch kolem ní tuhnul respektem.
Lucie Buková
Pět odstínů mého týdne
Seděla jsem v tom novém baru na střeše, míchala nealko Cosmopolitan a dívala se na panorama města. Moje kamarádky si stěžovaly na své manžely, kteří zapomněli vynést koš nebo neumí mluvit o pocitech.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom
V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace...
PRAHA 19
ČARODEJNICE VE KBELÍCH
Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 47
- Celková karma 13,74
- Průměrná čtenost 439x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.