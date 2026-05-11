Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sestřelme ty tři bílé páprdy: Proč je Bonifáca víc než mrazivej patriarchát

Dneska ráno jsem se probudila, koukla do kalendáře a dostala jsem regulérní záchvat alergie na testosteron. Pankrác, Servác a Bonifác. Tři chlapi, co si hrají na bohy počasí, zatímco my se máme třást strachy o kytky na balkoně.

Vážně mě baví ta naivita, se kterou tyhle středověký „moudra“ pořád uctíváme. Tři bílí dědkové v talárech, co vypadají, že poslední orgasmus zažili v době reformace. Proč tam proboha není aspoň jeden Rom? Nebo pořádnej Afročech? Chlap, co má v sobě krev, barvu a temperament, a ne jenom tenhle vybledlej, unylej výraz českýho zapadákova. Kdyby ten mráz přinesl někdo s pořádným charismatem, možná by se u toho dalo aspoň tancovat.

Ale co mě vytáčí do ruda, je ta jejich „tradice“, ve který ženská hraje maximálně roli komparsu, co v koutě plete svetr a čeká, až ji pánové milostivě vyzvou k tanci, nebo k životu. Ta pasivita, to trapný čekání na povolení být proaktivní... no pardon, ale na to už v roce 2026 fakt nemám náladu. My už v koutech nesedíme. My ty kouty bouráme.

Takže víte co? Končím s touhle pánskou jízdou. Odteď jsou to Pankrác, Servác a Bonifáca.

A Bonifáca není žádná upejpavá chudinka. Je to ženská, co tyhle dva kluky (mimochodem, jeden je konečně tmavej a sexy, abychom se na to mohly koukat) srovná do latě dřív, než stačí říct „přízemní mrazík“. Bonifáca nepotřebuje nikoho, aby ji vyzval. Ona si bere prostor sama. Je to ta, co ten ledovej chaos ukočíruje s elegancí a rozhodností, o který se těm třem zkostnatělým panákům ani nezdálo.

Je čas tyhle vyčpělý pranostiky spláchnout do záchodu dějin. Svět už není jen pro bílý fotry v kloboucích a my rozhodně nehodláme čekat, až se uráčí oteplit. Letos mrazí Bonifáca, a ta má sakra jiný grády!

Autor: Lucie Buková | pondělí 11.5.2026 6:42 | karma článku: 5,94 | přečteno: 150x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Lucie Buková

Kytice s příchutí pelyňku

Pohřební hostina se nekonala. Nebyl důvod. Oskar s Lindou seděli v zaplivané kavárně kousek od Olšan, pili vlažné espresso a možná hledali odpovědi na otázky, které se v lepších rodinách nahlas nepokládají. Právě JI pohřbili.

5.5.2026 v 6:30 | Karma: 7,50 | Přečteno: 155x | Diskuse | Ona

Lucie Buková

Ta, která bděla nad hříchem

V malé, strohé cele dublinského kláštera ležela sestra Bernadette. Vzduch byl cítit dezinfekcí a zatuchlinou, která se za desítky let vpila do kamenných zdí stejně jako křik dívek do bubnů praček.

1.5.2026 v 7:21 | Karma: 8,95 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Lucie Buková

Mužská krize: Od rudých trenýrek k nulovému testosteronu

Nemohu se zbavit pocitu, že moderní muži jsou jako špatně ušitý kostýmek od Chanelu – na ramínku vypadá skvěle, ale jakmile si jej vezmete domů, zjistíte, že kouše a vůbec nedrží tvar.

28.4.2026 v 15:03 | Karma: 11,57 | Přečteno: 440x | Diskuse | Ona

Lucie Buková

První láska: Proč to pálí jako čert a proč je to vlastně v pořádku?

Kluci, pokud tohle čtete a zrovna máte pocit, že se vám v hrudníku udělala černá díra, protože ta „jediná“ odešla, zastavte se na moment. Tohle je pro vás.Nenechte si od nikoho namluvit, že o nic nejde.

1.4.2026 v 13:53 | Karma: 4,28 | Přečteno: 53x | Diskuse | Hyde park

Lucie Buková

Žně v obýváku (lehce inspirováno Betonovou zahradou)

V domě se už nedalo dýchat. Okna byla zevnitř natřená asfaltem, aby dovnitř nepronikl ani paprsek. Jediné světlo vydávala stará stolní lampa, jejíž šňůra se kroutila po podlaze jako slizký had. Tomáš klečel u konferenčního stolku

25.3.2026 v 20:30 | Karma: 4,45 | Přečteno: 128x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata

ilustrační snímek
11. května 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito...

Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení

ilustrační snímek
11. května 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...

Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení

ilustrační snímek
11. května 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...

Počty porodů v Pardubickém kraji se snižují, nejméně jich bylo ve Svitavách

ilustrační snímek
11. května 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Počty porodů v nemocnicích v Pardubickém kraji se stále snižují. Příčinou je demografický vývoj i...

Lucie Buková

  • Počet článků 49
  • Celková karma 9,33
  • Průměrná čtenost 431x
Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.