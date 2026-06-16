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Rezervační kód: MAN-404-NARCIS

Alena sjela prstem po displeji aplikace SisuMenRent. Nejoblíbenější apka pro ženy za poslední rok (pozn. autorky). Po dvaceti letech manželství odmítala dlouhodobé vztahové investice. Růžové brýle vyhodila už v devadesátkách.

Potřebovala doprovod na bratrovu padesátku. Žedné řeči o citech, na to měla kámošku a víno. Zvolila balíček „Společenský reprezentant – Limitovaná edice“. Model Robert, 52 let, odříznut od matky, integrovaný modul na komplimenty. Jako kauci systém zablokoval její dvě nejoblíbenější kožené kabelky.

Páteční večer. Robert dorazil na vteřinu přesně. Vypadal skvěle, voněl po tabáku a bleskově pochválil lodičky i účes. Na oslavě zářil – nosil tetám chlebíčky a vtipně glosoval politiku. Žádné slintání, čistá estetika. Kolem půlnoci ale vlivem koňaku selhal software. „Víš, Aleno… moje ex mi nikdy nerozuměla,“ zamumlal Robert v šatně a oči se mu zamžily. „Já jsem jí dal všechno. Jsem dodnes zraněný. Nikdo mě nemá rád, ani mamka mi včera nezavolala…“

A jéje. Kód 404: Akutní záchvat sebelítosti a narcismu.

Stará Alena by nahodila roli oběti-zachranářky a do rána dělala bezplatnou terapeutku. Nová Alena ale v sobě měla příliš mnoho severské drsnosti a SISU houževnatosti. Vytáhla telefon a stiskla červené tlačítko „Nouzový reset – Tough Love“.

„Roberte,“ sekla ho ledovým hlasem. „Rezervovala jsem si šarm, ne ublíženého puberťáka. Tvoje ex mě nezajímá. Koukej mi pomoct do kabátu a doprovoď mě k taxíku, nebo ti napíšu takovou recenzi, že tě nepronajmou ani na pohřeb.“ V Robertových očích to bliklo. Matrix se restartoval. Narovnal záda a s profesionálním úsměvem nahodil: „Samozřejmě, Aleno. Omlouvám se za výpadek. Sluší ti to čím dál víc.“

Doma Alena odkopla boty do kouta a pípla jí notifikace:

„Pronájem ukončen. Kauce na kabelky odblokována. Chcete na příští víkend balíček ‚Kutil, co mlčí a maká‘?“

Pohladila svou kabelku na věšáku a nahlas se zasmála. Mít chlapa doma natrvalo? To už riskovat nebude. Aby zase uklízela ponožky, snášela nálady a dělala psychologa někomu, koho špatně vychovala jeho matka? To ani omylem.

Půjčit si ho na pár hodin, když je potřeba udělat dojem nebo opravit kapající kohoutek, a pak ho v klidu vrátit do depa, to byl panečku život. Žádné scény, žádné zlomené srdce.

„Zůstaneme u toho mansharingu, holka,“ mrkla na kabelku a zalezla si do postele s knížkou a v naprostém klidu. „Krátkodobý pronájem je prostě bezpečnější než trvalý chov.“

Autor: Lucie Buková | úterý 16.6.2026 6:11 | karma článku: 7,83 | přečteno: 151x

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Lucie Buková

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Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.
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