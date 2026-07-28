Projekt ROB007 a velká lidská záhada
„Měli jsme všechno,“ hlesl do mikrofónu a upravil si brýle. „Dokonalý produkt. Absolutní svatý grál lidstva.“ Prezentace za ním blikala lákavými hesly:ROB007: Váš nový model zdarma na zkoušku!
Prsa číslo 4 za jedno kliknutí? Ano.
Penis 22 centimetrů v klidu? Samozřejmě.
Angličtina na úrovni C2 a plynulá japonština během jednoho REM spánku? Bez problému.
Konec kouření, chlastu, přejídání, kousání nehtů a tajného šoustání sousedky odvedle? Vyřešeno za 0,4 sekundy.
Cena byla přitom víc než přívětivá. První úprava zcela zdarma, a pokud jste chtěli jet na kompletní verzi „SuperJÁ“, platili jste pouhé čtyři tisíce korun měsíčně do konce života. Drobné za to, že jste se z usopleného, zakomplexovaného Pepy z Lhoty stali antickým bohem s doktorátem z jaderné fyziky.
A výsledek? Tržby po půl na nule. Masivní reklamní kampaň, ve které Tom Cruise s Megan Fox v přímém přenosu odhodili cigaretu, promluvili plynulou mandarínštinou a předvedli břišáky tvrdší než žula, nezabrala. Lidé v obýváku stále přežvykovali slaný brambůrek, plivli na obrazovku a přepnuli na Výměnu manželek . Američtí vědci kroutili hlavou tak, až hrozilo, že jim opadne.
Až druhá vlna vědců – behaviorální sociologové specializovaní na temná zákoutí lidské psychiky přinesli šokující odhalení. Vypracovali dotazník a poslali ho mezi milion běžných občanů. Přinesly výsledky ze kterých zamrzá úsměv na tváři: Lidé ve skutečnosti po žádné vlastní změně netouží.
Změnit sám sebe totiž vyžaduje hroznou věc: odpovědnost . Pokud budete dokonalí, hubení, vzdělaní a abstinující, ztratíte to nejdražší, co máte – výmluvy. Už nebudete moct říct, že za váš posraný život může genofond, vláda, špatné dětství nebo stres v práci. Pokud selžete jako dokonalý model, selhali jste vy sami.
A co bylo ještě horší: kdyby byli všichni krásní, chytří a hodní… o čem by si proboha lidi povídali?
Inženýři z ROB007 poslali do terénu jednoho ze svých testovacích agentů, pana Kropáčka. Kropáček využil bezplatnou změnu. Během noci zhubnul třicet kilo, narostly mu vlasy, mluvil jako Shakespeare, přestal pít pivo a sousedce paní Horáčkové místo obvyklého poplácání po zadku zdvořile smekl původní imaginární klobouk a citoval Puškina v originále. Reakce sousedů na sebe nenechala dlouho čekat.
V místní hospodě U Kormidla zavládlo hrobové ticho. „Viděli jste toho Kropáčka?“ zasyčel pan Tonda a zaryl prst do umaštěného ubrusu. „Namyšlenej debil. Dřív s ním byla sranda, dal si osm kousků, poblil keř a byla prdel. Teď pije vodu s citrónem a tváří se, že všemu rozumí. Určitě v tom jsou drogy. Nebo sekta!“
„A jak mluví tím čínským blabolením!“ přidala se paní Horáčková, která stála u baru. „A ty vlasy? V jeho věku? Určitě nosí paruku, aby zakryl, že má syfilidu. A sousedku už ani nepozdraví jako chlap! Zdechnul v něm život, v chudákovi. Je to troska.“
Celá ulice měla najednou na tři týdny o zábavu postaráno. Kropáček byl tématem číslo jedna u kávy, u piva i na pískovišti. Všichni se cítili neuvěřitelně spojení a šťastní. Byli lepší než on, protože oni si na nic nehráli. Oni byli normální, autentičtí přece. To se teď má dělat. Autenticita letí.
Generální ředitel ROB007 situaci okamžitě pochopil. Tisková konference pokračovala o týden později, ale nálada byla úplně jiná. Poprvé se tleskalo.“Dámy a pánové,“ oznámil Pendelton s úsměvem, ze kterého chladly nápoje novinářům v první řadě. „Pochopili jsme přání zákazníka. Platforma ROB007 mění svůj koncept. Už vás nebudeme měnit . Byla by škoda ničit vaši dokonalost.“
Na plátně se objevila nejnovější prezentace.
ROB007: Verze 2.0 – Změňte svého souseda!
Chcete, aby váš šéf přes noc ztloustnul o 20 kilo, začal koktat a při každém nádechu hrozně pískal? Základní balíček.
Sousedka odvedle dostane hrb a začne nekontrolovatelně prdět na veřejnosti? Sleva 20 %.
Švagrovi vymažeme veškerou angličtinu a dáme mu nekontrolovatelný zlozvyk kousat si nehty na nohách? Nyní zdarma k prvnímu předplatnému!
Před pobočkami ROB007 se hned po prezentaci, ještě v deset večer, utvořily kilometrové fronty. Lidé mrzli v dešti, mačkali v pěstích své čtyřtisícovky a s blaženým, škodolibým úsměvem na tváři plánovali, jak zítra zničit život všem okolo. Na své vlastní pivní mozoly, žluté zuby od cigaret a nevěru s paní Horáčkovou? Na ty si ani nevzpomněli. Byli přece naprosto v pořádku. Byli autentičtí.
Lucie Buková
Ta, o kterou se nikdo nebál
Naše ulice byla plná dětí. Když si na to vzpomenu, slyším křik, kola drncající po dlažbě, míč narážející do plotu. Bylo tam veselo, ale jen v určitou dobu.
Lucie Buková
Monstrum z červeného koberce
Julian se odmítal stát společenskou karikaturou. Věděl, jak krutý svět nahlíží na muže s jeho orientací, a odmítal se nechat trapně zaškatulkovat. Chtěl moc, slávu a absolutní respekt.
Lucie Buková
Smradlavá babička
Byl to ten typ bytu, kde se zastavil čas někdy v devadesátých letech. Na stěnách žluto-hnědé (padající déšť) tapety, v obýváku mohutná obývací stěna, vedle televize fotky.
Lucie Buková
Tlachtli: Hra, kde vítěz bere smrt
Stíny kamenných zdí v Chichén Itzá se s blížícím se polednem krátily. V šatně určené pro domácí tým, provoněné dýmem ze sušeného kopálu a chladivou mastí z bylin, panovalo napjaté, ale radostné vzrušení.
Lucie Buková
Rezervační kód: MAN-404-NARCIS
Alena sjela prstem po displeji aplikace SisuMenRent. Nejoblíbenější apka pro ženy za poslední rok (pozn. autorky). Po dvaceti letech manželství odmítala dlouhodobé vztahové investice. Růžové brýle vyhodila už v devadesátkách.
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