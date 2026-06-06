Proč stále potřebujeme Madonnu
Následující den se sociální sítě utápěly v oceánu hejtů. „Jak hluboko klesla...“ „Jak může sedmašedesátiletá paní roztahovat nohy a div neskákat z balkonu?“ „Je to trapné.“ Při čtení těch komentářů mě napadlo jediné: Bože, jaká trapná?! Zatímco internetoví kádrováci sčítají Madonně vrásky a diktují jí, jak by se měla v sedmašedesáti chovat, já vidím něco úplně jiného. Vidím ženu, která už několik desítek let rozráží zdi, abychom my ostatní mohly dýchat.
Kdyby nebylo Madonny, Cher a hrstky dalších excentrických, autentických a nebojácných vizionářek, kde bychom dnes jako ženy byly? Pravděpodobně bychom stále žily podle zatuchlých pravidel, která pro nás vymysleli muži – podle těch hrozných hesel typu „středa, je ho tam třeba“, kde je žena redukována na povinnost a tichou ozdobu domácnosti.
Díky nim máme dnes svobodu. Svobodu být:
- Samostatné a sebevědomé bez toho, aby se na nás okolí dívalo jako na zjevení.
- Úspěšné ve své práci a hrdé na to, co jsme dokázaly.
- Zamilované do mladších a krásných mužů – protože proč by to mělo být výsadou jen postarších pánů v oblecích?
- Zamilované samy do sebe. Ano, slyšíte správně. Milovat sebe víc než druhé není egoismus. Je to základní předpoklad pro zdravý a šťastný život.
Když sedmdesátiletý rockový zpěvák pobíhá po pódiu polonahý, plný energie a obklopený mladými fanynkami, tleská se mu. Je to „bůh“ a „legenda“. Když to samé udělá Madonna, je „trapná stařena“. Tento nechutný dvojí metr (ageismus kombinovaný se sexismem) je přesně tím důvodem, proč Madonna nesmí přestat. Ona se neschová do kouta a nezačne plést svetry jen proto, že to společnost od žen v jejím věku očekává. Provokuje? Ano. Šokuje? Samozřejmě. Ale dělá to proto, že může. A dává tím povolení nám všem, abychom žily podle svých vlastních pravidel, bez ohledu na věk v občance.
„Nejvíce rebelující věc, kterou můžete udělat, je přežít a zůstat relevantní.“ – Madonna
Děkuju, Madonno!
Madonna pro mě není jen popová ikona. Je to buldozer, který před námi čistí cestu plnou předsudků. Ukazuje nám, že stárnutí neznamená ztrátu sexuality, vášně ani touhy žít naplno a šokovat svět. Takže drazí hejtři na sociálních sítích, pište si, co chcete. Madonna si dál bude oblékat podvazky, dál bude líbat koho chce a dál bude měnit svět. A já? Já ji za to miluju.
A co vy, moje milí čtenáři a čtenářky? Jak vnímáte Madonnu a její nezkrotnou energii vy? Napište mi do komentářů! A nebo nemusíte.
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