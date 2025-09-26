Princezna Zoinka a ztracená radost (ta, co myslí pořád na druhé)
Když měly děti hlad, rozdělila se s nimi o svůj koláč. Když si chtěl některý z princů hrát, nechala ho vyhrát. A když se chůva cítila unavená, Zoe se nabídla, že místo ní uklidí. Všichni ji zbožňovali a říkali jí „Princezna, co myslí na druhé“.
Ale jak Zoe rostla, děly se zvláštní věci. Lidé si na její laskavost tak zvykli, že ji začali brát jako samozřejmost. Královský pekař přišel a chtěl, aby mu pomohla upéct celou svatební hostinu. Sousední princ ji požádal, aby za něj napsala důležitý dopis králi. A i samotný král s královnou, její rodiče, ji pořád žádali, ať za ně něco zařídí. Zoinka vždycky souhlasila, ale její úsměv už nebyl tak veselý. Cítila, jak se jí den co den pomalu vytrácí radost.
Jednoho dne se podívala do zrcadla a uviděla tam malou, unavenou holku. Vlasy měla rozcuchané, šaty pomačkané a na tváři se jí usadil mračoun. Vůbec to nebyla princezna, kterou si pamatovala. Srdce jí bušilo jako splašené a najednou si uvědomila tu nejdůležitější věc ze všech: na všechny měla čas, jen na sebe ne. Pořád se dělila o svůj čas i energii, ale nikdo se nezeptal, jestli taky ona něco potřebuje. A ona sama na sebe zapomněla. Zjistila, že se nemá ráda.
To ráno se Zoinka probudila a už nechtěla být tou unavenou, mrzutou Sárou. Rozhodla se, že je čas na změnu. A jak na to? Bude si stavět hranice.
Hranice jako kouzelná zeď
Hranice jsou jako neviditelná kouzelná zeď kolem nás. Chrání nás před tím, aby si z nás lidé brali víc, než jsme ochotní jim dát. Nejsou zlé, ani neubližují druhým. Jen říkají: „Mám tě rád, ale teď potřebuji čas pro sebe.“ Hranice jsou jako když řeknete: „Dnes nemůžu, mám něco domluveného,“ i když máte domluvenou jen horkou vanu a dobrou knížku. A to je v pořádku!
Zoe si to vyzkoušela. Když ji pekař zase poprosil, aby mu pomohla s chystáním koláčů, Zoe se usmála a řekla: „Moc ráda bych, ale dnes musím na chvilku odpočívat. Upekla jsem si jeden pro sebe, jestli chceš, můžeš si vzít kousek.“ Pekař se chvíli divil, ale pak poděkoval a odešel. Jindy ji poprosil princ, aby za něj napsala dopis. Zoe odpověděla: „Vím, že jsi chytrý, zkus to prosím nejdřív sám. Když si nebudeš vědět rady, pomůžu ti s jednou větou. Takhle budeš příště umět psát dopisy jako král.“ Princ se usmál a řekl: „Máš pravdu, princezno, děkuju!“
A víte, co se stalo? Zoinka se změnila jako housenka v krásného motýla. Každý den měla na sebe víc času a úsměv se jí vrátil. Starala se o sebe a díky tomu byla zase šťastná, laskavá a plná energie.
Lidé okolo si všimli, jak Zoe vzkvetla. Nejen, že byla krásnější, ale její úsměv byl zase opravdový a její pohled zářil. A její kamarádi se od ní naučili, že je v pořádku myslet i na sebe. Protože kdo má rád sám sebe, dokáže mít rád i ostatní. Zoe měla najednou ještě víc kamarádů, kteří jí rozuměli a uměli si také stavět své vlastní hranice.
A jednoho slunečného dne, když Zoe trávila čas jen sama se sebou v krásné zahradě, potkala prince, který si četl knihu a smál se. Usmál se na ni a řekl: „Dnes mám čas jen na sebe. Co vy?“ Zoinka se usmála a řekla: „Já taky.“ A povídali si tak dlouho, až se z nich stali nejlepší přátelé. A kdo ví, možná spolu jednou půjdou do kina.
Pohádka pro všechny příliš hodné holky. Buď jako Zoe.
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše - Pravda, čistota a hrůza
Lucie vždycky měla ráda pořádek. Byl to její kompas v chaotickém světě. V poslední době se ale její touha po čistotě proměnila v posedlost. Nejdřív uklidila byt, vyčistila každý kout a vyleštila každou plochu.
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše 2 - posedlost čistotou
Posedlost vlhčenými ubrousky, které poskytují falešný pocit čistoty, ale zároveň zamořují naše hory. Je to naše česká specialita? Nebo je to celosvětový problém?
Lucie Buková
Ubrouskobraní Krkonoše - čistý zadek, uplakaná příroda
Krkonoše. Ráj pěších turistů, horolezců i těch, co hledají klid a čistý vzduch. Tedy alespoň na první pohled. Ten druhý pohled, který odkrýváme my, účastnice a účastníci Ubrouskobraní, už zdaleka tak idylický není.
Lucie Buková
Václavova volba
Václav měl dětství, které by si nejspíš nikdo nevymyslel, i kdyby chtěl. Otec se věnoval včelám a maminka růžím a jejich svět byl plný bzukotu, vůní a medu.
Lucie Buková
Mňau
Ráno je nejlepší část dne. Obzvlášť když jste někde u moře a všichni ostatní ještě spí nebo hledají ibuprofen. Já si v klidu jedu na inlajnech po promenádě podél tiše si šumícího moře.
