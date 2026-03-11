Pět odstínů mého týdne

Seděla jsem v tom novém baru na střeše, míchala nealko Cosmopolitan a dívala se na panorama města. Moje kamarádky si stěžovaly na své manžely, kteří zapomněli vynést koš nebo neumí mluvit o pocitech.

Jen jsem se usmála. Moje tajemství? Dělba práce.

Můj první, Jakub, je bůh kuchyně. Zatímco ostatní ženy řeší, co bude k večeři, já se vracím domů k vůni domácího pesta a čerstvého chleba. Jakub miluje farmářské trhy, ví, kde mají nejlepší lanýže, a nákupní seznamy jsou pro něj milostná poezie. Zatímco on krájí bylinky, já si čtu.

V úterý mě čeká Arthur. Je to ten typický britský gentleman v obleku šitém na míru, jehož telefon nikdy nepřestává vibrovat. Podniká v technologických startupech a hlavně – inspiruje mě. Když s ním večeřím, neřešíme slevy v supermarketu, ale krypto a expanzi na globální trh. Je to můj mentální afrodiziak.

Středy patří Alexovi. Alex je jediný muž, kterého znám, co vypadá v kopačkách lépe než v drahých džínách. Hraje fotbal s takovou vášní, že mě to nutí křičet na tribuně jako blázen. Je to on, kdo mě učí, že život je o pohybu, o tahu na bránu a o tom, že se po každém pádu musíš prostě zvednout.

Když potřebuju vypnout a probrat smysl bytí, přijde Lukáš. Lukáš nemluví o penězích ani o gólech. Lukáš čte současnou literaturu a dokáže hodiny rozebírat, proč mě ten ranní déšť tak rozesmutnil. Je to bezpečný přístav pro mou hlavu.

A pak je tu Julian. O Julianovi se nemluví, o Julianovi se sní. Je to ten, kvůli kterému se v pátek večer zamykají dveře a vypínají telefony. Julian nemá na starosti nákupy ani daně. Julian má na starosti jedinou věc: aby se v ložnici zastavil čas.

„Možná, že tenhle systém je ten největší upgrade v historii vztahů,“ pomyslela jsem si, když mi číšník nesl další drink. „Akorát jsme zapomněly, že na efektivní management štěstí máme právo i my. Jeden muž je prostě nuda.“

Autor: Lucie Buková | středa 11.3.2026 16:38 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Lucie Buková

  • Počet článků 42
  • Celková karma 15,87
  • Průměrná čtenost 465x
Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.

