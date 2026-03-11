Pět odstínů mého týdne
Jen jsem se usmála. Moje tajemství? Dělba práce.
Můj první, Jakub, je bůh kuchyně. Zatímco ostatní ženy řeší, co bude k večeři, já se vracím domů k vůni domácího pesta a čerstvého chleba. Jakub miluje farmářské trhy, ví, kde mají nejlepší lanýže, a nákupní seznamy jsou pro něj milostná poezie. Zatímco on krájí bylinky, já si čtu.
V úterý mě čeká Arthur. Je to ten typický britský gentleman v obleku šitém na míru, jehož telefon nikdy nepřestává vibrovat. Podniká v technologických startupech a hlavně – inspiruje mě. Když s ním večeřím, neřešíme slevy v supermarketu, ale krypto a expanzi na globální trh. Je to můj mentální afrodiziak.
Středy patří Alexovi. Alex je jediný muž, kterého znám, co vypadá v kopačkách lépe než v drahých džínách. Hraje fotbal s takovou vášní, že mě to nutí křičet na tribuně jako blázen. Je to on, kdo mě učí, že život je o pohybu, o tahu na bránu a o tom, že se po každém pádu musíš prostě zvednout.
Když potřebuju vypnout a probrat smysl bytí, přijde Lukáš. Lukáš nemluví o penězích ani o gólech. Lukáš čte současnou literaturu a dokáže hodiny rozebírat, proč mě ten ranní déšť tak rozesmutnil. Je to bezpečný přístav pro mou hlavu.
A pak je tu Julian. O Julianovi se nemluví, o Julianovi se sní. Je to ten, kvůli kterému se v pátek večer zamykají dveře a vypínají telefony. Julian nemá na starosti nákupy ani daně. Julian má na starosti jedinou věc: aby se v ložnici zastavil čas.
„Možná, že tenhle systém je ten největší upgrade v historii vztahů,“ pomyslela jsem si, když mi číšník nesl další drink. „Akorát jsme zapomněly, že na efektivní management štěstí máme právo i my. Jeden muž je prostě nuda.“
Lucie Buková
Kdy už fňukání přestává být roztomilé (aneb MDŽ bez patosu)
Známe to všichni. Občas je svět prostě nakřivo a my máme nutkání se v tom trochu vyválet. Jenže existuje neviditelná hranice, za kterou se z občasného postesknutí stává životní profese.
Lucie Buková
Město, které nemělo existovat
Byla jednou jedna žena, a ta žena, abyste věděli, nevěřila na bezpečná místa. Ono se to tak někdy u žen přihodí, když jim svět od dětství ukazuje spíše odvrácenou stranu měsíce než rozkvetlou zahradu.
Lucie Buková
Král ucpaných odpadů a jeho poddaná
V předsíni stojí On. Mistr světa v montérkách, ze kterých mu leze víc sebevědomí než řemeslného umu. Smrdí cigárama a nadřazeností. Pohled, kterým sjel moji pračku, jasně říkal: „Tys jí ublížila, ty jedna ženská nezodpovědná.“
Lucie Buková
Zloděj dětí (věnováno mému exmanželovi)
Pan Christopher byl velmi pohledný člověk s tmavší pletí a velkýma černýma očima. Nosil čisté košile, mluvil tiše a voněl mentolem. Líbil se. Byl to člověk, o kterém sousedé říkali: „To je ale slušný pán.“
Lucie Buková
Moje šachové štěstí (nepřístupné 15mínus)
V únoru mi bude padesát pět. To číslo je hnusný. Když se na něj podíváte, vypadá jako dvě labutě, co jsou na sebe totálně nasraný, sedí k sobě zády a nemluví spolu.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Údržba silnic Zlínského kraje stála v únoru 48,7 milionu Kč, víc než před rokem
Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála letos v únoru téměř 48,7 milionu...
Festival Skupova Plzeň v červnu připomene 100 let od narození Hurvínka
Přibližně 50 představení uvede letošní 36. ročník mezinárodního festivalu loutkového a...
Nejen děti mají rády tříkolky, protože jim umožňují od nejútlejšího věku udržovat rovnováhu při...
Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory
Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě...
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
- Počet článků 42
- Celková karma 15,87
- Průměrná čtenost 465x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.