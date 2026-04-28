Mužská krize: Od rudých trenýrek k nulovému testosteronu
Ok, tak pro ty, kteří neznáte kostýmek od Chanelu - vypadá to, že muži v roce 2026 ztratili to nejdůležitější: koule. Všimly jste si toho taky? Venku jsou to mistři světa, v kancelářích hrají alfa samce, ale doma? Doma se mění v malé diktátory v teplácích. Je to fascinující paradox – venku: zdvořilé pokývání, politicky korektní řeči, obraz úspěchu. Doma: bossy přístup, emocionální manipulace a chování řeznického psa.Kdyby své domácí „machistické výstupy“ předvedli na veřejnosti, společnost by je semlela dřív, než by stihli říct „patriarchát“. Ale oni vědí, na koho si troufnout. Na tu jedinou osobu, která je viděla i s rýmou (manželku). Kladu si často otázku: Kdo je to má sakra naučit se chovat jako gentlemeni? Podívejme se na jejich vzory. Jejich otcové vyrůstali v éře, kdy vrcholem mužství bylo přežít tělocvik v červených trenýrkách a upřímně věřit, že nápis ABBA fixou na bílých teniskách z vás dělá rockovou hvězdu. Muži, kteří si česali patku hřebenem ze zadní kapsy džín, mohou své děti naučit jak přežít v šedi, ale rozhodně je nenaučí, jak být gentlemanem v 21. století. Výsledek? Generace mužů, kteří ztratili testosteron dřív než první šediny, místo skutečného sexu studují anatomii na webkamerách a v hospodě vyprávějí o svých deseti milenkách, zatímco doma se bojí říct manželce, že zase zapomněli vynést koš. Možná bychom měly vyhlásit reality show. Něco jako Survivor, ale pro egoisty. Soutěž o největšího idiota, misogyna a narcistu. Vítěz by nevyhrál milion dolarů, ale jednosměrnou letenku na „Tábor Supermanů“. Představte si to: převýchovný kemp v divočině, kde by se učili, že být chlapem neznamená mít poslední slovo u večeře, ale mít odvahu být zranitelný, autentický a... no, prostě mít ty koule. Možná nevymřeme kvůli klimatické změně ani kvůli válkám. Možná prostě jen vyhyneme na nedostatek páteře u pohlaví, které si kdysi říkalo silnější.
My ženy nepotřebujeme rytíře v zářivé zbroji. Stačil by nám někdo, kdo si nepotřebuje dokazovat svou sílu tím, že doma dupe nohama. Někdo, kdo ví, že skutečná síla není o tom, koho ovládáte, ale koho dokážete respektovat. Jsou muži s koulemi ohroženým druhem, nebo jsme je jen přestaly hledat na správných místech?
Lucie Buková
