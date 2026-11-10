Mrazivá fůra
Té noci na 11. února 1887 přišel mráz od východu a přivedl si vítr. Byl to suchý, ostrý vítr, který nefoukal, ale řezal. Krkonoše se pod ním krčily mlčky jako zvíře, které ví, že se nesmí pohnout. Sníh ztvrdl na krustu, po které se chodilo jako po plechu, a ze silnic se stala ledová koryta. Byla to noc, kdy rozumný člověk přiloží do kamen a čeká na ráno.
Wenzel Kröhn z Dolního Lánova, z čísla pětašedesát, čekat nemohl. Prkna musela být na vrchlabském nádraží k prvnímu rannímu vlaku a ten měl odjet za pět hodin. Vlak nepočká. Zakázka nepočká. A forman, který nedoveze, brzy nemá co vozit.
Byl to sedlák a forman, chlap velký a tvrdý, v nejlepších letech, s rukama jako lopaty a s tou tichou jistotou, kterou dávají roky na cestách. Znal každou zatáčku, každý kopec, kde je třeba koně šetřit. Znal mráz. Aspoň si to myslel. Je to stará pýcha silných mužů, že věří své síle víc, než by měli.
Fůra byla naložená vysoko a stažená řetězy, které na mrazu zvonily při každém drcnutí kola. Koně se opírali do chomoutů a z nozder jim stoupala pára, kterou vítr hned rval na cucky. Na kozlíku Wenzel neseděl, to by byla pýcha a smrt zároveň. Šel pěšky vedle vozu, opratě v levé pěsti, pravou rukou se držel sloupku. Tak fůru cítil. Tak věděl, co udělá, ještě dřív, než to udělala.
Tma byla dokonalá. Ne ta měkká tma letních nocí, ale tma hutná a studená, která se tlačila do očí jako vlna. Cestu neviděl, četl ji nohama. Každý krok byl otázka, kterou kladl ledu, a led zatím pokaždé odpověděl správně.
Mráz mezitím dělal svou práci. Nespěchal, protože spěchat nemusel. Lezl do rukávů, hledal škvíru mezi šálou a límcem, usazoval se ve vousech, až z nich visely rampouchy. Prsty v rukavicích nejdřív bolely, pak brněly a nakonec je Wenzel přestal cítit. Občas jimi sevřel opratě, jen aby věděl, že tam ještě jsou. Vzduch pálil v plicích a každý nádech chutnal jako železo.
U Fořtu vjeli do lesa. Smrky stály po obou stranách jako černá zeď a vítr v jejich korunách hučel hlubokým, nelidským hlasem, hlasem něčeho starého, co tu bylo dávno před lidmi a bude tu dávno po nich. Silnice tu zahýbala a zároveň se klonila do strany. V létě by si toho sklonu nikdo nevšiml. Teď to byla ledová plotna a staré koleje vyjeté stovkami povozů zamrzly v ostré hrany, tvrdé jako kámen.
Koně to ucítili první. Zvíře ví věci, které člověk teprve tuší. Levý zvedl hlavu a zafrkal, pravému podjelo kopyto a zase se chytilo.
„Ruhig… ruhig,“ zamumlal Wenzel. A v duchu: Tady. Jestli někde, tak tady.
Byli v půlce zatáčky, když se do lesa opřel poryv. Přišel ze strany, plnou vahou, jako by na ten okamžik čekal celou noc. Levá kola sklouzla, narazila na ledovou hranu koleje a na zlomek vteřiny se zastavila. Vysoká fůra ale jela dál. Wenzel ucítil pod dlaní, jak se sloupek naklání, pomalu a líně, s neúprosnou jistotou padajícího stromu.
„Halt! Stát!“
Mohl uskočit. Měl na to jeden úder srdce. Neuskočil. To bylo to nejhlubší, co v něm bylo, starší než rozum a silnější než strach: zvíře, které brání své. Opřel se ramenem o hranu prken, zaryl podpatky do ledu, který nic nedržel, a postavil se celým tělem proti tíze dřeva. Celý život jeho svaly vyhrávaly. Zvedly, co se zvednout mělo, udržely, co se udržet mělo. Na jeden dlouhý, nekonečný okamžik to vypadalo, že vyhrají i tentokrát.
Pak mu led ujel pod nohama.
Fůra se převrátila s rachotem, který les spolkl a nevrátil ani ozvěnou. Prkna se sesula jako lavina. Wenzel pod nimi zmizel dřív, než stačil vykřiknout.
A pak bylo ticho. Bílé, obrovské ticho, ve kterém je člověk menší než smítko.
Koně stáli. Postroj je držel u převráceného vozu, neměli kam jít, a tak stáli a čekali, jak čekají koně, kteří nevědí, co se stalo, jen že je to zlé. Pod hromadou dřeva ležel jejich pán, sevřený a nehybný, s tváří na ledu. Možná byl při vědomí. Možná slyšel vítr. Možná počítal údery vlastního srdce a čekal na kroky, které nepřicházely.
Mráz se nad ním sklonil a trpělivě pracoval dál. Neměl zlost ani soucit. Byl to jen mráz a dělal, co mráz dělá.
Hodiny té noci se nedaly změřit. Koně začali přešlapovat, pak frkat a nakonec ržát, dlouze a pronikavě, hlasem, který v té pustině zněl jako volání o pomoc. Trýznila je zima i hlad a jejich nářek se nesl lesem až k prvním stavením.
Ráno, když se mezi smrky rozlilo šedé, bezbarvé světlo, přišli lidé z Fořtu. Uviděli převrácenou fůru, koně s jinovatkou na hřívách a botu trčící zpod prken.
Házeli dřevo holýma rukama, prkno za prknem, tak rychle, jak jim zkřehlé prsty dovolily. Když Wenzela konečně vyprostili, ještě žil. Hruď se mu slabě zvedla, jednou a mělce, jako by chtěl něco říct, a pak klesla. Už se nezvedla.
Hory nad ním mlčely. Nezvítězily, neprohrály. Jen tu byly, jako byly vždycky, a vítr dál hnal sníh přes silnici. Někde dole ve Vrchlabí právě odjížděl první ranní vlak.
Na tom místě pak vztyčili velký dřevěný kříž. Lidé se u něj zastavovali, smekali a tiše se modlili. A formani s těžkými fůrami tu brali koně za uzdu a vedli je zatáčkou pomalu, krok za krokem, s myšlenkou na muže, který se postavil vlastním tělem proti tíze, jakou žádný člověk zadržet nemůže.
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