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Monstrum z červeného koberce

Julian se odmítal stát společenskou karikaturou. Věděl, jak krutý svět nahlíží na muže s jeho orientací, a odmítal se nechat trapně zaškatulkovat. Chtěl moc, slávu a absolutní respekt.

Aby si vybudoval neprůstřelnou fasádu úspěšného muže, potřeboval dokonalý štít. Tím štítem se měla stát Klára. Ta se do jeho scénáře hodila dokonale. Měla noblesní rysy a dvě malé děti, které nutně potřebovaly otcovskou ruku a finanční jistotu. Když jí nabídnul manželství, viděla v něm svého vysněného prince na bílém koni s krásným zadkem a six packem na břiše.

První svatební noc byla rituálem sebezapření. Julian se na ten moment připravil jako herec před svou nejdůležitější premiérou. Když se jí dotýkal, zvedal se mu žaludek a vnitřnosti se mu svíraly čistým fyzickým zhnusením. Přesto TO udělal. Udělal jí TO hezky, přesně, mechanicky dokonale. Klára si ani nevšimla, že něco není v pořádku: chyběl tam ten živočišný zápal, ta skutečná touha, která zahřeje zevnitř. Zvítězil v ní racionální pragmatismus. Měla střechu nad hlavou, zabezpečené děti a muže, kterého jí záviděl celý svět. A pak už mlčela. Tento tichý pakt vydržel dvacet let.

Julian stoupal na vrchol. Jeho jméno se stalo synonymem pro úspěch, charitu a morální integritu. Domů se vracel v naprosté pohodě, kolonku „rodinný život“ měl úspěšně odškrtnout a mohl se plně věnovat na budování své slávy. Pro něj to byly dekády klidu. Pro Kláru to bylo dvacet let v ledové cele.

Sex zmizel hned po prvních měsících. Když se ho pokusila dotknout, odtáhl se s chladným úsměvem, že je unavený z práce. Roky plynuly a Klára se začaly psychicky hroutit. Ženská psychika nesnese dlouhodobé odmítání, začala vinu hledat v sobě. Jsem hnusná? Stará? Kde jsem udělala chybu? Každý pohled do zrcadla pro ni byl trestem. Aby umlčela ten křičící hlas méněcennosti a prázdnoty, našla si společníka. Nejdřív to byla sklenka bílého večera, aby vůbec usnula. Pak dvě, aby přežila jeho chladné snídaně. Nakonec láhev, aby otupila nesnesitelnou touhu po obyčejném lidském objetí. Pak dvě, někdy tři.

Julian to sledoval s ledovým klidem. Její alkoholismus se stal nejlepším budoucím alibi. Když jeho sláva dosáhla vrcholu a Klára se proměnila v třesoucí se uzlík nervů, Julian se rozhodl uzavřít scénář. Už ji nepotřeboval. Štít splnil svůj účel.

Rozvodový proces byl mistrovským dílem manipulace. Julian předstoupil před soud, před médii i před její vlastní dospívající děti ne jako tyran, ale jako hluboce zraněný světec. S předstíraným pláčem v hlase vyprávěl o dvaceti letech pekla s agresivní alkoholičkou, o tom, jak se snažil pomoci, jak kvůli ní trpěl a jak ničila rodinný krb. Klára, emočně zničená, bez sebevědomí a paralyzovaná chlastem, se neměla sílu bránit. Právníci ji sedřeli z kůže. Skončila na ulici. Bez peněz, bez domova, bez dětí.

O pět let později. V centru města se koná galavečer. Julian přichází po červeném koberci, blesky fotoaparátů ozařují jeho bezchybný úsměv. Po jeho boku kráčí Klářiny děti. Dnes už dospělí lidé, kteří svého otčíma bezmezně obdivují. Vzhlížejí k němu jako k hrdinovi, který je zachránil před tou „bláznivou, věčně nalitou troskou“.

O tři ulice dál, pod betonovým mostem, sedí na špinavé matraci ženská postava. V ruce tiskne krabicové víno, třepe se zimou a mluví si pro sebe. Její oči, kdysi zářivé a chytré, jsou dnes zakalené šílenstvím a alkoholem. Klára už ani nepláče.

Vzpomínka na její skutečnou osobnost byla vymazána historie. Pro svět i pro její vlastní krev zůstala jen žadonící, litující se obětí, která si svůj osud zasloužila. Julián? Ten dál zářil na výsluní, dokonale maskovaný svou vlastní krutostí.

Autor: Lucie Buková | pátek 10.7.2026 7:12 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Lucie Buková

  • Počet článků 56
  • Celková karma 9,78
  • Průměrná čtenost 414x
Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.

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