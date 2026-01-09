Moje šachové štěstí (nepřístupné 15mínus)
Jsou to dvě holky, co se právě drsně pohádaly o to, která z nich má lepší kozy. Dlouho jsem si myslela, že na trhu vztahů jsem v prdeli. Že moje akcie klesly tak hluboko, že už o mě nezakopne ani ten největší zoufalec. Chyba. Nevím proč jsem se tak podceňovala. Asi ještě pozůstatek z dob manželství s narcisem (poslední dobou je to mezi ženami velmi rozšířené slovo, hádejte asi proč?).
Musela jsem si projít peklem – traumata, závislosti, zástup totálních debilů a jedna velká, bolestivá osobní transformace. A pak se objevil ON. Štve mě, že mu to trvalo tak dlouho. Fakt mě to mrzí, kde se sakra toulal, zatímco já jsem se brodila těma sračkama?
Potkala jsem ho v šachovém klubu. Jo, slyšíte správně. Žádný bar, žádný Tinder. Šachy. Černobílá nádhera. Pijeme tam čaj. Zázvorovej, ten dává nejvíc – pálí až v žaludku a nutí vás cítit se naživu. Jenže to nejlepší „pálení“ přišlo až potom.
Zažila jsem sex, o kterém se mi už ani nesnilo. Takový ten, o kterém si v pětadvaceti myslíte, že existuje jen v amerických filmech pro teenagery. Láska jako z plátna kin, ale s hloubkou, kterou pochopíte, až když máte něco odžito. Zapomeňte na řeči o tom, že po padesátce se „zhasíná“. Moje tělo teď jede jako nejnovější model Ferrari a tenhle řidič ho umí sakra dobře ovládat. Uff. Ani psát o tom nemůžu, ale doufám, že si to dovedete představit.
Blíží se svatý Valentýn. Ale co si sakra přát, když auto a diamant jsem dostala už k Vánocům? Sedím v tom novém fáru, ruka se mi blýská tak, že by to oslepilo i velmistra u vedlejší šachovnice, a přemýšlím, co dál. Venku sype sníh, město je pod bílou peřinou a mně dochází, že jediná věc, co mi chybí, je sauna. Pořádná, rozpálená sauna, kde se budeme zahřívat a dál prozkoumávat naše možnosti, zatímco venku mrzne.
Takže holky, nebojte se. Ono to přijde. I když si myslíte, že jste v prdeli, možná jen sedíte u špatného stolu a hrajete špatnou hru. Počkejte si na svůj tah. Stojí to za to. A ten sex? Wow.
Lucie Buková
Epitaf pro důstojnost
V hlubinách mlhavého úsvitu, kdy stíny tančily groteskní menuet po vlhkých dlážděních města, zrodil se nový, hrůzný rituál.
Lucie Buková
Jizvy a jiskry
Anna stála u okna a pozorovala sněhové vločky, které líně tančily v lampami osvětleném vzduchu. Děti dávno vyletěly z hnízda, byt byl tichý, až to bolelo.
Lucie Buková
Bezcharakterní šachy
Tomášek seděl na koberci a v dlaních svíral svého bílého krále. Vždycky si myslel, že zná pravidla všech her. Deska byla čtverec, figurky měly své hodnoty, tahy se řídily logikou.
Lucie Buková
Mastný flek
Marie stála u okna a pozorovala déšť. Bylo jí padesát šest a měla pocit, že se dívá do kalendáře, který už nemá další stránky.
Lucie Buková
Král temných slibů
Král Pavel, kdysi panovník temného a zlověstného Černého království, už dávno nenosil svou korunu na hlavě, ale schovával ji na dně ošuntělého vaku.
