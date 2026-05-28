Mateřské mléko, které nosí smrt
Byla to prázdnota. Tak strašlivá prázdnota, kterou nešlo zaplnit vůbec ničím.
„Lucie se narodila do blbý rodiny,“ říkávala občas její teta, jediný člověk, který o ni kdy projevil záblesk zájmu. Ale i teta nakonec zmizela. Lucie vyrůstala v bytě, kde vzduch houstnul výpary laciného alkoholu a neustálým strachem. Matčiny skleněné oči, otcovy těžké boty, rány, které nebylo slyšet ven, protože rádio hrálo vždycky nahlas. Lucie se brzy naučila, že její tělo nemá žádnou cenu. Když jí bylo dvanáct, poprvé si žiletkou vyryla do stehna hlubokou čáru. Fyzická bolest byla čitelná. Narovnávala ten chaos v její hlavě.
Když otěhotněla, nečekala zázrak. Jak by mohla mít ráda dítě, když nikdy nezažila, jaké to je, být milována? V zrcadle viděla jen trosku. A v břiše nosila tvora, který měl zopakovat její vlastní peklo.
„Musíte podepsat tenhle individuální plán,“ pamatovala si matně hlas sociální pracovnice z OSPODu, když loni v březnu seděla v kanceláři azylového domu. Malá se narodila s metamfetaminem v krvi. Už v porodnici to věděli. „Slibuji, že nebudu brát,“ kývala tehdy Lucie hlavou a dívala se přitom na křížek na krku té úřednice. Všichni chtěli sliby. Ale nikdo se jí nezeptal, jak má přežít noc, když se jí vrací vzpomínky na tátu. Když démoni řvou tak hlasitě, že jediný způsob, jak je umlčet, je si šlehnout.
Před očima jí proběhl dnešní den u krajského soudu v Liberci. Tvář soudkyně Sylvie Hlavničkové byla přísná a v jejích očích bylo vidět opovržení. Nad feťačkou. Přece.
„Obžalovaná zcela jednoznačně upřednostnila své potřeby před potřebami nezletilé,“ hřímala státní zástupkyně.
Upřednostnila své potřeby? Lucii se chtělo smát i plakat zároveň. Copak ty fetácké dávky byly „potřeba“? Byla to nutnost, aby vůbec dýchala. Dokrmovala malou sunarem, snažila se. Ale občas ji prostě přiložila k prsu. Když nebylo na sunar, protože poslední peníze utratila za dávku perníku. Nikdo jí neřekl, že to mléko je jed. Vlastně řekl, mnohokrát. Ale v té chemií zatemněné hlavě ta informace neudržela rovnováhu. Tříměsíční tělíčko to nevydrželo. Srdce holčičky se zastavilo pod tíhou látky, kterou jí matka posílala jako projev té trochy blízkosti, jíž byla schopná.
„Osm let ve věznici s ostrahou,“ zazněl verdikt. Soudkyně Sylvie dala trest na samé spodní hranici. Prý proto, že největším trestem je pro Lucii už to, že jí dcera zemřela.
Lucie se na místě odvolala. Ne proto, že by nechtěla jít sedět. Ve vězení pro ni bude bezpečněji než na ulici. Ale podvědomě bojovala za zbytek své lidské důstojnosti, kterou její obhájce stavěl na procesních pochybnostech. „Byla to skutečně jen intoxikace? Nebyla tam jiná vada?“
Nyní, v tichu cely, Lucie zavřela oči. Vzpomněla si na ten jediný moment v azylovém domě, kdy se na ni malá usmála. V tu chvíli Lucie ucítila záblesk něčeho čistého. A hned hrozný strach, že to zkazí. A taky že zkazila. (A zkazí to vždycky. Narodila se do blbé rodiny).
Dveře cely klaply. Dozorkyně jí nesla papíry k podpisu odvolání. Lucie vzala tužku. Ruka se jí třásla. Podívá se ještě někdy do zrcadla, aniž by viděla vraha? Má těch osm let šanci něco změnit na rovnici, kterou do ní rodiče v dětství vypálili žhavým železem?
Položila hrot tužky na papír.
Lucie Buková
