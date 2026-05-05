Kytice s příchutí pelyňku
„Vzpomínáš na ten můj maturitní večírek?“ prolomil ticho Oskar. „Ten, ze kterého jsi odešla dřív, protože ti bylo blbě z té laciné vodky?“ Linda přikývla. „Ten, co jsi tam pozval celou partu z basketu a máma se tam zjevila v těch šatech, co vypadaly spíš jako prodloužený pásek?“ „Přesně ten,“ ušklíbl se Oskar a v hrdle ho pálila hořkost, kterou nezahnala ani kostka cukru. „Já ji tehdy hledal. Chtěl jsem jí poděkovat za ten dárek, co mi koupila, i když jsem věděl, že ho objednala její sekretářka. Našel jsem ji v zadním salónku. S Markem.“
Linda ztuhla. „S Markem? S tvým Markem? S tím, co s tebou od pěti let stavěl lego a kryl ti záda v každém průšvihu?“ „S tím Markem, co byl u nás víc doma než u sebe. S mým nejlepším kamarádem, se kterým jsem tehdy plánoval cestu po Evropě,“ dopověděl Oskar suše. „Ležela tam na tom ošuntělém sametovém gauči, rozmazaná rtěnka, a když mě uviděla, ani se nepokusila si tu rozepnutou halenku zapnout. Jen se na mě podívala tím svým vítězoslavným pohledem, jako by mi právě vyfoukla poslední kousek pizzy. A Marek? Ten vypadal, že se každou vteřinou pozvrací, ale přesto se od ní nedokázal odtrhnout. Měla na tyhle kluky takový ten pavoučí talent.“
Linda si povzdechla a prstem kroužila po hraně šálku. „Víš, co je na tom nejhorší? Že my na tom pohřbu nebrečeli pro ni. Brečeli jsme pro toho kluka, kterým jsi byl, než jsi je tam našel. Brečeli jsme pro tu představu mámy, co nám nosí čaj, když máme horečku, i když realita byla taková, že nám tu horečku spíš měřila pohledem, jestli nás už může nechat doma samotné a jít na večírek.“
„To nebyl pramen lásky, Lindo,“ řekl Oskar a konečně sundal ty tmavé brýle. „To byla jen suchá studna vystlaná lahvemi vodky, které do ní každý večer padaly jak hovna do záchoda. Ona se nedívala na své děti. Dívala se jen do zrcadla, ve kterém jsme my byli jen nepovedené šmouhy, co jí kazí odraz.“
„Takže žádná mateřídouška?“ usmála se hořce Linda.
„Ne,“ zavrtěl hlavou Oskar. „Dneska na ten hrob nedáme nic. Vyrostli jsme v poušti, tak se teď nebudeme tvářit, že jsme v zahradě. Zaplatíme a půjdeme. Marek se mi včera ozval. Prý je mu to líto. Že prý až teď, po těch letech, chápe, co byla zač.“
„A co jsi mu řekl?“
Oskar se zvedl a hodil na stůl dvousetkorunu. „Řekl jsem mu, že je to v pohodě. Že matka je jako státní dluh. Člověk ví, že tam je, ví, že ho to dřív nebo později zruinuje, ale nemá smysl se kvůli tomu přestat smát u snídaně.“
Lucie Buková
