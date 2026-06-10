Krkonošské zákruty
Sníh u polských hranic měl barvu špinavého cukru a krkonošské jaro na Pomezních boudách kousalo jako vzteklý pes. Ten šílený vichr se neměl kam schovat. Lítal po loukách a nabíral ohromnou sílu. Richard se třásl v tenké mikině u krajnice a sledoval svou matku Martu. Pětapadesátiletá bývalá cyklistická reprezentantka seděla na masivním elektrokole, kde na displeji blikal nelegální software odemykající rychlost padesátkou. Richard ten čipovaný stroj koupil záměrně. Kvůli svý milionovým dluhům potřeboval její chalupu v Janských Lázních a trocha těch peněz, co zbylo než začala investovat do cestování. Svého cestování. Plán zkopírovaný z černé kroniky byl čistý: motor vytáhne starého člověka do mrazivého severáku bez jakékoliv fyzické námahy, ledový vzduch jí za jízdy zmrazí plíce a do týdne je po všem. Žádná krev, jen statistické selhání organismu na zápal plic.
Marta však u Temného Dolu ucítila krev v hrdle a okamžitě jí došlo, proč syn tak náhle štědře investoval do jejího zdraví. Místo kolapsu v závěji otočila řídítka, sjela do Trutnova a v nemocnici podplatila lékaře, aby synovi nahlásil její smrt. Lékař, nadšený cyklista, její zlobu a zášť pochopil.
Teď stála nad ním, bledá, s očima podlitýma zánětem, ale s ledovým klidem ženy, která přežila nejtěžší horské etapy. Z batohu vytáhla starý Glock. Hlaveň namířila na Richarda a pokynula mu směrem k sedlu. Richard pochopil, že letošní statistika mrtvých cyklistů se právě rozrůstá o jeho jméno a že bude muset šlapat sakra rychle, až za ním Marta v bavoráku začne troubit.
Lucie Buková
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