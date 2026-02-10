Král ucpaných odpadů a jeho poddaná
„To bude drahý,“ vypustí z pusy místo pozdravu. Ani se na mě nepodívá. Pro něj jsem jenom peněženka s nohama a vagínou, která zjevně nemá právo rozumět fyzikálním zákonům. „Asi je to jenom ucpaný filtr, zkoušela jsem ho vyčistit, ale–“ „Prosím vás, paninko,“ přeruší mě tónem, jako by vysvětloval pětiletému dítěti, že se nejí písek. „Vy na to nesahejte. Od toho jsou tu chlapi. Vy jste ráda, že poznáte, kde se to zapíná, ne? Kdybyste měla doma manžela, tak vás k tomu ani nepustí.“
Zatnu nehty do dlaní tak silně, že mi zbělají klouby. Nekopni ho do holení. Potřebuješ, aby to prádlo dopralo. Usměju se. Ten křečovitý, submisivní úšklebek, za který se nenávidím. „Máte pravdu, pane mistr. Já jsem úplně marná. Co bychom si bez vás počali.“ On se dme pýchou. Je to král. Král bytu 3+1, kde mu poddaná single žena musí podávat šroubovák a u toho se tvářit, že obdivuje jeho „odborný“ chlupatý zpocený zadek vykukující z kalhot. Vidím, že ten šroub bere úplně blbě. Vím, že to těsnění rve silou, místo aby ho namazal. Ale mlčím. Protože kdybych řekla „zkuste to po směru hodinových ručiček“, sbalí si vercajk, nazve mě krávou a nechá mě s potopou v koupelně. Píše mi účtenku. Částka vypadá jako rozpočet malé africké země. „Víte, to je ta vaše emancipace,“ ucedí mezi zuby, když inkasuje pětilitr za deset minut „práce“. „Pak se divíte, že na všechno musíte volat odborníky.“
Dveře zapadnou. Konečně. Jdu po něm uklidit bahno, které mu odpadalo z bot a sesbírat tu slámu, která mu čouhala....taky z bot, vystříkat ten smrad z cigaret, asi měl i vajgly po kapsách, uklidit tu koupelnu a pak se rozhodnu koupit novou pračku, protože to ani po zásahu pana Nejchytřejšího nefunguje.
Lucie Buková
Zloděj dětí (věnováno mému exmanželovi)
Pan Christopher byl velmi pohledný člověk s tmavší pletí a velkýma černýma očima. Nosil čisté košile, mluvil tiše a voněl mentolem. Líbil se. Byl to člověk, o kterém sousedé říkali: „To je ale slušný pán.“
Lucie Buková
Moje šachové štěstí (nepřístupné 15mínus)
V únoru mi bude padesát pět. To číslo je hnusný. Když se na něj podíváte, vypadá jako dvě labutě, co jsou na sebe totálně nasraný, sedí k sobě zády a nemluví spolu.
Lucie Buková
Epitaf pro důstojnost
V hlubinách mlhavého úsvitu, kdy stíny tančily groteskní menuet po vlhkých dlážděních města, zrodil se nový, hrůzný rituál.
Lucie Buková
Jizvy a jiskry
Anna stála u okna a pozorovala sněhové vločky, které líně tančily v lampami osvětleném vzduchu. Děti dávno vyletěly z hnízda, byt byl tichý, až to bolelo.
Lucie Buková
Bezcharakterní šachy
Tomášek seděl na koberci a v dlaních svíral svého bílého krále. Vždycky si myslel, že zná pravidla všech her. Deska byla čtverec, figurky měly své hodnoty, tahy se řídily logikou.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
V Orlických horách žije 13 až 18 vlků ve dvou přeshraničních smečkách
V Orlických horách se pohybuje ve dvou přeshraničních smečkách 13 až 18 vlků. Těžiště výskytu vlka...
Zlínská zoo začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory, zájem o ně roste
Zlínská zoologická zahrada začne v sobotu nabízet letní příměstské tábory pro děti pro letošní rok....
V Dobříši hořela výrobní hala společnosti Bobcat,hasiči evakuovali přes 650 lidí
Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru ve výrobní hale společnosti Bobcat v Dobříši na...
Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice
Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 39
- Celková karma 10,56
- Průměrná čtenost 383x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.