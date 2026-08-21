Kraken
Zavolala jsem chůvu, koupila láhev whisky a na balkoně jsem si to vyřvala až do dna. Až pak jsem se cítila osvobozená. SIM kartu jsem hodila dolů z balkonu, ať mě nemůže nikdo najít – hlavně ON ne.
Slíbila jsem si, že budu dobrá matka a svůj vztek si na Benjamina přehazovat nebudu. Ať se to řeší jinak. Rozhodla jsem se, že mu najdu nový mužský vzor – silný, respektovaný, předvídatelný, loajální. Sepsala jsem si plán jako na poradě: kam chodit (bazén, lezecká stěna, vernisáže, elektro obchody), co si obléknout (trika s nápisy „Chcete mě?“ a „I am a bitch“), na čem zapracovat (kila, sebevědomí, terapie).
Vyzkoušela jsem bar, kde na mě sedl vymydlený Kaliforňan a pak milionář z Rumunska – oba jen s prázdnou skleničkou, kterou si hned naplnili z mé lahve. Poslala jsem oba k čertu. Na horolezecké stěně mě sbalil sympatický zpěvák – příliš zamilovaný sám do sebe. Na vernisáži mi slavný básník napsal na papírek básničku a pozval mě na rande; ukázalo se, že je ženatý a stydí se za mě na veřejnosti. Dala jsem mu pusu na rozloučenou a šla dál.
Pak jsem jednoho dne procházela kolem autobazaru se stavební technikou a uviděla ho. Stál mezi ostatními, vypadal jistě a klidně, jako by se v jeho blízkosti nemohlo nikomu nic stát. Byla to láska na první pohled. Vešla jsem dovnitř, zeptala se na cenu a hned podepsala smlouvu. Do hodiny mi ho přivezli – žlutý pásový bagr. Pojmenovala jsme ho s Benjaminem Kraken.
Prodala jsem byt, koupila dům a nechala ho přepsat na nás tři. Každou neděli jsme ho společně myli hadicí. Jezdili jsme na výlety, dokonce jsme s ním absolvovali dovolenou ve Francii. Konečně jsme byli úplná rodina.
Kraken si časem našel i práci – vykopával základy, bagroval příkopy, vydělával na sebe. Byla jsem na něj pyšná, i když mi chyběl jeho dotek, když přijel domů celý od bahna.
O Vánocích jsem se rozhodla, že bych si ho chtěla vzít, a chtěla to oznámit u štědrovečerní tabule rodině. Prostřela jsem v garáži, měli jsme tu místnost nejraději v celém domě. Benjaminův otec přijel na návštěvu, vše si s ostatními vyslechl a řekl mi, že jsem magor a že mi domluví psychiatra. Odešel bez rozloučení.
Druhý den mi zavolal známý, jestli by Kraken nemohl vypomoct s výkopem u sousedů. Souhlasila jsem – je to přece jeho práce. Kraken se nevrátil. Ani ten den, ani další. Na Policii jsem nahlásila krádež, uvedla svědka i jméno svého bývalého. Za pár dní mi přinesli fotku: tři kontejnery plechu. Někdo ho nechal ho sešrotovat.
Na účet mi pak ten někdo poslal přesnou částku, kterou za bagr dostal zaplaceno.
Vzala jsem Benjamina a šli jsme na procházku.
Lucie Buková
Terapie hněvem
Ordinace doktora Kříže nevoněla po levanduli ani po meduňkovém čaji. Diagnostikoval se tu život takový, jaký byl: chladný, tvrdý a bez pozlátka. V koženém křele seděl Petr. Vypadal, jako by se chtěl propadnout do země.
Lucie Buková
TestosteroNOVÝ diktát
Představy o budoucnosti většinou počítají s létajícími auty nebo robotickými služebníky. Málokdo ale předpověděl, že největší krizí lidstva se stane obyčejná mužská pohodlnost smíchaná s čistým strachem.
Lucie Buková
Rozsudek smrti v černém koženém sešitu
Venku zuřila srpnová bouřka, ale v bytě doktorky K.(soudkyně okresního soudu v T.) vládlo absolutní, až hrobové ticho. Jediným zvukem bylo rytmické, kovové cvakání nůžek.
Lucie Buková
Čtyřicet minut
Amira počítala vlny podle světel na obzoru. Ibiza byla blíž, než si troufala doufat: žlutá záře diskoték, blikající jako slib, který jí nikdo nikdy nedal, natož aby ho splnil.
Lucie Buková
Projekt ROB007 a velká lidská záhada
Tisková konference výzkumného centra v Palu Altu probíhala v atmosféře hlubokého akademického zmatku. Dr. Arthur Pendelton, šéf vývoje platformy ROB007, vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...
Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019
Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale...
ZasTenRock ožije v Zásadě
Deset kapel vystoupí v sobotu v Zásadě na 15. ročníku festivalu ZasTenRock.
Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí
Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy...
Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy
Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 64
- Celková karma 8,93
- Průměrná čtenost 386x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.