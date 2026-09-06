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Konec nadějí

Simona seděla na okraji postele v novém bytě v Podolí. Z okna bylo vidět přímo směrem k Vyšehradu a k Jedličkovu ústavu, jen pár minut chůze, což byla po té katastrofě s vesnicí za Prahou jediná dobrá zpráva.

V osmnácti letech si představovala úplně jiný život. Pak ale přišla jedna divoká párty, nechráněný sex a zjištění, že otcové dvojčat mohli být klidně dva různí kluci. Pravdu se nikdy nedozvěděla. Chlapci se narodili předčasně, s těžkou formou dětské mozkové obrny. Aby je dokázala sama utáhnout, musela prodat velký byt v centru Prahy, který zdědila. Útěk na vesnici byl chybou. Bez dostupného lékaře, bez bezbariérových chodníků a izolovaná od lidí to nezvládala. Až Podolí a blízkost stacionáře jim vrátily alespoň nějaký řád.

Roky ale utíkaly a děti stárly. Z chlapců se stali dospělí muži, jejich drobná těla ale bylo čím dál těžší zvedat a přemisťovat. Simona cítila, jak jí docházejí síly, a to nejen věkem. Diagnóza roztroušené sklerózy přišla nenápadně, nejprve brnění v prstech, pak výpadky vidění a nakonec neposlušné nohy. Věděla, že její vlastní čas se nemilosrdně krátí.

Jejím jediným únikem byl alkohol. Pila denně, tiše a sama. Jednou za rok, stále ve stejný den, vyrazila do centra opít se s kamarádkou ještě ze základní školy. Byl to její jediný kontakt s bývalým životem. Cestou zpět, v nočním taxíku, dělala tutéž věc, prosila řidiče o sex na zadním sedadle. Nebyla v tom vášeň, jen zoufalá touha cítit na chvíli něčí dotek. Časem ale chřadla, nemoc ji měnila, a přišel rok, kdy už ji žádný taxikář nechtěl.

V ten moment zjistila, že konec je blízko. Nemohla dopustit, aby chlapci skončili v nějakém ústavu bez nejmenší naděje, vydaní napospas cizím lidem. Byla přesvědčená, že se o ně nikdo na světě nedokáže postarat tak dobře jako ona.

Plán vypracovala do nejmenších detailů.

Toho večera bylo v bytě zvláštní ticho. Simona klukům připravila jejich oblíbenou kaši a přimíchala do ní silnou dávku jedu. Seděla u nich, hladila je po hlavě a tiše jim zpívala, dokud obě děti neusnuly navždy. Pak je přenesla a uložila do své velké manželské postele. Lehla si mezi ně, vzala je za ruce, spolkla zbylou hrst prášků a zapila je posledním douškem vína.

Když o dva dny později sousedé přivolali policii kvůli zvláštnímu tichu, našli je všechny tři ležet vedle sebe. Vypadali, jako by jen klidně spali.

Autor: Lucie Buková | neděle 6.9.2026 7:12 | karma článku: 4,15 | přečteno: 67x

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Lucie Buková

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Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.

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