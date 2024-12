Když matka pije, dítě platí. Dědičný koloběh závislostí.

Ve knize od Tomáše Šebka - Objektivní nález, moje nejtěžší mise - píše charismatický doktor o svém dětství s matkou alkoholičkou. Není to pěkný příběh, protože nemá happyend. Píšeme si každý svůj příběh?

Když žena často sahá po alkoholu, málokdy si uvědomuje, že si tím nepíše jen svůj příběh, ale i příběh svých dětí. Alkohol není jen o kocovině, hádkách, zdravotních potížích a trestné činnosti. Je to dědictví, které se předává dál. A tohle dědictví může být ničivější než genetická predispozice.

Kruhy na vodě: Alkohol jako vzor chování

Dítě se učí především pozorováním. Pokud vidí matku, která řeší stres, bolest nebo oslavy skleničkou, nevnímá to jako problém. Vnímá to jako normu. Až vyroste, tahle „norma“ se stane jeho vlastním vzorcem chování. Proč by se mělo vypořádat s těžkým dnem jinak, mamka to tak měla taky tak....

Výzkumy dokazují, že děti rodičů, kteří nadměrně pijí, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že sami sklouznou k závislosti. Statistiky jsou neúprosné – pokud jste vy závislé na alkoholu, vaše dítě má až 50% šanci , že budete mít stejný problém. Chcete to?

Genetika vs. prostředí: Dvojí prokletí

Alkoholismus nepřenáší jen geny. Je to kombinace genetické predispozice a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. A právě to prostředí máte pod kontrolou. Je vaše kuchyň plná lahví? Mohou vás děti pravidelně vidět? Myslíš si, že když lahve tajně poschováváš po bytě, že o nich děti neví? Ale ví. A to, že z pití děláte tajnosti, je ještě horší. Nemluvíte s nimi o TOM? Mluvte s nimi o vaší závislosti, přiznejte ji. Není to vůbec jednoduché. Taky se může stát, že právě tyto chvíle budou pro vás ty zásadní, kdy si uvědomíte, že je čas se svým sebezničujícím nešvarem něco dělat.

Drsné, ale pravdivé

Každá sklenička, kterou vypijete, každá oslava, kde ztratíte zábrany, každé ráno, kdy se budíte s kocovinou – to všechno jsou lekce, které předáváte dál. Vaše dítě si z toho odnáší jasné poselství: Alkohol je normální. Alkohol je řešení. Alkohol je únik. A je to v pohodě, když mamka kalí, já můžu taky.....

A jednou, možná za pár let, možná za pár desetiletí, uslyšíte, jak vaše dcera říká: „Jen jedna sklenička, já to mám pod kontrolou.“ Stejně, jako jste to kdysi říkala vy....

Zastav to teď – pro své děti

Máte obrovskou sílu změnit tenhle příběh. Když se rozhodnete přestat dny pít, nejenže zachráníte svůj život, ale svým dětem ukážete cestu, že chcete jinak a že i oni mohou žít střízlivý život plný radostných chvilek bez sklenky v ruce (nebo chlastu v žíle). Naučíte se, že stres se dá zvládnout bez alkoholu, že oslavy jsou plný smíchu bez opice, a že se štěstí nepočítá od vypité lahve.

Závislost není vaše vina. Ale je vaše odpovědnost ji zastavit. A nejen kvůli sobě.

Krkonoše léčí. Přijeďte k nám.