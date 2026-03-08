Kdy už fňukání přestává být roztomilé (aneb MDŽ bez patosu)
A tam už to přestává být roztomilé. Tam už to začíná být diagnóza – a upřímně, je to nuda. Spousta lidí dnes tráví víc času inventurou svých křivd než vymýšlením, co s nimi sakra udělají. Je to jako chodit v kruhu v jarním blátě – čím víc dupete a naříkáte, jak to stříká, tím hlouběji se boříte. Přitom recept je prostý: Co bylo, bylo. Pokud se z toho nepoučíme, život nám tu facku přiletí dát znovu. Ne proto, že by byl zlomyslný, ale protože jsme zřejmě natvrdlí. Bez fňukání se ty lekce tráví mnohem lépe a žaludek z nich nebolí.
Dnes je Mezinárodní den žen. Den, kdy se očekává, že budeme dojaté nad zvadlým tulipánem. Ale co kdybychom si místo toho daly jeden pořádný dárek: přestaly si lhát do kapsy? Ono to totiž nevyžaduje hrdinské činy, ale spíš takovou tu poctivou domovní prohlídku ve vlastní hlavě:
Výpověď vnitřnímu kritikovi: Ten hlas, co nám našeptává, jak jsme oběti systému, špatného počasí a nefunkčních vztahů, by zasloužil pár facek. Stačí mu říct: „No a co? Jdeme dál.“ Svět se kvůli tvému špatnému dni nezastaví, tak proč by ses měla zastavovat ty?
Mít se rád (bez ezo-řečí): Mít se rád neznamená objímat stromy, ale mít k sobě tolik respektu, že se nenechám otrávit vlastními řečmi. Kdo se má zdravě rád, ten se prostě nespokojí s rolí ubrečené chudinky.
Konec komfortního smrádku: Fňukání je jako stará deka. Je v ní sice trochu dusno a nuda, ale je to známé prostředí. Skutečný život začíná tam, kde tu deku odhodíte a vylezete ven, i když tam zrovna není azuro.
Když člověk přestane fňukat a začne si trochu korigovat ty své vnitřní pochody, stane se zázrak. Ženy se začnou usmívat na svět (a ne jen „jako“ pro fotku na Instagram a Facebook) a muži se začnou usmívat na ně. Ne z výsměchu, ale z té prosté úlevy, že mají vedle sebe ženskou, která se ze všeho hned nezhroutí.
Svět sice není dokonalý, ale s rovnou páteří a trochou sarkasmu se v něm dýchá mnohem líp. Tak milé dámy, všechno nejlepší k MDŽ! Vykašleme se na fňukání a zkusme žít v pohodě samy se sebou. Ten klid (a ten pohled na ty, co ještě fňukají) za to totiž opravdu stojí.
Lucie Buková
Město, které nemělo existovat
Byla jednou jedna žena, a ta žena, abyste věděli, nevěřila na bezpečná místa. Ono se to tak někdy u žen přihodí, když jim svět od dětství ukazuje spíše odvrácenou stranu měsíce než rozkvetlou zahradu.
Lucie Buková
Král ucpaných odpadů a jeho poddaná
V předsíni stojí On. Mistr světa v montérkách, ze kterých mu leze víc sebevědomí než řemeslného umu. Smrdí cigárama a nadřazeností. Pohled, kterým sjel moji pračku, jasně říkal: „Tys jí ublížila, ty jedna ženská nezodpovědná.“
Lucie Buková
Zloděj dětí (věnováno mému exmanželovi)
Pan Christopher byl velmi pohledný člověk s tmavší pletí a velkýma černýma očima. Nosil čisté košile, mluvil tiše a voněl mentolem. Líbil se. Byl to člověk, o kterém sousedé říkali: „To je ale slušný pán.“
Lucie Buková
Moje šachové štěstí (nepřístupné 15mínus)
V únoru mi bude padesát pět. To číslo je hnusný. Když se na něj podíváte, vypadá jako dvě labutě, co jsou na sebe totálně nasraný, sedí k sobě zády a nemluví spolu.
Lucie Buková
Epitaf pro důstojnost
V hlubinách mlhavého úsvitu, kdy stíny tančily groteskní menuet po vlhkých dlážděních města, zrodil se nový, hrůzný rituál.
