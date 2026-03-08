Kdy už fňukání přestává být roztomilé (aneb MDŽ bez patosu)

Známe to všichni. Občas je svět prostě nakřivo a my máme nutkání se v tom trochu vyválet. Jenže existuje neviditelná hranice, za kterou se z občasného postesknutí stává životní profese.

A tam už to přestává být roztomilé. Tam už to začíná být diagnóza – a upřímně, je to nuda. Spousta lidí dnes tráví víc času inventurou svých křivd než vymýšlením, co s nimi sakra udělají. Je to jako chodit v kruhu v jarním blátě – čím víc dupete a naříkáte, jak to stříká, tím hlouběji se boříte. Přitom recept je prostý: Co bylo, bylo. Pokud se z toho nepoučíme, život nám tu facku přiletí dát znovu. Ne proto, že by byl zlomyslný, ale protože jsme zřejmě natvrdlí. Bez fňukání se ty lekce tráví mnohem lépe a žaludek z nich nebolí.

Dnes je Mezinárodní den žen. Den, kdy se očekává, že budeme dojaté nad zvadlým tulipánem. Ale co kdybychom si místo toho daly jeden pořádný dárek: přestaly si lhát do kapsy? Ono to totiž nevyžaduje hrdinské činy, ale spíš takovou tu poctivou domovní prohlídku ve vlastní hlavě:

Výpověď vnitřnímu kritikovi: Ten hlas, co nám našeptává, jak jsme oběti systému, špatného počasí a nefunkčních vztahů, by zasloužil pár facek. Stačí mu říct: „No a co? Jdeme dál.“ Svět se kvůli tvému špatnému dni nezastaví, tak proč by ses měla zastavovat ty?

Mít se rád (bez ezo-řečí): Mít se rád neznamená objímat stromy, ale mít k sobě tolik respektu, že se nenechám otrávit vlastními řečmi. Kdo se má zdravě rád, ten se prostě nespokojí s rolí ubrečené chudinky.

Konec komfortního smrádku: Fňukání je jako stará deka. Je v ní sice trochu dusno a nuda, ale je to známé prostředí. Skutečný život začíná tam, kde tu deku odhodíte a vylezete ven, i když tam zrovna není azuro.

Když člověk přestane fňukat a začne si trochu korigovat ty své vnitřní pochody, stane se zázrak. Ženy se začnou usmívat na svět (a ne jen „jako“ pro fotku na Instagram a Facebook) a muži se začnou usmívat na ně. Ne z výsměchu, ale z té prosté úlevy, že mají vedle sebe ženskou, která se ze všeho hned nezhroutí.

Svět sice není dokonalý, ale s rovnou páteří a trochou sarkasmu se v něm dýchá mnohem líp. Tak milé dámy, všechno nejlepší k MDŽ! Vykašleme se na fňukání a zkusme žít v pohodě samy se sebou. Ten klid (a ten pohled na ty, co ještě fňukají) za to totiž opravdu stojí.

Autor: Lucie Buková | neděle 8.3.2026 6:58 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Lucie Buková

  • Počet článků 41
  • Celková karma 14,88
  • Průměrná čtenost 438x
Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.

