Jizvy a jiskry
Před rokem odešel Pavel. Ne za jinou, ale za „novým začátkem“ – jak eufemisticky nazval mladší kolegyni, která mu slibovala bezstarostnou verzi života. Odešel s pocitem, že si zaslouží ještě jednou pocítit to, co už dávno vyprchalo. Anna mu s úsměvem, který stál spoustu vnitřního úsilí, popřála štěstí. Věděla, že Pavel nevidí, že to, co vyprchalo u ní, vyprchá časem i u mladší kolegyně, protože Pavel neměl potuchu, kde a jak se v ženách hledá světlo.
Anna byla socha z vyzrálého dřeva, která čekala na sochaře s citem. Ne na truhláře.
Společnost ji viděla jako „ženu po zenitu“. Ale Anna věděla, že její hodnota se skutečně násobí počtem prožitých zklamání a zahořklých rad, které se naučila s lehkostí ignorovat.
Anna nebyla unavená. Byla nasycená a připravená k explozi. Láska, kterou v sobě nashromáždila za desítky let nevyžádaného, čistého dávání, se jí teď vracela v podobě energie, která ji táhla vpřed. Byla to tsunami citu, která se už nemohla skrývat v těsných březích manželské rutiny.
Potkala ho v galerii, na vernisáži, kam šla jen proto, že ji k tomu donutila kamarádka. Daniel. Jeho ruce byly klidné, ale jeho oči četly její příběh. Ne ten o opuštěné ženě, ale o Ženě, která se má znovu vzkřísit. Byl stejně starý, rozvedený, s jizvami, které se ho naučily ctít a hledat TO světlo.
Stáli u abstraktního obrazu, který se zdál být namalovaný z čistého vzteku, a mluvili o tichu.
„Ticho může být i hlasité,“ řekl. „Když v něm čekáte na zvuk, který už nepřichází. Ale může být taky plné. Když v něm slyšíte svůj vlastní dech a cítíte, že je v něm prostor pro někoho dalšího.“
Anna se usmála. Byl dospělý. Skutečně dospělý muž, který se nebál pojmenovat prázdnotu, ale už ji nepotřeboval vyplňovat lacinými sliby.
Jejich setkání byla zprvu cudná. Dlouhé hovory o umění, o politice, o knížkách, které četli v mládí a které jim teď dávaly jiný smysl. První dotek přišel v kavárně, ne jako snaha, ale jako reflex. Daniel položil dlaň na její ruku, když se smála, a lehce ji stiskl, aby jí ukázal, že ji slyší. To stačilo.
To bylo celé. Stačilo to.
Ten večer u ní doma, po sklence vody s citronem, už nebylo třeba slov. Anna mu nemusela vyprávět o svém pocitu, že roky rozdávala lásku, ale nikdy ji nedostala zpět v plné síle. On ten příběh už znal. Přečetl si ho už dávno v jejích očích. Odpovídal ji zpátky svým pohledem, který říkal: Teď ti ji vrátím. Všechnu. Najednou.
Daniel se posadil k ní na pohovku. Nehnul se. Jen se na ni díval. Anna se cítila zcela nahá, ačkoliv byla oblečená v tmavých šatech.
„Máš tu nádherné světlo,“ zašeptal Daniel a zvedl ruku. A tady začala jejich cudná erotika. Ne v rychlém svlékání, ale v pomalém, soustředěném obdivu.
Jeho konečky prstů se dotkly její tváře. První letmý dotek, jako motýlí křídlo na pleti. Pak prsty putovaly pomalu dolů, sledovaly lícní kost, zastavily se u koutku rtů. Dotýkal se jejích vrásek, těch jemných čar kolem očí, které byly mapou jejích smíchů a pláčů. Vrásek, které byly symbolem prožitého života, kdy láska byla schovaná na prázdninách a možná ještě dál.
Daniel se nepokoušel je vyhladit. Ctil je. Každý dotek byl tichým vyznáním: Jsi krásná, protože jsi je prožila. Anna zavřela oči. Pocit nebyl rychlý uragán, jak čekala. Byl to nahromaděný výbuch, který se rozpínal pomalu. Cítila, jak se ta nashromážděná, opomíjená energie vrací zpět. Její tělo se napnulo, protože cítilo, že se konečně setkalo s respektem. Muž se díval na její jizvy (duševní i tělesné) a viděl v nich jen světlo. Daniel se nepohnul k zapínání jejích šatů. Přešel k její šíji a položil obě dlaně na její ramena. Palci ji hladil pod ušima. Byl to intimní, ale naprosto platonický dotek, který říkal: Jsi v bezpečí. Jsi má. Přijímám tě.
A Anna se pro něj rozdala. Ne tím, že by ze sebe strhávala oblečení. Rozdala se tím, že přijala své štěstí. Nechala na sebe dopadnout ty doteky, které byly koncentrovanou esencí zralého, dospělého mužství. Když ji poprvé políbil, nebylo to dravé. Byl to polibek, který se ptal: Mohu? a který přijímal odpověď: Ano, celý život jsem na tebe čekala.
Prostředí bylo cudné, ale emoce byly spalující. Dva lidé, kteří se setkali v pravý čas, kdy už je nepotřebovali hrané pózy ani mladická nezodpovědnost. Potřebovali se jen navzájem vidět a chtěli se rozdávat tomu druhému, aniž by cokoli očekávali.
Anna věděla, že to nebylo žádné znovuzrození. Bylo to vzkříšení do plné, zralé ženy, které se ještě občas uměla v jeho rukách proměnit v bezstarostnou malou holčičku. Daniel se kochal jejím štěstím, které na jejím obličeji malovaly jeho konečky prstů. A ona mu to s láskou vracela.
Lucie Buková
