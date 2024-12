Je život jako obchod?

Přijít do obchodu, vzít si co potřebujete a nezaplatit? Pak to nepotřebovat a vyhodit....zdá se vám to lákavé?

Státní rozpočet není samozřejmě perpetum mobile na peníze, ale stejně vždycky zírám, co všechno se z něho stejně zaplatí a platí. Ok, nebudu ted psát o vnitřní bezpečnosti státu a třeba školství, což jsou také velmi zajímavá témata a bezedné díry, kam prachy padají horem dolem a stejně nikdo není spokojený. Zastavím se u léčby závislosti a trochu se dotknu zdravotnictví.

Jsem strašně ráda za lidi, jako je třeba doktor Šebek, koho aspoň někdo poslouchá, protože je krásný charismatický a chytrý. Nebo se tak aspoň tváří. A ještě k tomu všemu vypadá zdravě. Doktor Šebek nám veřejně připomíná to, co bychom měli vědět od rodičů. A to, že jestli nebudeme žít zdravě, tak nám to tělo časem dá vědět a bude to stát STÁT celkem velké prachy. Kouříš, žereš blbě a hodně, chlastáš, fetuješ, nehejbeš se? Tělo se časem vypne, je to logické. To tělo je tvoje, tak se o něj starej, a nezapomeň si u toho čistit zuby.

Všichni víme, jak se starat o tělo i duši. Nebo nevíme ? No, jasně že ano, učíme se to od školky. Ale nějak to neděláme. Většina lidí se o sebe nestará do prvního velkého problému. No a pak už je to všechno dražší. Ta oprava. Je to jako s autem. Nechodíš na kontroly? Zaplatíš. Dojde ti olej a zadře motor. Takhle to funguje.

Vzhledem k tomu, že se zabývám léčbou závislostí, tak předkládám etické, ale i ekonomické a společenské aspekty k zamyšlení, zda-li by měla být léčba alkoholismu v soukromém nebo státním sektoru. Léčba alkoholika, který není motivovaný a jde se do léčebny jen uklidit, nebo načerpat sílu před rodinnými nebo jinými půtkami, je drahá sranda. Tři měsíce léčby, plno terapií, doktorů, ubytování, jídlo. A když to nevyjde, tak znovu a znovu a znovu. Někteří jdou třeba I sedmkrát, pětkrát. Čím víc o tom přemýšlím, tak jestli chcete léčit alkoholiky ze státního rozpočtu, tak já abstinent chci, aby na to někdo doplácel. A vím přestně kdo. Chci aby to platili ti, kdo na alkoholu vydělávají – stát versus výrobce. Výrobce tedy začne odvádět do rozpočtu ještě vice a stát vytvoří rezervy na léčbu. Tak je to spravedlivé. Taky se vůbec nic nestane, když se cena za alkohol zvýší. Jak již jsem psala v minulém článku, co lidé dostávají zdarma, toho si neváží. A to platí nejen o léčebnách. Prostě to tak máme. Sáhněme si do svědomí.

Argumenty pro státní financování léčby:

Zdraví je veřejný zájem: Alkoholismus je vážné onemocnění, které má negativní dopad nejen na samotného jedince, ale i na jeho rodinu a společnost. Léčba závislosti je tedy investice do zdraví populace a může přispět ke snížení nákladů na zdravotní péči spojenou s komplikacemi alkoholismu.

Alkoholismus je vážné onemocnění, které má negativní dopad nejen na samotného jedince, ale i na jeho rodinu a společnost. Léčba závislosti je tedy investice do zdraví populace a může přispět ke snížení nákladů na zdravotní péči spojenou s komplikacemi alkoholismu. Sociální dopady: Alkoholici často ztrácejí práci, rodinu a sociální vazby. Léčba může pomoci těmto lidem vrátit se do společnosti a stát se produktivními členy.

Alkoholici často ztrácejí práci, rodinu a sociální vazby. Léčba může pomoci těmto lidem vrátit se do společnosti a stát se produktivními členy. Prevence: Investice do léčby mohou být prevencí budoucích problémů spojených s alkoholem, jako jsou dopravní nehody, násilí nebo kriminální činnost.

Investice do léčby mohou být prevencí budoucích problémů spojených s alkoholem, jako jsou dopravní nehody, násilí nebo kriminální činnost. Lidská práva: Každý člověk má právo na zdravotní péči a léčbu. Odmítnutí léčby alkoholikům by mohlo být považováno za diskriminaci.

Argumenty proti státnímu financování léčby:

Osobní odpovědnost: Někteří lidé tvrdí, že za svou si každý nese osobní odpovědnost a že by si léčbu měli hradit sami.

Někteří lidé tvrdí, že za svou si každý nese osobní odpovědnost a že by si léčbu měli hradit sami. Omezené zdroje: Státní rozpočet je omezený a peníze by mohly být využity na jiné účely, například na vzdělávání nebo infrastrukturu.

Státní rozpočet je omezený a peníze by mohly být využity na jiné účely, například na vzdělávání nebo infrastrukturu. Morální hazard: Pokud by stát platil za léčbu všech závislých, mohl by vést k tomu, že lidé budou méně motivováni ke změně svého chování.

Pokud by stát platil za léčbu všech závislých, mohl by vést k tomu, že lidé budou méně motivováni ke změně svého chování. Efektivita léčby: Není zaručeno, že léčba bude úspěšná a že se závislý člověk nevrátí ke svému předchozímu chování.

Možné řešení:

Kombinaci veřejného a soukromého financování: Stát by mohl hradit základní léčbu, doplňkové služby by si pacienti mohli hradit sami nebo s pomocí pojištění.

Stát by mohl hradit základní léčbu, doplňkové služby by si pacienti mohli hradit sami nebo s pomocí pojištění. Podmíněnost léčby: Léčba by mohla být podmíněna aktivní spoluprací pacienta a dodržování léčebného plánu.

Léčba by mohla být podmíněna aktivní spoluprací pacienta a dodržování léčebného plánu. Prevence: Investice do preventivních programů by mohly snížit počet nových závislých a tím i náklady na léčbu.

Dnes je den D. Alkohol se bere v obchodech útokem. Prostě je prima se poslední den vylejt jako hovado a zítra klidně zase. Když bude nejhůř, stát se o nás postará. A nadávat na ten stát můžeme vždycky. Tak krásnej Silvestr a krásnej novej rok.