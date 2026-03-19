Hedvábí, Gin a Obojek: Portrét Kapitánky

V devět ráno byla Bohyně efektivity. Její kancelář v centru Prahy voněla po čerstvých liliích a ambicích. Když prošla chodbou v kostýmku od Armaniho, vzduch kolem ní tuhnul respektem.

Jeden její pohled stačil k tomu, aby se investiční ředitelé opotili. Byla to „Manažerka vesmíru“. Žena, která neprosí – žena, která diktuje. Ale jakmile slunce zapadlo za obzor a ona osaměla ve svém penthousu, maska Kapitánky začala praskat.

Jejím nepřítelem – a zároveň nejdražším milencem – byl Alkohol. První sklenka vychlazeného ginu s kapkou vermutu byla jako klíč v zámku. S každým douškem se její ocelová páteř měnila v hedvábí. Alkohol byl jejím Pánem. To on jí bral hlas, to on jí rozostřoval zrak a nutil ji klesnout na kolena před prázdným bytem. Byla subinou své vlastní závislosti, podřízenou tekutému králi, který ji svlékal z její moci dřív, než dopila druhou sklenici. „Jsi jenom moje,“ šeptal jí led v křišťálu. A ona mu věřila. Byla to ta nejčistší forma ponížení – inteligentní žena, kterou porazila láhev.

A pak přišel den, kdy řekla DOST.

Vylila zbytek ginu do dřezu a sledovala, jak mizí. Ale to ticho, které nastalo, bylo nesnesitelné. Chyběl jí ten pocit, že není zodpovědná za svůj příští nádech. Chyběla jí ta submisivita, která byla jedinou dovolenou od její nekonečné síly. Potřebovala krev a maso. Potřebovala Jeho.

Našla si Dominanta. Muže, jehož hlas zněl jako drcený štěrk a jehož ruce byly stvořeny k tomu, aby ji držely tam, kam patří. Když poprvé vešla do jeho bytu, nepoznala by ji ani vlastní sekretářka. Žádné sako, žádné šachy. Jen strach a vzrušení, které jí tepalo v hrdle. „Na kolena,“ řekl on, aniž by vzhlédl od stolu.

A ona, ta žena, která dopoledne rozhodovala o miliardách, klesla k zemi s takovou úlevou, až se jí chtělo plakat. On s ní dělal, co chtěl. Používal její tělo jako nástroj své vůle. Sál jí prsa tak dravě, až zapomněla své jméno. Pila z jeho dlaní, poslouchala na slovo a v jeho náruči byla jen tím „miminkem“, tou „vílou“, kterou nikdo jiný nesměl vidět.

Bylo to krásné. Bylo to zabijácké. Byla to ta nejsladší smrt jejího ega.

Ráno se pak vracela do své kanceláře. Obojek měla schovaný v kabelce, na krku jemný šrám zakrytý pudrem. Byla svobodná, šikovná a neporazitelná. Protože věděla tajemství, které ostatní ženy děsilo: Její síla v práci rostla z hloubky jejího odevzdání v posteli. Byla to hra na život a na smrt. Byla to dominance, která ji zachránila před alkoholem, jen aby ji uvěznila v náruči muže. A ona se u toho usmívala, protože v tomhle vězení byla konečně volná.

Autor: Lucie Buková | čtvrtek 19.3.2026 13:45 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Další články autora

Lucie Buková

Pět odstínů mého týdne

Seděla jsem v tom novém baru na střeše, míchala nealko Cosmopolitan a dívala se na panorama města. Moje kamarádky si stěžovaly na své manžely, kteří zapomněli vynést koš nebo neumí mluvit o pocitech.

11.3.2026 v 16:38 | Karma: 8,46 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza

Lucie Buková

Kdy už fňukání přestává být roztomilé (aneb MDŽ bez patosu)

Známe to všichni. Občas je svět prostě nakřivo a my máme nutkání se v tom trochu vyválet. Jenže existuje neviditelná hranice, za kterou se z občasného postesknutí stává životní profese.

8.3.2026 v 6:58 | Karma: 21,55 | Přečteno: 1439x | Diskuse | Poezie a próza

Lucie Buková

Město, které nemělo existovat

Byla jednou jedna žena, a ta žena, abyste věděli, nevěřila na bezpečná místa. Ono se to tak někdy u žen přihodí, když jim svět od dětství ukazuje spíše odvrácenou stranu měsíce než rozkvetlou zahradu.

28.2.2026 v 4:02 | Karma: 11,05 | Přečteno: 244x | Diskuse | Poezie a próza

Lucie Buková

Král ucpaných odpadů a jeho poddaná

V předsíni stojí On. Mistr světa v montérkách, ze kterých mu leze víc sebevědomí než řemeslného umu. Smrdí cigárama a nadřazeností. Pohled, kterým sjel moji pračku, jasně říkal: „Tys jí ublížila, ty jedna ženská nezodpovědná.“

10.2.2026 v 13:22 | Karma: 31,88 | Přečteno: 2442x | Diskuse | Poezie a próza

Lucie Buková

Zloděj dětí (věnováno mému exmanželovi)

Pan Christopher byl velmi pohledný člověk s tmavší pletí a velkýma černýma očima. Nosil čisté košile, mluvil tiše a voněl mentolem. Líbil se. Byl to člověk, o kterém sousedé říkali: „To je ale slušný pán.“

3.2.2026 v 5:49 | Karma: 12,04 | Přečteno: 553x | Diskuse | Poezie a próza
Lucie Buková

  • Počet článků 43
  • Celková karma 13,71
  • Průměrná čtenost 460x
Jsem peer konzultantka a zakladatelka společnosti Střízlivé ženy.
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.

