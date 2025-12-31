Epitaf pro důstojnost
Nebyla to morová nákaza, nebylo to běsnění války; bylo to něco mnohem zlověstnějšího, neboť to vyrůstalo z té nejtemnější komnaty lidského srdce – z jeho prázdnoty.
Muži. Ach, ti muži! S pohledem kalným a duší prázdnou, neschopní vzlétnout ke hvězdám vlastního nadání, nalezli své ospravedlnění v propasti cizího pádu. Byla to chorobná, perverzní alchymie, při níž se z čistého zrna stával jed, a z důstojnosti, vznešené a křehké, se rodil pouhý odraz kdesi v lize.
„Ach, Leonoro,“ šeptal s přehnanou lítostí pan Mortimer, jehož prsty se chvěly, když doléval do křišťálové číše rudou tekutinu, „můj drahý, ztracený anděli. Tvůj pád je mým křížem, mou věčnou poezií. Bez tebe bych byl jen bezvýznamným stínem, avšak s tebou… s tebou jsem Svatý. Mé utrpení, má oběť, jsou mé básně.“
A Leonora, kdysi zářivá jako jitřenka, nyní pouhá troska v saténových šatech, se jen usmívala. Usmívala se tím přízračným úsměvem, který naznačuje, že duše již dávno opustila své tělesné vězení a bloudí nekonečnými komnatami zapomnění. Její úsměv byl zrcadlem Mortimerovy chorobné spokojenosti.
Společnost, zpočátku šokovaná, brzy podlehla. Lidská duše, lačnící po dramatu a falešném hrdinství, objala tento úpadek jako novou víru. Vláda, vždy ochotná kodifikovat lidskou slabost, vydala Zákon o degradaci a Kodex spasitelů. V něm stálo černé na bílém: „Každý muž, jehož choť dosáhne stavu trvalé opilosti a společenské nesvéprávnosti, stává se oficiálně ‚Spasitelem domácnosti‘. Jeho společenská hodnota se zdvojnásobuje a jeho případná osobní selhání jsou považována za vedlejší, neboť jeho primární role je obětavá. Spotřeba alkoholu v ženských domácnostech se tímto stává státní prioritou a je plně dotována.“
Města se proměnila v nekonečnou galerii bizarních obrazů. V parcích seděly ženy s prázdnýma očima, jejichž krása se rozplývala v mlhavých obrysech. Muži je s hrdostí doprovázeli, s nefalšovanou bolestí (a zároveň perverzní pýchou) v pohledu. Byla to scéna vytržená z Dantova pekla, ale namísto síry a ohně zde byla jen hořkost a prázdnota.
V noci, kdy se mlha plazila ulicemi jako studený přízrak, a temnota objímala duše stejně pevně jako těla, se něco stalo. Nebyla to vzpoura. Nebylo to probuzení. Bylo to mnohem horší.
Jednoho rána, s prvními paprsky slunce, které se marně pokoušely proniknout do stínů duší, muži zjistili, že jejich manželky… zmizely. Nebylo po nich ani stopy. Žádná rozbitá láhev, žádný rozmazaný úsměv, žádný tichý vzdech. Jen prázdné postele a prázdné křišťálové číše, jež kdysi odrážely temnou slávu.
A muži? Bez svých „křížů“, bez svých „mučednic“, bez svého zrcadla, v němž se odrážela jejich falešná velikost, se ocitli tváří v tvář své vlastní prázdnotě. Bez opilých žen, které by jim dodávaly smysl, se jejich existence rozplynula jako pára nad hrncem. Ti, kteří kdysi hráli roli spasitelů, se nyní sami stali pouhými stíny, bloudícími po opuštěných chodbách svých domů, šeptajícími jména, která se jim ztrácela v ozvěnách.
Krásný nový rok 2026.
Lucie Buková
Jizvy a jiskry
Anna stála u okna a pozorovala sněhové vločky, které líně tančily v lampami osvětleném vzduchu. Děti dávno vyletěly z hnízda, byt byl tichý, až to bolelo.
Lucie Buková
Bezcharakterní šachy
Tomášek seděl na koberci a v dlaních svíral svého bílého krále. Vždycky si myslel, že zná pravidla všech her. Deska byla čtverec, figurky měly své hodnoty, tahy se řídily logikou.
Lucie Buková
Mastný flek
Marie stála u okna a pozorovala déšť. Bylo jí padesát šest a měla pocit, že se dívá do kalendáře, který už nemá další stránky.
Lucie Buková
Král temných slibů
Král Pavel, kdysi panovník temného a zlověstného Černého království, už dávno nenosil svou korunu na hlavě, ale schovával ji na dně ošuntělého vaku.
Lucie Buková
Alex a Mia: Dvě Duše Na Drátě
Alex a Mia. Padesát a pětačtyřicet. Dvě ženy, které si byly bližší než sestry, svedené dohromady ironií osudu a absencí mužů. Každá za sebou měla pár nepovedených vztahů, a tak se nakonec staly sobě navzájem životní oporou.
|Další články autora
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.