Dusivá křídla Něvy
Měl v sobě magnetismus, kterému se nedalo odolat, směs chladného klidu, hlubokých očí, které jako by viděly lidem do žaludku, a nečekané, absolutní galantnosti. Když jí poprvé v šatně pomohl do kabátu, Karolína měla pocit, že ji ta gesta starosvětského ochránce úplně pohltí. Zamilovala se tak, jak se člověk zamiluje v osmnácti: bez záchranné sítě.
Zpočátku to bylo jako z ruského románu. Ilja ji nosil na rukou, psal jí básně a mluvil o ní jako o své „jediné“. Jenže s intenzitou jeho lásky přišel i stín. Velmi rychlý a velmi temný.
Začalo to nenápadně. „Proč ses na toho učitele tak usmála?“ zeptal se jednou po hodině chemie. Hlas měl klidný, ale oči ledové. „Byl to jen slušný úsměv, Iljo, poděkovala jsem za sešit,“ divila se. „Česká děvčata se usmívají na každého. Moje žena se bude usmívat jen na mě,“ řekl tehdy a Karolíně poprvé přeběhl mráz po zádech. Myslela si však, že je to jen klukovská romantická majetnickost.
Brzy se ale z Iljovy lásky stala klec. Kontroloval jí telefon. Vyčítal jí, když šla s kamarádkami na kávu. Když se na chodbě školy zastavila s bratrancem, Ilja ho bez slova chytil pod krkem a přitlačil ke zdi. Když Karolína brečela a křičela, proč to dělá, objal ji tak pevně, až nemohla dýchat, a šeptal jí do vlasů: „Ревнует - значит любит. Když žárlím, znamená to, že tě miluju, Karličko. Kdyby mi na tobě nezáleželo, bylo by mi to jedno. Jsi moje. Celá. Navždy.“
Pro Karolínu to bylo neúnosné. Česká nátura v ní, zvyklá na svobodu, osobní prostor a klidný dialog, začala pod tímto obrovským, dusivým tlakem divokých emocí umírat. Žila v neustálém napětí. Iljův svět neznal kompromis - buď byla stoprocentně jeho, nebo byla zrádkyně. Každý její pohled stranou byl vnímán jako útok na jeho mužskou čest. Ta láska byla příliš těžká, příliš hlučná, plná strašlivých scén a následného teatrálního klečení na kolenou s kyticemi růží.
Už to dál nesnesla. Ta láska ji ničila.
Koncem jara, těsně před maturitou, ho požádala, aby se sešli po škole v opuštěném parku za městem. Chtěla klid, prostor, kde nebudou svědci.
„Iljo, já už nemůžu,“ řekla s třesoucím se hlasem, ale pevným pohledem. „Tohle není láska, to je vězení. Chci se rozejít.“
Ilja tam stál, vysoký, nehybný jako socha. V jeho tváři se nejdřív neobjevil vztek, ale absolutní nepochopení. „Rozejít? Ty mě nemiluješ?“ „Milovala jsem tě, ale tohle mě zabíjí. Dusím se. Chci žít normálně.“
Slovo „normálně“ jako by v něm něco zlomilo. Pro něj nebylo nic normálního. Buď bylo všechno, nebo nic. Představa, že by jeho žena, jeho čistá, vyvolená Karolína, patřila někomu jinému, nebo že by prostě odešla a zanechala jeho hrdost v prachu, byla pro jeho mentalitu nemyslitelná. Byla to ta nejhorší možná urážka. Zrada, která se neodpouští.
„Ty nikam neodejdeš,“ řekl tiše. Jeho hlas zněl jako praskání ledu na zamrzlé Něvě.
„Odejdu, Iljo. Je konec,“ otočila se k němu zády, rozhodnutá odejít. To byla ta osudná chyba. V jeho očích se vteřinová urážka protnula s absolutním zatměním mysli. Pokud neměla být jeho, neměla být nikoho. Ruská duše nezná polovičatost - když končí láska, končí všechno.
Skočil po ní. Karolína ani nestihla vykřiknout. Jeho silné, vytrénované ruce se jí ovinuly kolem krku.
Snažila se bojovat, škrábala ho do tváří, kopala nohama, ale Ilja byl jako v tranzu. Nic nevnímal. V jeho hlavě se v tu chvíli odehrávalo antické drama. Plakal, slzy mu tekly po tvářích, ale stisk nepovolil.
„Moje,“ šeptal mezi vzlyky, když pod ním její tělo pomalu ochabovalo. „Moje... Nikomu tě nedám. Navždy se mnou.“
Když Karolína naposledy vydechla a její oči zůstaly nehybně zírat do korun stromů, Ilja ji jemně položil do trávy. Učesal jí prsty vlasy, políbil ji na studené čelo a složil jí ruce na hrudi. Neutekl. Sedl si vedle ní, vzal ji za ruku a čekal, až pro něj přijede Policie. Ve své mysli nespáchal zločin z nenávisti, ale dokonal ten nejvyšší, tragický akt absolutní, majetnické lásky.
Lucie Buková
Mateřské mléko, které nosí smrt
V cele předběžného zadržení voněl vzduch chladem a dezinfekcí. Devětadvacetiletá Lucie seděla na posteli, záda opřená o studenou zeď, a dívala se na své ruce. Prsty se jí lehce chvěly. Nebyl to absťák.
Lucie Buková
Sestřelme ty tři bílé páprdy: Proč je Bonifáca víc než mrazivej patriarchát
Dneska ráno jsem se probudila, koukla do kalendáře a dostala jsem regulérní záchvat alergie na testosteron. Pankrác, Servác a Bonifác. Tři chlapi, co si hrají na bohy počasí, zatímco my se máme třást strachy o kytky na balkoně.
Lucie Buková
Kytice s příchutí pelyňku
Pohřební hostina se nekonala. Nebyl důvod. Oskar s Lindou seděli v zaplivané kavárně kousek od Olšan, pili vlažné espresso a možná hledali odpovědi na otázky, které se v lepších rodinách nahlas nepokládají. Právě JI pohřbili.
Lucie Buková
Ta, která bděla nad hříchem
V malé, strohé cele dublinského kláštera ležela sestra Bernadette. Vzduch byl cítit dezinfekcí a zatuchlinou, která se za desítky let vpila do kamenných zdí stejně jako křik dívek do bubnů praček.
Lucie Buková
Mužská krize: Od rudých trenýrek k nulovému testosteronu
Nemohu se zbavit pocitu, že moderní muži jsou jako špatně ušitý kostýmek od Chanelu – na ramínku vypadá skvěle, ale jakmile si jej vezmete domů, zjistíte, že kouše a vůbec nedrží tvar.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Při dopravních nehodách v květnu v Královéhradeckém kraji dva mrtví, loni nikdo
V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Královéhradeckém kraji dva lidé. Loni v...
Máte řidičák na traktory? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
V květnu zemřeli na silnicích Olomouckého kraje tři lidé, o dva více než loni
V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji tři lidé, je to o dva více...
Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala
Ředitelka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 51
- Celková karma 9,65
- Průměrná čtenost 423x
Ženská závislost na alkoholu je velmi často způsobena vztahovými problémy, ať už vztahem k sobě, k partnerovi, manželovi, nebo dětem.