Čtyřicet minut
Vedle ní seděl Karim, ruce kolem kolen, bunda promáčená slanou vodou. Díval se stejným směrem co ona, ale viděl něco jiného, ne hudbu a turisty na pláži, jen světlo, které znamenalo souš. Poznali se před třemi týdny v táboře poblíž Oranu, kde na sebe čekali všichni, lidé bez trpělivosti, bez peněz, bez jiné volby než čekat na muže, kterým říkali „kapitáni“, ačkoliv žádný z nich neuměl číst mapu jinak než podle mobilu.
„Až budeme na druhé straně,“ řekl jí Karim první noc, „najdu si práci na stavbě. Pošlu ti kytici. Pravou, ne z plastu.“ Amira se zasmála, poprvé za měsíce. Bylo jí devatenáct a smích jí najednou připadal jako jediný luxus, který si možná ještě mohla dovolit.
Teď, na člunu, který měl vézt dvacet lidí a vezl čtyřicet tři, jí smích už nepřipadal jako nic. Motor řval, muž u kormidla křičel na ostatní, ať se nehýbou, ať drží rovnováhu, a v hlase mu nebyl slyšet strach – jen počítání peněz, které ještě nedostal.
Karim jí stiskl ruku. „Čtyřicet minut,“ řekl. „Kapitán to říkal. Čtyřicet minut a jsme tam.“
Vlna udeřila do boku člunu jako pěst.
Amira si pak vzpomínala jen na útržky – na to, jak se paluba naklonila, na křik, který zněl jinak než všechny předchozí zvuky té noci, na to, jak jí Karimova ruka vyklouzla z dlaně, protože se natáhl k dítěti, které spadlo první.
Neuměl plavat. Nikdy jí to neřekl.
Španělská pobřežní hlídka je vylovila po hodině a půl. Dvacet sedm živých, jedenáct mrtvých, pět nezvěstných. Karim patřil mezi ty, které moře nevrátilo vůbec.
O čtrnáct dní později seděla Amira v azylovém středisku u Almeríe a dívala se na telefon, který jí kdosi z Červeného kříže půjčil na deset minut. Nechtěla nikomu volat. Chtěla si jen otevřít mapu a najít místo, kde přesně se to stalo, jako by souřadnice mohly nahradit hrob.
V novinách, které jí ukázala sociální pracovnice – ne kvůli ní, ale protože to bylo „zajímavé“, psali o zatčení sedmasedmdesáti lidí, o gangu, který vydělal čtyřiadvacet milionů eur, o rychlých člunech zabavených v přístavu. Jedno číslo v tom článku patřilo jí, aniž by to kdokoli věděl: dvanáct tisíc eur, které za ni a Karima kdosi zaplatil muži, jenž teď seděl v cele a mlčel.
Kytici jí už nikdo nikdy neposlal.
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